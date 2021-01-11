Saç dökülmesi önlenebilir mi? Pandemide artış gösterdiyse...

Bu besinleri tüketin, stresinizi azaltın ve saç dökülmesinin önüne geçin! Saç dökülmenizin nedeni stres ise beslenmenize süt, bitter çikolata, muz, yeşil çay, somon, brokoli, yaban mersini gibi ruh halinize iyi gelecek besinleri eklemek stresinizi azaltabilir ve saç dökülmelerinizin azalmasına destek sağlayabilir.

SAÇLARINIZIN HIZLI UZAMASINI İSTİYORSANIZ...

Biotin hücre büyümesi üzerindeki etkileri sayesinde saçın sağlıklı uzamasına ve dökülmelerin azalmasına yardımcı olur. Biotin suda eriyen bir vitamindir ve depolanamadığı için avokado, mantar, somon, yumurta, fıstık ezmesi gibi biotinden zengin besinlerin günlük olarak tüketilmesi gerekir.

KIRMIZI ET VE CİĞER YİYEREK SAÇ DÖKÜLMESİNİ AZALTABİLİRSİNİZ

Demir eksikliği saç dökülmesinin en önemli nedenlerindendir. Demir eksikliği, kandaki oksijenin dokulara ve kaslara taşınmasına yardımcı olan hemoglobinin yetersizliğine neden olur. Bu durum da yeterli oksijeni alamayan saçların kurumasına ve zayıflayarak dökülmesine neden olur. Kırmızı et ve ciğer demirin en zengin kaynaklarındandır, balık ve tavuk, hindi gibi kümes hayvanları da önemli miktarda demir içerirler. Ispanak, karalahana gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler de demir içerir ancak bitkisel kaynaklı demirin emilimi düşüktür bu besinleri tüketirken C vitamini yüksek meyve ve sebzeleri yanına eklerseniz emilimi artırabilirsiniz.