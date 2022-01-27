‘Saç ekimi sırasında ölüm’ iddiasında gerçek ortaya çıktı!

Bağcılar'da saç ekimi sırasında fenalaşarak ölen İbrahim Gül davasında yargılanan başhekim, doktor ve teknikerler beraat etti. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda İbrahim Gül'ün ölümünün akut koroner sendrom sonucu olduğu ve eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmadığını belirtti.

İtalya'dan İstanbul'a gelen ve saç ektirirken fenalaşıp hayatını kaybeden İbrahim Gül (28) davasında 6 yıla kadar hapisle yargılanan hastanenin başhekimi ile doktorun da aralarında bulunduğu 4 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda İbrahim Gül'ün ölümünün akut koroner sendrom sonucu olduğu belirtildi. Mahkemede başhekim Çağrı Serdar Elgörmüş, doktor Mehmet Albayrak, teknikerler Şehnaz Çelebi ve Evin Baykuşak beraat etti.

Bakırköy 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanıklar Çağrı Serdar Elgörmüş ve Mehmet Albayrak hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada savunma yapan başhekim Çağrı Serdar Elgörmüş, "Hastanemiz 20 senelik bir hastane. İlgili alanda eksiklik yok. Hastanın koronel kalp damarları tıkalı. Yüksek dozda bir şey verilse toksikoloji raporunda çıkar" dedi.

Esas hakkında mütalaasını açıklayan duruşma savcısı Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda İbrahim Gül'ün ölümünün akut koroner sendrom sonucu olduğu ve eylem ile ölüm arasında illiyet bağı bulunmadığını belirtti. Duruşma savcısı sanıklara yüklenecek bir kusurun olmadığının raporda anlaşıldığını belirterek beraat etmelerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme başkanı, başhekim Çağrı Serdar Elgörmüş, doktor Mehmet Albayrak, teknikerler Şehnaz Çelebi ve Evin Baykuşak'ın kusurlarının bulunmadığı gerekçesiyle ayrı ayrı beraat etmelerine karar verdi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 11 Ekim 2021'de İbrahim Gül'ün saç ekimi gittiği özel hastanede, doktor olan Mehmet Albayrak'nın sorumluluğundaki anestezi teknikerleri Şehnaz Çelebi ve Evin Baykuşak tarafından ense kısmından saç kökleri alındığı belirtildi. Maktulün saç ekimi işlemine başlamadan önce kalp krizi geçirdiği, akabinde mavi kod verildiği, CPR işlemi yapılarak kalp ritminin geri gelmesinin sağlandığının anlatıldığı iddianamede, maktulün anjiyo ameliyatına alınarak kalp damarına stent takıldığı ve yapılan müdahalelere rağmen vefat ettiğine yer verildi. Sanıklar hastane müdürü Çağrı Serdar Elgörmüş, doktor Mehmet Albayrak, anestezi teknikerleri Evin Baykuşak ve Şehnaz Çelebi hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıldan 6'şar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle dava açıldı.

DHA



