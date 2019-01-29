Saç dökülmesine siyah sarımsak şifası

Milyonlarca insanı etkileyen ve ciddi bir sağlık problemi olan saç dökülmesi hakkında önemli noktalara değinen Zigavus Pharma Satış Müdürü Sedat Sadır, saçlı derinin sağlığının korunmadan saç dökülmesinin önüne geçilemeyeceğini ifade ederek, siyah sarımsak özünün saç bakımındaki etkilerini aktardı.

Türkiye’de her 10 kişiden en az 7’sinin saç dökülmesi problemi yaşandığını belirten Zigavus Pharma Satış Müdürü Sedat Sadır, günlük 100 tele kadar dökülme yaşanmasının olağan olduğunu ancak bu rakamın üzerinde görülen dökülmelerde tedbir alınması gerektiği ifade etti. Saç dökülmesinin stres, dış etkenler ve en önemlisi de bilinmeyen kimyasalların saça uygulanmasından kaynaklandığını belirten Sadır, siyah sarımsak özlü saç bakım ürünlerinin; saç dökülmesi, kepeklenme ve saçlı derinin sağlığı açısından etkili olduğunu söyledi.

"Kimyasal ürünlerden uzak durulmalı"

Saç dökülmesi problemi yaşayanları kullandıkları ürünlere dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyaran Sadır, “İçeriğinde kimyasal olan hiç bir ürün kullanılmamalı. Kullanılan şampuanlara da dikkat edilmeli. İçeriğinde probiyotik etken madde olan ve eczanelerde bulunan şampuanlar saç dökülmesinde önemli etkilere sahiptir. Bu etken madenin olduğu ürünler saçın nemli kalmasını sağlıyor. Bunların dışında evde de uygulanacak bazı yöntemler var. Saçı yıkarken kaynar su kesinlikle kullanılmamalı. Saç kendini 28 günde yeniler. Bu döndü 7 güne düştüğünde saçta problemler ortaya çıkmaya başlar. Bu problemeler ilk olarak kepek olarak seyreder. Kepeklenmeyle birlikte kanalların kapalı olması saç kökünün hava almasını engeller. Bunun sonucunda da saç doğru bir şekilde beslenemez ve dökülmeye başlar. Saç gün aşırı yıkanmalı. Hekim önerileri dikkate alınarak, eczanelerdeki ürünler kullanılmalı. Kozmetik olarak adlandırılan kimyasal ürünlerden uzak durulmalı” dedi.

“Saçlı deri sağlıklı değilse hiçbir uygulama fayda sağlamaz”

Saç dökülmesinin kadın ve erkeklerde farklı olduğunu ifade eden Sadır, “Saç dökülmesi kadınlarda ve erkeklerde farklıdır. Erkeklerde 7 aşamada kadınlarda ise 5 aşamada saç dökülmesi görülür. Kadınlarda ön saç çizgisi kalır, tepede ve yanlarda dökülme olmaz. Erkeklerde ise ön çizgi geriye doğru gider. Bir süre sonra tepe, ön ve arka kısımda dökülme başlar. Kadın ve erkeklerde saç bakım uygulamaları da farklılık gösterir. Ancak saç dökülmesi problemi yaşayan kadın ya da erkekler öncelikle mevcudu korumaya yönelik yöntemler uygulamalı. Mevcut koruduktan sonra yeni saç oluşumunu destekleyen yöntemlere geçilmeli. Saçlı deri sağlıklı değilse hiçbir uygulama ve yeni saç oluşumuna destek olacak ürünler fayda sağlamayacaktır” diye konuştu.

“Sarımsağın saç bakımındaki etkileri oldukça önemlidir”

Saç bakımında önemli bir yere sahip olan sarımsak özlü ürünlerin önemine de değinen Sadır, siyah sarımsağın farklı bir teknikle saç bakım ürünlerinde kullanıldığını ve kokusunun bu şeklide engellendiğini kaydederek şu ifadelerde bulundu:

“Sarımsaklı ürünlerde ilk akla gelen sarımsak kokusunun ürüne nasıl yansıdığıdır. Kokudan rahatsızlık duyulacağı algısıyla bu ürünlerden genellikle uzak duruluyor. Ancak sarımsağın saç bakımındaki etkileri oldukça önemlidir. Özellikle siyah sarımsak olarak bilinen sarımsakta farklı bir teknik kullanılır. Özel sıkım sistemiyle özü alınan sarımsağın kullanıldığı ürünlerde koku olmaz. Sarımsaklı ürünler içerisindeki A,E,C, B1,B2,B6 vitaminleriyle doğru orantıda saç dökülmesini önleyici ve kepeği giderici etkiye sahiptir. Saç dökülmesini önlemenin yolu saçlı derinin sağlıklı olmasıdır. Saçlı derinin sağlığını sağlamadan ve oluşan kepek önlenmeden saç dökülmesinin önüne geçilemez. Sarımsaklı ürünlerle saçlı derinin sağlığı sağlandığı gibi saç dökülmesi ve kepeğin de önüne geçilmiş oluyor.”



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