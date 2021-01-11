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Saç dökülmesi önlenebilir mi? Pandemide artış gösterdiyse...

11.01.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Saç dökülmesi önlenebilir mi? Pandemide artış gösterdiyse...

Pandemi sürecinde artan saç dökülmesi şikayetiyle ilgili önerilerde bulunan Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, vitamin mineral eksikliklerine dikkat çekti. Stres ve sağlıksız kilo kaybının yanı sıra genetik faktörler, mevsim değişiklikleri ya da hastalık gibi pek çok nedenle yaşanan saç dökülmelerinde bakın birincil neden nedir ve nasıl önlenebilir?

Bu besinleri tüketin, stresinizi azaltın ve saç dökülmesinin önüne geçin! Saç dökülmenizin nedeni stres ise beslenmenize süt, bitter çikolata, muz, yeşil çay, somon, brokoli, yaban mersini gibi ruh halinize iyi gelecek besinleri eklemek stresinizi azaltabilir ve saç dökülmelerinizin azalmasına destek sağlayabilir.

SAÇLARINIZIN HIZLI UZAMASINI İSTİYORSANIZ...

Biotin hücre büyümesi üzerindeki etkileri sayesinde saçın sağlıklı uzamasına ve dökülmelerin azalmasına yardımcı olur. Biotin suda eriyen bir vitamindir ve depolanamadığı için avokado, mantar, somon, yumurta, fıstık ezmesi gibi biotinden zengin besinlerin günlük olarak tüketilmesi gerekir.

KIRMIZI ET VE CİĞER YİYEREK SAÇ DÖKÜLMESİNİ AZALTABİLİRSİNİZ

Demir eksikliği saç dökülmesinin en önemli nedenlerindendir. Demir eksikliği, kandaki oksijenin dokulara ve kaslara taşınmasına yardımcı olan hemoglobinin yetersizliğine neden olur. Bu durum da yeterli oksijeni alamayan saçların kurumasına ve zayıflayarak dökülmesine neden olur. Kırmızı et ve ciğer demirin en zengin kaynaklarındandır, balık ve tavuk, hindi gibi kümes hayvanları da önemli miktarda demir içerirler. Ispanak, karalahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler de demir içerir ancak bitkisel kaynaklı demirin emilimi düşüktür bu besinleri tüketirken C vitamini yüksek meyve ve sebzeleri yanına eklerseniz emilimi artırabilirsiniz.

SAÇLARINIZIN GÜÇLENMESİ İÇİN HİNDİ ETİ YİYİN!

Saçlar keratinden oluşur, keratin ise metionin ve sistein isimli aminoasitlerin birleşmesiyle oluşur ve bu birleşmeye çinko aracılık eder. Bu nedenle saç dokusunun sağlıklı olarak büyüme ve gelişmesinde rol oynayan hindi eti, kabak çekirdeği, kaju, kurubaklagiller ve deniz ürünleri gibi çinko kaynaklarını beslenmenize eklemelisiniz.

TAKVİYE KULLANACAKSANIZ UZMANLARA MUTLAKA DANIŞIN

Bu dönemde bağışıklık sistemini güçlendirmek adına takviye kullananların sayısı oldukça arttı oysa ki hekim kontrolü olmadan başlanan takviyelerin sağlığı olumsuz etkileyebilecek yan etkileri olabilir. Selenyum bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkisinden dolayı bu dönemde adından sıkça bahsettiğimiz minerallerden. Ancak epidemiyolojik çalışmalar ve vaka raporları gösteriyor ki aşırı selenyum maruziyetinin ciddi yan etkileri var ve bunlardan bir tanesi de saç dökülmesi… Aynı zamanda aşırı takviyeden kaynaklı hipervitaminoz A ve E de saç dökülmelerine neden olabilir.

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