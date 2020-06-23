Saç Düzleştirici Tarak Gerçekten İşe Yarıyor mu? Kullananların Yorumları

Düz bir saç yapınız yoksa fön çekmek oldukça zor ve zaman harcayan bir işlemdir. Elbette pek çok problemde olduğu gibi saçlarınızı düzleştirmek için de işinizi kolaylaştıracak birtakım aletler bulunuyor. Akla ilk olarak düzleştirici gelse de yeni nesil saç düzleştiren taraklar ve fırçaların işinizi çok daha fazla kolaylaştırabileceğini söylemek mümkün. Saç düzleştirici tarak, kullanım esnasında belirlenen ısı düzeyine ulaşılmasıyla birlikte saçların düz ve fön çekilmiş bir görünüm almasını sağlar. Düzleştiriciye kıyasla daha pratik olması sebebiyle kullanımı oldukta yaygınlaşmıştır.
Saç Düzleştirici Tarak Nasıl Kullanılır?
İlk olarak saç düzleştirici tarakları kullanmadan önce saçların nemli olmamasına, nemliyse kuruyana dek beklenmesine dikkat etmekte fayda var. Ayrıca saç düzleştirici tarak kullanmadan önce saçlarınızın ısıdan korunması adına bir bakım spreyi ya da aynı etkiyi verecek başka bir ürün kullanmanız saç sağlığınız açısından daha doğru olacaktır.
Bunun ardından saçlarınızı, hiç dolaşık bir görünüm kalmayana dek nazik bir şekilde tarayıp tutamlara ayırın. Ayırdığınız saç tutamlarının firkete ile sabit kalmasını da sağlayabilirsiniz.
1-2 dakika boyunca saç düzleştirici fırçanın ısınmasını bekledikten sonra uygulamaya başlayabilirsiniz. Ayırdığınız saç tutamlarını tek tek tarayın ve daha çok düz görünmesini istediğiniz yerleri gerekli gördüğünüz durumda birkaç defa tarayın.
**Fön vb. etkenlere bağlı olarak yıpranan saçlar nasıl canlandırılır? Detaylı bilgi için: Yıpranmış, Yanmış Saçlara Ne İyi Gelir?
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Saç Düzleştirici Tarak Markaları
Piyasada birçok saç düzleştirici tarak markası bulunuyor. Marka çeşitliliği doğal olarak özellik ve fiyat açısından farklılıkların meydana gelmesine neden oluyor.
- Bonyhair
- Arzum
- Remington CB7400
- Hair Bean
- Epitech Fakir
- Simply Straight
- Miss Hair
- King
- Fast Hair Straightener
- Practika
- Trend Hair
- Szent Peter
- Sinbo Shd-7028
- Avon Advance Techniques
- SuperHair
Saç Düzleştirici Tarak Önerileri
En iyi saç düzleştirici tarak konusunda farklı fikirler mevcut. Ürünlerin performansı biraz da kullanıma göre değişiklik gösterdiği için saç düzleştirici tarak kullananların saç düzleştirici tarak şikayetlerini ve yorumlarını inceleyerek kafanızda bir yol haritası çıkartabilirsiniz.
1. Hair Bean
Karışmış, iç içe geçmiş saçları açmak ve düzleştirmek için son derece kullanışlıdır. Saçlara zarar vermeyen, kolay temizlenebilir, tüm saç tiplerine uygun yapısı vardır.
Ürün hakkındaki yorumlar:
- Bende Hair Bean var. Ama Aliexpress’ten kardeşim çok ucuz bir fiyata almıştı. Normal bir maşa alttan ve üstten sıcaklık verirken bu ürün sadece bir taraftan sıcaklık veriyor. Yani süper bir şey beklemeyin. Ama gündelik hayat için kullanışlı, şipşak. Hem tara hem düzleştir. Benim saçlarımın yapısı ince ve hafif dalgalı. Normal saçlardan daha hızlı etki gösterdi bende ince olduğu için. Epey bir düzleştirdi. Ama dediğim gibi, pratik ama bilindik maşaya göre alt performans.
- Kızım için Hair Bean çok iyi oldu. Sabah mutlaka saçlarını bu ürünle taratıyor, diğer markaları istemiyor.
2. Fast Hair
Islak ve kuru saçta kullanabilen Fast Hair, kolay kullanımıyla anında etki gösterir. Kolay bir kullanıma sahiptir.
Ürün hakkındaki yorumlar:
- Saç düzleştirici diye aldım ama bu benim saçımı yakıyor.
- Düzleştirici tarak aldım, sanırım hayatımda aldığım en iyi karar. Her sabah en az yirmi dakika kar ettim. (Dilara B.)
