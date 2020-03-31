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Saç dökülmesi sebepleri nelerdir?

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GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Stresten genetiğe, vitamin eksikliğinden depresyona pek çok faktör saçlarımızın dökülmesine sebep oluyor. Genç yaşta kel kalmamak için öncelikle saçlarınızın neden döküldüğünü tespit etmeniz gerekiyor. Saç dökülmesi neden olur, hangi durumlar saç dökülmesine sebep olur? İşte saç dökülmesini etkileyen tüm faktörler...

Saç dökülmesi sebepleri nelerdir?

Kafamızdaki her bir saç telinin bir yaşam süresi olduğunu biliyor muydunuz? Bilimsel araştırmalara göre her bir saç telimiz ortalama dört ile altı yıl arası yaşıyor ve sonra dökülüyor. Bu durumda sağlıklı bir insanda ortalama 50 - 100 arasında bir saç teli dökülmesinin normal olduğunu söyleyebiliriz. Günlük dökülmenin bu sayıdan fazla olmaya başladığını düşünüyorsanız bu durumu ciddiye almalısınız. Çeşitli problemler nedeniyle saçlarınız dökülüyor olabilir.

GENETİK FAKTÖRLER

Genetik faktörlere dayalı saç dökülmelerinde cinsiyetler arası farklılık söz konusudur, erkeklerde ve kadınlarda farklı sebeplere dayanır. Erkeksi tip olarak adlandırılan saç dökülmelerinde hormonlara gösterilen duyarlılık nedeniyle saçlar dökülür ve bu durum kroniktir. Yaşımız ilerledikçe dökülme hızlanır ve kelliğe giden süreç yaşanır. Genç yaşlarda takviye tedavileri, mezoterapiler veya PRP tedavisine başlanırsa dökülme hızı yavaşlatılabilir. Bu tedaviler dökülmeyi yavaşlatır ve kelleşmeye gidilen süreyi uzatır. Bu tip dökülmeler sadece erkeklerde değil kadınlarda da görülebilmektedir. Özellikle genlerimizi aldığımız ailemizde kellik problemi var ise saç dökülmesi riski ile daha fazladır.

HORMONAL SORUNLAR

Eğer hormonal problemleriniz varsa, adet düzensizlikleri ya da gecikmeleri yaşıyorsanız, aşırı sivilcelenme ve kilo alımında hızlanma gibi problemler yaşıyorsanız, bu belirtilere bir de saç dökülmesi eklenmişse bu defa hormonal saç dökülmesinden bahsedebiliriz. Bu problemlerin kaynağını adetin ikinci ya da üçüncü günü yaptırılacak bir kan tahliliyle belirlemek mümkün. Böyle bir durum yaşıyorsanız bir dermatoloji uzmanına başvurmanızı tavsiye ediyoruz. Hormonal tedaviler bu tip saç dökülmeleri konusunda oldukça etkilidir.

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VİTAMİN VE MİNERAL EKSİKLİĞİ

Kişinin herhangi bir beslenme sorunu olmamasına rağmen saç için gerekli olan mineral ve vitaminlerin kanda eksik olması nedeniyle saçı dökülebilir. Eğer D vitamini, B12, biotin, folik asit, çinko, demir gibi mineral ve vitaminleriniz düşükse saçlarınız beslenemez ve canlılığını yitirerek dökülür. Hatta demir düşüklüğü olmayan bir bireyde bile demir minerali takviyesi saç dökülmesini azaltabilir. Bu tip durumlarda yapılacak takviyelerin mutlaka bir uzmana danışılarak giderilmesi gerekmektedir.

KOZMETİK ETKENLER

Küreselleşen dünyada kozmetik alışkanlıklarımız her geçen gün artıyor. Bu artış neticesinde kimyasal ve fiziksel etkenler saç dökülmelerine neden olan sebeplerdendir. Saçları sıkı bağlamak, fön işlemleri ile saçların yüksek sıcaklığa maruz bırakılması, saç rengini açmak için kullanılan kimyasal boyalar, düzleştirme işlemleri ve benzeri nedenler saça dışarıdan zarar verir ve saç dökülmesine sebep olur. Bu tip dökülmelerin tek bir çaresi var, o da saçları bu tip işlemlere maruz bırakmamak. Siz de bu tip bir sorun yaşıyorsanız rutin işlemlerinizi gözden geçirmelisiniz.

STRES VE DEPRESYON

Çeşitli nedenlerle girdiğimiz depresyon ve aşırı stres, bunalım hali her hastalığa olduğu kadar saç dökülmesine de sebep olur. Depresyon ve anksiyete sürecinde kullanılan ilaçlar da yan etkilerinden dolayı saçlarınızı etkileyip dökülmesine neden olabilir.

YANLIŞ BESLENME ALIŞKANLIKLARI

Yanlış beslenme alışkanlıkları sebebiyle de saçlarınız dökülüyor olabilir. Bu, saç dökülmelerinde sık karşılaşılan bir faktördür. Nihayetinde saç canlı bir organdır ve onun da beslenmeye ihtiyacı var. Düzensiz ve sağlıksız beslenmek, uzun süre aç kalmak ve karbonhidrat içeriği yüksek besinler tüketmek saçı etkileyip dökebilmektedir.

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