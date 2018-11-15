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Saç ekimi nedir? İdeal saç ekimi kriterleri nelerdir? Saç ekimi sonrası neler yapılmalı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 15.11.2018 14:46 | Son Güncelleme

İdeal saç ekimi için operasyonun kişinin doğal saç yapısı, yüz şekli ve yaşı ile uyumlu olması gerekir. Saç ekimi işlemi seyrekleşen alanlara, ense bölgesindeki kalıcı saçların alınarak transfer edilmesi işlemidir. Eğer donör bölge denilen ense kısmında kişinin yeterli saç kökü yoksa göğüs gibi vücudun başka kısımlarından da sağlıklı saç kökü alınabilir.

Saç ekimi nedir? İdeal saç ekimi kriterleri nelerdir? Saç ekimi sonrası neler yapılmalı?

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Saç Ekim Merkezi Uzmanları, ideal bir saç ekimi için operasyonlarda bulunması gereken kriterleri sizler için anlattı.

Saç ekimi işlemi alanından uzman ekip tarafından kişiye en uygun teknik ile yapılmalıdır. Saç ekim ekibi tarafından operasyonun tasarımdan ekim aşamasına kadar gerekli özen büyük bir titizlikle gösterilmelidir.

Saç ekim operasyonlarında birçok alet ve cihaz kullanılır. Mikromotor cihazı, FUE tekniğiyle saç ekimi işleminde operasyonu hızlandırmak ve çok daha fazla sayıda saç kökü alabilmek amacıyla kullanılır. Saç ekimi operasyonu, mikromotor cihazının ucuna ince uçlar takılarak uygulanır. Bu uçların çapları 05-07 mm arasında değişir. Mikromotor cihazı saç ekim işlemi sırasında saç köklerine zarar vermemek için dönerek deriye girer.

SAÇ KÖKLERİ KORUNMALI

Mikromotor cihazıyla yapılan saç ekimlerinde ne kadar ekim yapıldıysa o kadar saç kökü çıkar. Yapılan saç ekim operasyonlarının %90’ında istenilen sonuca ulaşılır. Saç derisinde yara izi ya da şişlik oluşmaz. Bu cihaz sayesinde düzgüm açılarla saç ekimi yapılacağından saçlar daha doğal şekilde ekilir. Herhangi bir görüntü bozukluğuna yol açmaz. Mikromotorla saç ekim işlemi çok daha hızlı gerçekleştirileceği için seanslar çok daha kısa sürer. FUE cihazı tecrübeli bir doktor tarafından kullanılmalı, devir hızı çok iyi ayarlanmalıdır. Ekim işlemi saç telinin çıkış yönüne göre uygulanır, böylece doğal bir görünüm elde edilir. Mikromotorla yapılan saç ekimlerinde 2-4 saat içinde çok başarılı sonuçlar alınabilir.

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Saç ekimi işlemi, klinik ortamda son derece hijyen bir şekilde uygulanmalıdır. Saç derisi ve saç köklerinin zarar görmesi engellenir ve hayatta kalım süreleri uzatılabilir.

Kişiye en uygun teknik ile uzman ekip tarafından uygulanan saç ekimi doğal ve sağlıklı saçlara sahip olunmasına yardımcı olur. Operasyonun başarısı için öncesinde ve sonrasında doktorun verdiği tavsiyeler önemsenmeli ve özenle uygulanmalıdır.

GüncelÖztürk #SaçEkimi #DHIteknik

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Anahtar Kelimeler:
saç saç ekimi sağlık

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