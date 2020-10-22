Saç dökülmesinin nedeni nedir? İşte tedavisi

Günlük ortalama 50 ila 100 tel arası saç kaybı doğal olarak kabul edilir. Tıbbi sebeplerden strese kadar birçok durum buna sebep olabilir. Önemli olan saç dökülmesinin sebebini bulabilmek ve bunla nasıl baş edileceğini bilmektir.

SAÇ DÖKÜLMESİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Saç dökülmesi ani olarak birkaç hafta içinde olabileceği gibi, zamanla, azar azar ve yıllar içinde de olabilir. Saç dökülmesinin belirtileri şunlar olabilir:

Saç Tellerinde İncelme: Saçın özellikle üst ve orta kısmındaki saç tellerinde incelme oluşur. Önde olan saç çizgisi arkaya doğru geriler.

Kel Noktalar: Yuvarlak, düzenli veya yama şeklinde düzensiz olabilirler. Genellikle kafa derisi görünür. Dökülme öncesinde kaşınma veya ağrı hissi olabilir.

Ele Avuçla Saç Gelmesi: Özellikle duygusal travmalardan sonra sık görülür. Saç yıkarken veya tararken ele veya tarağa öbek öbek saç gelir.

Tam Kellik: Bu durum genellikle kemoterapi veya diğer tıbbi tedaviler sonucunda gözükür.

ALOPESİ TÜRLERİ

Alopesi, saç dökülmesi olarak bilinir. 4 farklı alopesi türü vardır:

1- Androgenetik Alopesi: Aile hikayesi ve genetik sebeplerden dolayı oluşan dökülme türüdür. Sık görülür. Erkeklerde genelde ön saç çizgisinde gerileme şeklinde görülürken, kadınlarda genel olarak tüm saç tellerinde incelme şeklinde görülür. Kadınlarda en sık 15 – 40 yaşları arasında görülür.

2- Alopesi Areata: Hızlı ve ani şekilde oluşan yama şeklinde oluşan dökülmelerdir. Daha sık erkeklerde ve orta arka kısımda görülür.

3- Sikatrisyel Alopesi: Skar yani nedbe dokusu oluşumu sonucunda oluşan dökülmedir. Geri dönüşümsüzdür.

4- Travmatik Alopesi: Bu dökülme şekli daha çok saç şekillendirme işlemleri sonrasında oluşur. Uzun süre sıcağa maruz kalma, fön makinesi ve saç düzleştiricisi kullanma gibi işlemler sonucu meydana gelir.