Saç dökülmesi nedenleri nelerdir? Saç dökülmesi tedavisi var mı? Saç dökülmesi ilaç kullanımında da kendini gösteriyor

Saç dökülmesi sorunu ile uzmanlara başvuran birçok insan stresli durumlarda yaşanan dökülmelerin arttığını belirtiyor. Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi Medikal Direktörü İbrahim Çevik saç dökülmesi probleminin strese bağlı durumlarda daha fazla yaşandığını, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal değişimlerde adrenalin hormonunun artışının saç dökülmesini tetiklediğini vurguluyor. Çevik, yaşanılan stres halinin uzun sürmesi halinde saç köklerinin yeterli besin ve oksijeni alamadığını, bu durumun da saç dökülmesini hızlandırdığını belirterek şunları ekliyor: ‘Saç dökülmeleri genetik faktörler, hormonal bozukluklar, menopoz gibi birçok sebebe bağlı olarak gelişebilir. Bunun yanında ciddi bir hastalık, ağır geçirilen bir ameliyat ve boşanma,ölüm gibi stres yüklü ruhsal durumlarda aşırı saç dökülmesi görülebilir. Bu durumda stres kontrolü dökülmenin önüne geçmek için uygulanabilecek en etkili çözümdür.’

KONTROLLÜ İLAÇ KULLALNIMI ÖNEMLİ



Saç dökülmesi problemi çeşitli ilaç kullanımlarında da karşımıza çıkıyor. Özellikle kemoterapide kullanılan kanser ilaçları, radyasyon, bazı antibiyotikler, doğum kontrol ilaçları ve antidepresanlar saç dökülmesini artırabiliyor. Bununla birlikte bazı anestezik ilaçlar da bölgesel ve aşırı saç dökülmelerine yol açıyor. Bu noktada uzman kontrolü dışında ilaç kullanımının durdurulması ya da en aza indirilmesi gerekir. Aksi takdirde ilaçlar dökülmelerin artmasına neden olarak saç derisinde açıklıklara neden olabilir. Bu durum da, estetik anlamda dış görünüşün bozulmasına ve kişinin psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine yol açabilir.