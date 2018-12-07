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Saç ekimi nedir? Saç ekimi öncesi ve sonrası neler yapmak gerekir? Saç ekimi süreci nasıl gerçekleştirilir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.12.2018 11:08 | Son Güncelleme

Saç ekimi ile dökülen saçların yerine kişinin kendi saçları konularak kellik sorunu ortadan kaldırılmaktadır. Saç ekimi öncesi sonrası kıyaslandığında kişilerde gözle görülür farklar meydana gelmektedir. Peki dökülen saçların bulunduğu bölgeye uygulanan saç ekimi işlemi nasıl gerçekleşmektedir? İşte teknolojinin gelişmesiyle yeni bir boyut kazanan saç ekimi ile ilgili merak edilenler...

Saç ekimi nedir? Saç ekimi öncesi ve sonrası neler yapmak gerekir? Saç ekimi süreci nasıl gerçekleştirilir?

Günümüzün teknolojisi ve tıp bilimi sayesinde artık dökülen saçların yerine, yine kendi saçlarınızı koyarak, kısaca saç ekimi yaptırarak kellik sorununu artık ortadan kaldırabiliyoruz. Saç ekimi yaptırmak isteyenlerin en çok merak ettiği saç ekimi sürecini, Estetik International Sağlık Grubu Saç Ekim Merkezi anlattı:

“Saç ekimi yaptırmaya karar verenler her zaman süreci çok merak ederler. Madde madde şu şekilde sıralayabiliriz:

• 18 yaşını dolduran ve saç dökülme sorunu yaşayan herkes saç tedavisi olabilir.

• Doktorunuz önce saçlarınızın durumunu ve sonrası fotoğraflarınızı belirlemek için kafanızın fotoğraflarını çeker.

• Doktorunuz bir inceleme yapar, donör alanınızı kontrol eder ve size kaç greft ekilebileceğine karar verir.

• Saç ekimi gününüz kararlaştırılır ve size bilgiler verilir.

• İlk olarak, ağrısız bir tedavi için kafa derisi üzerine lokal anestezi enjekte edilir. Kafa derisinin arka tarafı kelliğe karşı genetik olarak dirençlidir dolayısıyla buradaki saçlar sizin donör alnınız olacaktır ve ekstraksiyon için hazırlanır.

• FUE saç ekimi tekniği, günümüz koşullarında en fazla fayda sağlayan ve yapılan saç ekimi tekniğidir. Saç folikülleri, verici alandan birer birer çıkarılır, alıcı alana nakledir.

• Transplantasyon yaklaşık 4 ila 8 saat sürer, bundan sonra hasta kafa derisinde kızarıklık ve sertlik, anesteziden dolayı hafif bir baş dönmesi ve hatta biraz da ağrı hissedebilir.

• Hastaya postoperatif bir kit, ilaç ve yıkama talimatları verilir. Sağlıklı saç gelişimini izlemek için 6 aylık bir takip şarttır.

• 2-3 hafta içinde, nakledilen saçlarda şok dökülme denilen süreç yaşanabilir. Bu süreç son derece normaldir çünkü sağlıklı saçlar gelişeceğinden ve yeni saç köklerinin genetik doğası nedeniyle kelliğe karşı dirençli hale geleceğinden, normal olarak düşmeye başlayacaktır.

• 6 ila 12 ay içinde, yeniden saç büyümesi gözlemlenir. Nihai sonuca 1 sene içinde ulaşırsınız.”

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