3. Remington
Dakikalar içinde pürüzsüz bir saç veren Remington, anti-statik ve seramik kaplaması sayesinde saçlarda kolayca kayar ve elektriklenme korkusu olmaksızın saçları düzleştirir.
Ürün hakkındaki yorumlar:
- Eşime hediye olarak Remington aldım. Çok memnun kaldı, önceden fön çekerken yoruluyordu. Şimdi saçlarını çok kolay şekilde düzleştirdiğini söyledi.
- Remington çok kırıyor. Fön gibi beklemeyin, şekil vereyim yeter diyorsanız olabilir, ancak saça zarar veriyor ve saçlar kırık kırık gözüküyor.
- Remington’un ürününü “acaba” diyerek aldım ama güzel olduğunu söylemem mümkün. Düzleştirici gibi harika bir düzlük sağlamıyor fakat kesinlikle iş görür. Saçı koparması gibi durum söz konusu olmadı. Zaman konusunda pek tasarruf sağlamadı bende fakat düzleştirici kadar saça zarar vermeyeceğini ümit ederek kullanıyorum.
- Saçlarımı kırmayıp, yıpratmayan ve dümdüz olmasını sağlayan canım fön tarağım. Kuaförden hiç farkı yok, kullandıkça da eliniz alışır. Isınması, hızı, kolay taşınması bir harika. Kesinlikle tavsiye ediyorum.
4. Arzum
Arzum Superstar düzleştirici tarak ile saçlar doğal hacmini korur ve kolayca düzleştirilir. Seramik kaplı tarak dişleri ile saçın parlaklığı da korunmuş olur.
Ürün hakkındaki yorumlar:
- Arzum AR5036 Superstar ilk elime geçtiğinde son derece memnundum, gerçekten pratik kullanımı var. Biraz elektriklendirme oluyor fakat günlük kullanım için yeterli. Ama aldıktan birkaç ay sonra ürün kullanım esnasında kendi kendine kapanmaya başladı. Sürekli yeniden açıp sıcaklığı tekrar ayarlamak zorunda kalıyorum. Tuşlar kilitlense bile aynı problem oluyor, bir anlam verebilmiş değilim ve açıkçası biraz da hayal kırıklığı oldu.
- Açıkçası duyduklarımdan yola çıkarak daha iyi bekliyordum. Ama Arzum düzleştirici tarağın fiyatını düşününce normal diyorum. Kalın telli saç yapım olduğundan elbette fön etkisi yaratmıyor ama günlük kullanım için idare edebilir.
- Elimde pek çok markanın saç düzleştirici tarak ürünü olmasına rağmen Arzum’un AR5036 Superstar modelinden epey memnun kaldım. Saçları düzleştirip aynı zamanda elektriklenmesine de engel oluyor. Saçlar parlak ve düz bir hal alıyor. Son derece kullanışlı, yalnız saçları tararken biraz çekebiliyor.
5. Braun
Tek tuşla anında parlak ve düz saçlar veren Braun'un bu ürünü saçları yatıştırır, statik elektriği ortadan kaldırır.
Ürün hakkındaki yorumlar:
- Saçı tel tel ayırdıktan sonra saça şekil vermek çok kolay hale geliyor. Pille çalışıyor fakat pil tüketimi yüksek sayılmaz. Kullanışlı bir ürün, tavsiye ederim.
- Braun varsa onun saç düzleştirici tarağını alın arkadaşlar. Bugüne kadar beni üzmeyen tek marka.
6. Nasv
3-5 dakikalık bir süre içerisinde saçları düzleştiren ve güzel bir görünüm elde etmenizi sağlayan Nasv, 360 derece dönebilir kablo düzeneğine sahip.
Ürün hakkındaki yorumlar:
- Kesinlikle orijinal ‘NASV’ alın. Çok kararsız bir şekilde alıp 250 Türk Lirası verdim ama verilen parayı hak ettiğini düşünüyorum. Pek çok marka hakkında araştırma yapıp video izledim. Çok kısa sürede saçı düzleştiriyor ve hiç uğraştırmıyor.
7. Miss Hair
Pratik ve hızlı bir kullanıma sahiptir, saçları kolaylıkla düzleştirmenize katkı sağlar ve bakımlı görünmenize yardımcı olur.
Ürün hakkındaki yorumlar:
- Harika bir ürün, bence herkes almalı.
- Miss Hair kullandım ben. Saç yapınız eğer dalgalıysa kesin alın ama kıvırcıksa beklentiniz çok olmasın.
- Aldığım düzleştirici tarak ikinci kullanımda dumanlar çıkarıp bozuldu, ucuz yırttım resmen. Düşünsenize saçlarımı tararken elektrik çarpsa ne olurdu.
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