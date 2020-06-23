Saç Düzleştirici Tarak Gerçekten İşe Yarıyor mu? Kullananların Yorumları

Düz bir saç yapınız yoksa fön çekmek oldukça zor ve zaman harcayan bir işlemdir. Elbette pek çok problemde olduğu gibi saçlarınızı düzleştirmek için de işinizi kolaylaştıracak birtakım aletler bulunuyor. Akla ilk olarak düzleştirici gelse de yeni nesil saç düzleştiren taraklar ve fırçaların işinizi çok daha fazla kolaylaştırabileceğini söylemek mümkün. Saç düzleştirici tarak, kullanım esnasında belirlenen ısı düzeyine ulaşılmasıyla birlikte saçların düz ve fön çekilmiş bir görünüm almasını sağlar. Düzleştiriciye kıyasla daha pratik olması sebebiyle kullanımı oldukta yaygınlaşmıştır.

Saç Düzleştirici Tarak Nasıl Kullanılır?

İlk olarak saç düzleştirici tarakları kullanmadan önce saçların nemli olmamasına, nemliyse kuruyana dek beklenmesine dikkat etmekte fayda var. Ayrıca saç düzleştirici tarak kullanmadan önce saçlarınızın ısıdan korunması adına bir bakım spreyi ya da aynı etkiyi verecek başka bir ürün kullanmanız saç sağlığınız açısından daha doğru olacaktır.

Bunun ardından saçlarınızı, hiç dolaşık bir görünüm kalmayana dek nazik bir şekilde tarayıp tutamlara ayırın. Ayırdığınız saç tutamlarının firkete ile sabit kalmasını da sağlayabilirsiniz.