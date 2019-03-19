HABER

Saç ekimi yaptıracaklara uyarı

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, saç ekimi yaptırmayı düşünenlere uyarıda bulundu.Eurozen Saç Ekim Merkezi Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, saç ekimi yaptırmayı düşünenlere uyarıda bulundu.

Saç ekimi yaptıracaklara uyarı

Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, saç ekimi yaptırmayı düşünenlere uyarıda bulundu.

Eurozen Saç Ekim Merkezi Saç Ekim Uzmanı İsmail Zengin, saç ekimi yaptırmayı düşünenlere uyarıda bulundu. Saç ekiminden üçgün sonra, operasyonu yapan kliniklerin hastanın saçlarını yıkadıklarını söyleyen Zengin, "Bu yıkama işlemi ile ekilen saç köklerinin kimyasallara ve suya maruz kalmasına sebep olarak tutunmasını zorlaştırmaktadır. Birçok teknolojik yenilikle birlikte saçlar yıkanmadan kabuklanmasını hızlandırarak ekilen köklerin dökülmesini önlemektedir" dedi.

İsmail Zengin, kendi yöntemleri olan Fiber Fue yönteminde saç yıkama işlemi 10-12 gün sonra başladığını belirterek ,"Fiber Fue saç ekimi son dönemlerde en çok ilgi gören saç ekim yöntemi haline geldi. Diğer yöntemlere göre çok daha fazla tercih edilen bu yöntem sayesinde hastaların en çok şikâyet ettiği işlem sonrası meydana gelen yara ve kesik izleri sorunu ortadan kalkıyor. Birçok farklı tekniğin tek bir operasyonda kullanıldığı bu işlem sayesinde uzmanlar hastalarına gündelik hayattan kopmadan gür saçlara sahip olma imkânı sağlıyor" şeklinde konuştu.

Özel losyonlarla rahatlama ve dezenfekte etme
Saç derisini rahatlatan özel losyonlar hazırlanarak yapılan saç ekimi işleminin ardından kullanılan losyonlar kafa derisini dezenfekte ettiğinin altını çizen Zengin, "Özel losyonlar ayrıca rahatlama verdiği için su ile yıkama işlemine gerek kalmıyor. Fiber Fue yönteminin tercih edilmesinin bir diğer nedeni de diğer yöntemlerde olduğu gibi sık sık saçların yıkanması nedeniyle tedavi sürecinin yavaşlamasının ortadan kalkmasıdır. Daha önce kullanılan klasik Fue yönteminde saç ekim işleminin ardından gelen 15 gün boyunca saçların her gün yıkanması gerekirken, Fiber Fue yönteminde saç naklinin 12’nci gününe kadar saç yıkama işlemi yapılmıyor. Saç dökülmesinin ve kabuk dökülmesinin gerçekleşmediği bu yöntemde 12’nci günün sonunda iyileşme süreci sonuç vermeye başlıyorlar. Saç derisinin su ile temas etmediği bu yöntemde, diğer yöntemlerde meydana gelen iltihap kapma ve yaranın geç iyileşmesi gibi sorunlarda ortadan kalkmış oluyor" ifadelerini kullandı.

Hiçbir cerrahi ameliyattan sonra su kullanılmadığını belirten Zengin, "En az 1 hafta yaraya su değdirmezler. Biz de fark ettik ki su değmediği için tedavi daha hızlı ilerliyor ve yaralar daha çabuk iyileşiyor. Su değdikçe deri yumuşuyor, yeniden kabuk bağlıyor adaptasyon süresi uzuyor. Bizdeki Fiber FUE saç ekimi işlemiyle su değmediği için 10 günden itibaren saç çıkmaya başlıyor. Bu yöntemde kullanılan özel solüsyon sayesinde bu tarz yaraların açılmaz" dedi.

Saç ekimi yaptıracaklara uyarı

'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı! 'Eşimin sevgilisi' dedi, dehşet saçtı!
Günde 5’ten fazla kusan gebeler dikkat etmeliGünde 5’ten fazla kusan gebeler dikkat etmeli
Her beyin tümörü hayatı tehdit etmezHer beyin tümörü hayatı tehdit etmez
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burun kuruluğu nasıl tedavi edilir?

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Akıllı lens ile tanışın!

Akıllı lens ile tanışın!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı'ndan 'salgın' açıklaması

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor! Avrupa'nın en büyüğü...

Sağlık Bakanı duyurdu, bugün başlıyor!

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Nadir görülen hastalıklar için Meclis araştırma komisyonu kurulacak

Sağlık Bakanı: 41 ilaçta arz sıkıntısı bu hafta son bulacak

Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Propolis tüketin

"Her derde deva" dedi, antibiyotiğe karşı önerdi: Tüketin

Bakan Selçuk duyurdu! SMA hastaları ilaçlarını bugünden itibaren alabilecek

İlaçlar bugünden itibaren alınabilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.