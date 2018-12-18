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Saç dökülmesi nedenleri nelerdir? Saç dökülmesi tedavisi var mı? Saç dökülmesi ilaç kullanımında da kendini gösteriyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.12.2018 07:18 | Son Güncelleme

Saç dökülmesi kadın erkek fark etmeksizin her yaştan insanların muzdarip olduğu bir konu. Bu denli sık rastlanan cilt problemi halini alınca da konuyla ilgili çözüm arayan kişiler saç dökülmesi nedenleri neler? saç dökülmesi çözümü var mı? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Genetik faktörlerden hormonal değişimlere, stresten dengesiz beslenmeye kadar pek çok faktöre bağlı olarak gelişen saç dökülmeleri ilaç kullanımında da kendini gösteriyor. Nedenlerin başında da antidepresan gibi ilaçlar var.

Saç dökülmesi nedenleri nelerdir? Saç dökülmesi tedavisi var mı? Saç dökülmesi ilaç kullanımında da kendini gösteriyor

Saç dökülmesi sorunu ile uzmanlara başvuran birçok insan stresli durumlarda yaşanan dökülmelerin arttığını belirtiyor. Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi Medikal Direktörü İbrahim Çevik saç dökülmesi probleminin strese bağlı durumlarda daha fazla yaşandığını, depresyon ve anksiyete gibi ruhsal değişimlerde adrenalin hormonunun artışının saç dökülmesini tetiklediğini vurguluyor. Çevik, yaşanılan stres halinin uzun sürmesi halinde saç köklerinin yeterli besin ve oksijeni alamadığını, bu durumun da saç dökülmesini hızlandırdığını belirterek şunları ekliyor: ‘Saç dökülmeleri genetik faktörler, hormonal bozukluklar, menopoz gibi birçok sebebe bağlı olarak gelişebilir. Bunun yanında ciddi bir hastalık, ağır geçirilen bir ameliyat ve boşanma,ölüm gibi stres yüklü ruhsal durumlarda aşırı saç dökülmesi görülebilir. Bu durumda stres kontrolü dökülmenin önüne geçmek için uygulanabilecek en etkili çözümdür.’

KONTROLLÜ İLAÇ KULLALNIMI ÖNEMLİ

Saç dökülmesi problemi çeşitli ilaç kullanımlarında da karşımıza çıkıyor. Özellikle kemoterapide kullanılan kanser ilaçları, radyasyon, bazı antibiyotikler, doğum kontrol ilaçları ve antidepresanlar saç dökülmesini artırabiliyor. Bununla birlikte bazı anestezik ilaçlar da bölgesel ve aşırı saç dökülmelerine yol açıyor. Bu noktada uzman kontrolü dışında ilaç kullanımının durdurulması ya da en aza indirilmesi gerekir. Aksi takdirde ilaçlar dökülmelerin artmasına neden olarak saç derisinde açıklıklara neden olabilir. Bu durum da, estetik anlamda dış görünüşün bozulmasına ve kişinin psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine yol açabilir.

STRESLİ ORTAMLARDAN UZAKLAŞIN

Strese bağlı olarak gelişen saç dökülmesinin tedavisi ancak yaşanan stresin azaltılması ile mümkündür. Estecenter Plastik Cerrahi Merkezi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, stresten uzak bir yaşamın saç sağlığı üzerindeki önemine vurgu yaparak şunları ekliyor: ‘Saç günlük hayatta pek çok faktörden olumsuz olarak etkilenebilen canlı bir organdır. Hayatın her anında karşılaştığımız stres ve gerginlikler tüm vücut fonksiyonlarımızı etkileyebildiği gibi saç sağlığımızı da olumsuz olarak etkiler. Stres faktörüne bağlı olarak gelişen dökülmeler ancak stres kaynağının azaltılmasıyla mümkündür. Stres ve gerginlik yaratan durumlardan uzun süreli korunabilmek için alınabilecek basit önlemlerin yanı sıra hayat tarzımızı ve bakış açımızı da değiştirmek gerekir. Basit görünen küçük değişimler ve önlemler saç dökülmesinde stresin rolünü azaltacaktır.’

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Saç Dökülmesi saç

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