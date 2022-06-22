Saç dökülmesinden sorumlu üç saç bakım alışkanlığı

Saç dökülmesi yaşandığında, saçları oluşturan kıl kökleri hayatta kalmaya devam eder. Hayatta kalan kıl kökleri sayesinde saçlarınız yeniden uzayabilir. Ancak kıl kökleri zarar gördüğünde, zarar gören yerlerde yeniden saç oluşumu gerçekleşmez. Saçlarınızın daha gür olması için yaptığınız bazı işlemler, kıl köklerine zarar vererek yeni saç oluşumunu engeller.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN NEDENLERİ

A vitamini saç bakımı için gereklidir. Ancak bilinçsiz kullanılan A vitamini ciddi sorunlar yaratabilir.

Selenyum saçı sağlıklı tutmakta ve oluşturmakta rol oynar, ancak fazlası mide bulantısına, deri döküntülerine ve sinir sistemi ile ilgili sorunlara neden olabilir.

Yine sağlıklı saç için alınan E vitamini, fazla kullanıldığında bu sefer saç dökülmesine neden olur.

Bu vitaminlerin aşırı tüketiminin çok fazla antioksidan enzim üretebileceği öne sürülüyor. Bu fazlalık, vücudun saç köklerinde bulunanlar da dahil olmak üzere kendi hücrelerine saldırmasına neden olabilir ve bu da saçların kümeler halinde dökülmesine neden olabilir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ENGELLEMENİN YOLLARI

Ceviz, Brezilya fıstığı, badem, keten tohumu ve chia tohumu gibi besleyici değeri yüksek ürünler saç dökülmesini önlemek için doğru besinleri içerir.

Masaj, genetik olarak saç dökülmesine meyilli bir bünyeniz yoksa kan akışını hızlandırarak saç dökülmesini önleyebilir.



