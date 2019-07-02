“Saç ekimi hastane ortamında yapılmalı”

Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör saç ekiminin hastane ortamında ve uzman hekim tarafından yapılması gerektiğini belirterek, “Çok nadirde olsa saç ekimi sırasında bazı komplikasyonlar oluşabilir. Hastane ortamında yapıldığı takdirde alanında uzman hekimler gerekli müdahalede bulunabilirler” dedi.

İnsan sağlığıyla ilgili yapılacak her müdahalenin uzmanlık ve tecrübe gerektirdiğini belirten Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, “Günümüzde kuaför salonlarında bile saç ekimi yapan yerler var. Bu tür yapılan müdahaleler olumsuz sonuçlar doğurabilir. Saç ekimi hastane ortamında hekim ve anestezi teknisyenleri gözetiminde yapılması daha sağlıklı olacaktır. Saç ekimi yaklaşık 10 saat süren bir işlem olduğu için bu süre zarfında nadiren de olsa oluşabilecek komplikasyonlar hekimler anında müdahale edebilirler. Hastanemizde saç ekimi işlemini kendi doktorlarıyla, kendi ekibiyle, kendi ameliyathanesinde yapmaktadır. Hiç başımıza gelmedi ancak herhangi bir olumsuzluğa karşı yoğun bakım ünitemiz ve hekimlerimiz gerekli müdahale için hazır beklemektedirler" diye konuştu.