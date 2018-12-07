Saç ekimi nedir? Saç ekimi öncesi ve sonrası neler yapmak gerekir? Saç ekimi süreci nasıl gerçekleştirilir?

Günümüzün teknolojisi ve tıp bilimi sayesinde artık dökülen saçların yerine, yine kendi saçlarınızı koyarak, kısaca saç ekimi yaptırarak kellik sorununu artık ortadan kaldırabiliyoruz. Saç ekimi yaptırmak isteyenlerin en çok merak ettiği saç ekimi sürecini, Estetik International Sağlık Grubu Saç Ekim Merkezi anlattı:

“Saç ekimi yaptırmaya karar verenler her zaman süreci çok merak ederler. Madde madde şu şekilde sıralayabiliriz:

• 18 yaşını dolduran ve saç dökülme sorunu yaşayan herkes saç tedavisi olabilir.

• Doktorunuz önce saçlarınızın durumunu ve sonrası fotoğraflarınızı belirlemek için kafanızın fotoğraflarını çeker.

• Doktorunuz bir inceleme yapar, donör alanınızı kontrol eder ve size kaç greft ekilebileceğine karar verir.

• Saç ekimi gününüz kararlaştırılır ve size bilgiler verilir.

• İlk olarak, ağrısız bir tedavi için kafa derisi üzerine lokal anestezi enjekte edilir. Kafa derisinin arka tarafı kelliğe karşı genetik olarak dirençlidir dolayısıyla buradaki saçlar sizin donör alnınız olacaktır ve ekstraksiyon için hazırlanır.