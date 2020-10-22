Saç dökülmesinin nedeni nedir? İşte tedavisi

Günlük ortalama 50 ila 100 tel arası saç kaybı doğal olarak kabul edilir. Tıbbi sebeplerden strese kadar birçok durum buna sebep olabilir. Önemli olan saç dökülmesinin sebebini bulabilmek ve bunla nasıl baş edileceğini bilmektir.
Saç dökülmesi ani olarak birkaç hafta içinde olabileceği gibi, zamanla, azar azar ve yıllar içinde de olabilir. Saç dökülmesinin belirtileri şunlar olabilir:
Saç Tellerinde İncelme: Saçın özellikle üst ve orta kısmındaki saç tellerinde incelme oluşur. Önde olan saç çizgisi arkaya doğru geriler.
Kel Noktalar: Yuvarlak, düzenli veya yama şeklinde düzensiz olabilirler. Genellikle kafa derisi görünür. Dökülme öncesinde kaşınma veya ağrı hissi olabilir.
Ele Avuçla Saç Gelmesi: Özellikle duygusal travmalardan sonra sık görülür. Saç yıkarken veya tararken ele veya tarağa öbek öbek saç gelir.
Tam Kellik: Bu durum genellikle kemoterapi veya diğer tıbbi tedaviler sonucunda gözükür.
Alopesi, saç dökülmesi olarak bilinir. 4 farklı alopesi türü vardır:
1- Androgenetik Alopesi: Aile hikayesi ve genetik sebeplerden dolayı oluşan dökülme türüdür. Sık görülür. Erkeklerde genelde ön saç çizgisinde gerileme şeklinde görülürken, kadınlarda genel olarak tüm saç tellerinde incelme şeklinde görülür. Kadınlarda en sık 15 – 40 yaşları arasında görülür.
2- Alopesi Areata: Hızlı ve ani şekilde oluşan yama şeklinde oluşan dökülmelerdir. Daha sık erkeklerde ve orta arka kısımda görülür.
3- Sikatrisyel Alopesi: Skar yani nedbe dokusu oluşumu sonucunda oluşan dökülmedir. Geri dönüşümsüzdür.
4- Travmatik Alopesi: Bu dökülme şekli daha çok saç şekillendirme işlemleri sonrasında oluşur. Uzun süre sıcağa maruz kalma, fön makinesi ve saç düzleştiricisi kullanma gibi işlemler sonucu meydana gelir.
• Birçok sağlık problemi, saç dökülmesine sebep olabilir. En sık görülenler hormonal sebepler, vitamin ve mineral eksiklikleridir.
• Özellikle hipotiroidi denilen, tiroit bezinin az çalıştığı durumlarda sıklıkla saç dökülmesi görülür.
• Saçkıran sonrası kafa içinde oluşan yaralar da, o bölgeden saç çıkmasını önler.
• Menopoz sonrası oluşan hormon dengesizliklerinde, saç dökülmesi sıklıkla görülür.
• Duygu durum bozuklukları ve yoğun strese maruziyet de bir başka sebeptir. Fakat genelde geçicidir.
• Doğum sonrasında, geçici olarak saç dökülmeleri görülebilir.
• B vitamini, çinko ve demir eksikliği anemisi yani kansızlıkta da saç dökülmesi gözlemlenebilir. Eksik olan vitamin ve minerali yerine koyduğunuzda genelde dökülme azalır.
• Vejetaryenlerde B vitamini eksikliği oluşabileceğinden saç dökülmesi görülebilir.
Menopozda, hormonal değişimlerde ve stres durumlarında olan saç dökülmeleri genellikle geçicidir. Fakat diğer alopesi türlerinde dışarıdan müdahale ile saç dökülmesi durdurulabilir. Mevcut saç tellerinin daha kalın ve gür çıkması sağlanır. Eğer dökülme son 3-4 sene içindeyse, saçlı deri altında kalan kıl folikülleri canlılığını koruduğundan yeni saç çıkması sağlanabilir. En etkili, kolay, ulaşılabilir cerrahi olmayan yöntemleri aşağıda sizin için sıraladık:
Saç Mezoterapisi: Mezoterapi, cerrahi olmayan bir yöntemdir. İnce iğneler eşliğinde saçlı derinin altına inilir. O bölgeye, saç kökünü besleyecek vitamin, mineral ve saç kökünü güçlendirecek içerikler verilir. Güçlenen kıl folikülleri, saçlı deriyi delip dışarı çıkmaya başlar. Hasta, tedaviye başladıktan yaklaşık 6-8 hafta sonra yeni saçların çıktığını fark eder. Bununla birlikte, mevcut olan saçların daha sert, güçlü ve parlak olduğu da görülür. Güçlenen saçlar, eskisi kadar kolay dökülmez. 15 gün arayla yapılacak 4-8 seansta oldukça etkili sonuçlar alınır.
PRP (Trombositten Zengin Plazma) Tedavisi: PRP tedavisinde, hastadan 10 cc kan alınır. Daha sonra, santrifüj denilen cihazda yüksek devirde çevrilir. Tüpün altında kalan kırmızı kan hücreleri atılır. Üstte kalan ve besleyici olan trombositler bir enjektöre çekilir. Saçlı derinin altına verilir. PRP’nin içinde çok sayıda büyüme faktörü bulunmaktadır. Bunlar da saç kökünün güçlenmesini sağlar. PRP tedavisi 1980’lerin başından beri tüm dünyada kullanılmaktadır. İlk olarak, iyileştirici özelliğinden dolayı yara iyileşme tedavisinde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle sağlıklı yaşayan, sigara içmeyen kişilerde daha iyi sonuç verir. 15 gün arayla yapılacak 4-8 seansta tatmin edici sonuçlar alınır. Sonuçlar 8-12 hafta sonunda daha net bir şekilde görülmeye başlanır. Tedaviye genelde B vitamini ve çinko tablet de eklenir.
Minoksidil Tedavisi ( Rogaine): Köpük veya sprey şeklinde kullanılır. Etkili olması için kadınlar günde bir kez, erkekler de iki kez saçlı deriye uygulamalıdır. Dezavantajı, etkili sonuç almak için süresiz olarak uygulamak zorunda olmanızdır, Finasteride (Propecia): Erkekler içindir. Her gün ağızdan tablet olarak alınır. Hasta, birkaç ay sonra etkisini görmeye başlar. Yan etki olarak cinsel isteksizlik yapabilir.
Kısaca saç dökülme nedenlerini ve maliyet etkin çözüm yöntemlerini sıralamaya çalıştık. Mevcut olan saçlarınızı korumak, olanların da dökülmesini önlemek için tavsiyelerimiz stresten uzak durmaya çalışmak, aralıklarla check-up yaptırıp; B vitamini, çinko, tiroit, demir eksikliği, kansızlık ve hormonal dengesizliğe sebep olabilecek değerlerinizi kontrol ettirmeniz olacaktır.
Yukarıda bahsettiğimiz tedavi yöntemleri, sadece tıp doktorları tarafından ve ruhsatlı kliniklerde uygulanmalıdır.
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