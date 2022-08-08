Saç ekimi nasıl yapılır? En iyi saç ekimi için bunları bilmeniz gerekiyor

Saç tüm görünüşü etkiliyor. Saç dökülmesini önlemek için saç bakımına dikkat etmek gerekiyor. Saç dökülmesi birçok nedenden dolayı kaynaklanabiliyor. Bu nedenler arasında hormonal ve besinsel faktörler, kimyasal maddelere maruz kalmak, genetik yatkınlık, sistemik hastalıklar, kıl gelişimi bozuklukları, ilaçlar, psikolojik stres ve saçlı deri hastalıkları yer alıyor. Dökülen saçları eski haline getirmek için saç ekimi sıklıkla tercih edilen yöntemler arasında yer alıyor.

Saç ekimi Türkiye’de en sık uygulanan operasyonlar arasında bulunuyor. Yurtdışından birçok kişi saç ektirmek için Türkiye’yi tercih ediyor. Yapılan araştırmalara göre saç ekimi için Türkiye’ye gelenlerin sayısı son 6 ayda 550 bini buldu. Saç ektirmek oldukça başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlasa da saç ektirmeden önce bu konu hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor.

SAÇ EKİMİ KİMLERE UYGULANABİLİR?

Günümüzde 50 yaş üzeri erkeklerin neredeyse yüzde 50’si saç dökülme sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla saç ekimi erkekler için en çok uygulanan kozmetik cerrahi olmaktadır. Saç kaybı, sadece erkeklere özgü bir durum değildir. Birçok kadın da saç kaybı ya da seyrekleşme sorunu yaşayabilmektedir.

SAÇ EKİMİ NASIL YAPILIYOR?

Uygulamada genellikle enseden alınan saç kökleri, hedeflenmiş saçsız bölgeye ekilmektedir. Alınan bu saç köklerine greft denilmektedir. Seyrek olarak bazı durumlarda kişinin ensesinde ya da şakak bölgesinde yeterli yoğunlukta sağlıklı saç bulunmamaktadır. Bu gibi durumlarda kişinin kolları ya da göğüs duvarı gibi kıl içeren başka bölgelerinden de saç kökü alınabilmektedir. Uygulama, saç kaybının miktarına bağlı olarak birkaç saatte gerçekleşmektedir. Saçsız alan çok büyük ise tedavinin tamamlanması için birkaç seans gerekebilmektedir.

Genellikle müdahale sedasyonla lokal anestezi altında yapılmaktadır. Saç ekiminden sonra baş kısmına özel bir bandaj uygulanmaktadır. Kişi 1-2 saat sonra taburcu edilmektedir. Çok az görülse de ağrı durumlarına karşı ağrı kesiciler ile kontrol sağlanmaktadır. Genellikle 3 günlük ev istirahatı sonrası baş kapalı olacak şekilde iş hayatına dönülebilmektedir. İlk pansuman 5. gün yapılmaktadır.

SAÇ EKİMİ İÇİN EN ÖNEMLİ UNSUR NEDİR?

Saç ekimi ciddi bir cerrahi uygulamadır. Saç ekimi risklerinin en aza indirilmesi için hastane ortamında yapılmasında gerekir. Bu konuda iyi bir eğitim almış ve deneyimli plastik cerrahlar tarafınca gerçekleştirilmesi en iyi sonuçların alınması açısında çok önemlidir. Operasyonda saç ekiminin başarılı olabilmesi için ekilen saç köklerinin yerleştirildikleri bölgede hızlı bir şekilde kanlanması yani “tutması” gerekmektedir. Doğru bir teknik uygulandığı takdirde saç ekiminin başarı oranı oldukça yüksektir. Doğal bir görünüm için saçların kel olan bölgelere doğru mesafede, doğru açıyla ve doğru yoğunlukta ekilmesi çok önem taşımaktadır.

SAÇ EKİMİ SONRASI EKİLEN SAÇLAR DÖKÜLÜR MÜ?

Ekilen saçlar, ekim işlemini takip eden birkaç hafta içerisinde dökülmektedir; ancak bu normal bir durumdur. Çünkü dökülen saçlar 3-4 ay sonra tekrar çıkacaktır. Bu geçici dökülme düzeldikten sonra ekilen saç kökleri karakterlerini korur ve dökülmez. Fakat aynı bölgedeki orijinal saçlar zaman içerisinde dökülmeye devam edebilir ve saç yoğunluğunun azalmasında bağlı olarak gelecekte yeni bir saç ekimi planlanabilir. Cerrahi sonrası saç kaybı ilerleyici olarak devam edebilir. Özellikle de yeni saç çizgisi bölgesinde doğal olmayan bir görünüm meydana gelirse ileri dönemde yine artı bir cerrahi girişim gerekebilir.

SAÇ EKİMİ UYGULAMASININ BİLİNÇSİZ YAPILMASININ NE TÜR RİSKLERİ VARDIR?

Her tıbbi girişim gibi saç ekimi de uygun koşullarda yapılmadığında bazı riskler taşıyabilmektedir. Ancak saç ekimi uygulaması, deneyimli bir plastik cerrah tarafından hastane ortamında gerçekleştirilirse komplikasyonlar çok nadir görülmektedir. Saç ekimi uzun süren bir uygulamadır ve kelliğin derecesine bağlı olarak 1-2 yıllık bir süreçte birkaç ekim gerekebilir. Çok nadir olsa da istenilen enfeksiyon ve belirgin yara izi gibi komplikasyonlar görülebilmektedir. Operasyon sonrası ağrı kesicilerle kontrol edilebilen ağrı, rahatsızlık hissi, bir miktar morarma ve şişme izlenebilir. Saç alınan ve ekilen bölgelerde 2-3 ay içerisinde kendiliğinden düzelen hissizlik oluşabilir.

SAÇ EKİMİ ESTETİK BİR İŞLEM MİDİR, TIBBİ BİR İŞLEM MİDİR?

Saç ekimi tıbbi bir işlemdir fakat estetik yanı daha ağırlıktadır. Hastanın donör sahası iyi değerlendirilip ekim yapılacak alanda ön saç çizgisi natürel belirlendiği takdirde kişinin imajına uygun tarz oluşturulabilir. Bu yanı ile tam bir estetik işlemdir.

SAÇ EKİMİ KİMLERE UYGULANABİLİR?

Erkeklerde ve kadınlarda 19 -20’li yaşlardan itibaren çeşitli nedenlerle saç dökülme sorunu yaşamış saç ekimine engel fizyolojik hastalığı olmayan ve donör alanında yeteri kadar folikülü olan her yaştaki tüm bireylere saç ekim operasyonu yapılabilir.

SAÇ EKİMİ SONRASI EKİLEN SAÇLAR DÖKÜLÜR MÜ?

Ekilen saçlar, ekim işlemini takip eden birkaç hafta içerisinde dökülmektedir; ancak bu normal bir durumdur. Çünkü dökülen saçlar 3-4 ay sonra tekrar çıkacaktır. Bu geçici dökülme düzeldikten sonra ekilen saç kökleri karakterlerini korur ve dökülmez. Fakat aynı bölgedeki orijinal saçlar zaman içerisinde dökülmeye devam edebilir ve saç yoğunluğunun azalmasında bağlı olarak gelecekte yeni bir saç ekimi planlanabilir. Cerrahi sonrası saç kaybı ilerleyici olarak devam edebilir. Özellikle de yeni saç çizgisi bölgesinde doğal olmayan bir görünüm meydana gelirse ileri dönemde yine artı bir cerrahi girişim gerekebilir.

SAÇ EKİM OPERASYONU NASIL YAPILIR?