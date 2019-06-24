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Saç ekimi yaptıranlara iki hafta deniz yasak

SAĞLIK HABERLERİ  | 24.06.2019 12:13 | Son Güncelleme

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, yazın saç ekimi yaptıran kişilerin operasyondan iki hafta sonra tatile çıkabileceklerini belirtti.Yaz aylarında saç ekim yaptırmanın bir dezavantajı bulunmadığını anlatan Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, çalışan birçok kişinin tatil izinlerini yaz dönemlerinde aldığını belirtti.

Saç ekimi yaptıranlara iki hafta deniz yasak

Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, yazın saç ekimi yaptıran kişilerin operasyondan iki hafta sonra tatile çıkabileceklerini belirtti.
Yaz aylarında saç ekim yaptırmanın bir dezavantajı bulunmadığını anlatan Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, çalışan birçok kişinin tatil izinlerini yaz dönemlerinde aldığını belirtti. Saç ekimi işleminden sonra ilk 3-7 gün arasında mutlaka işten izin alınıp istirahat edilmesi gerektiğini ifade eden Özel Gazi Hastanesi Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, "Yaz tatilinizde yaptıracağınız saç ekimi işleminde hem işten ayrıca izin almanıza gerek kalmayacak hem de tatil sürenizin içinde kabuklanmalarınız geçmiş olacak. Yazın yaptıracağınız saç ekim işlemi ile yeni yıla, yeni saçlarınızla girebilirsiniz. Saç ekimi operasyonundan sonra, ekilen saçların çıkmaya başlaması yaklaşık 3 ayı buluyor. Yaz başında yaptıracağınız ekim uygulaması ile yeni dönemde saçlarınıza kavuşmuş olacaksınız" dedi.
Yılın 12 ayında da saç ekimi yapılabileceğini ifade eden Gülgör, şöyle devam etti:
"’Sıkça karşılaştığım sorulardan biri yaz mevsiminde saç ekimi yapılabilir mi?’ oluyor. Önemli olan kriterler saç ekimi sonrası dikkat edilecek hususlardır. Saç ekimi sonrası 13 gün kabuklanma evresi yaşanır ve bu süreçte tabi ki dikkat etmeleri önemlidir. 15 gün sonra tatile gidebilir her türlü aktiviteyi uygulayabilirsiniz. Yaz aylarında özellikle operasyon sonrası 15 gün şapka takmak gereklidir. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatler. Yaz aylarında saçlar daha hızlı uzar nedeni toksinlerdir Vücuttaki zararlı toksinlerin atılımı ve böylece hücrelerin canlanarak yenilenmesidir. Saç ekimi sonrası terlemeye dikkat edilmeli serin ortamlar tercih edilmeli. Denize girdikten sonra hemen duş alınarak serin bölgeye geçilmeli. Yaz aylarında saç ekimi operasyonu uyguladığımız her hastamıza bu kriterlerin önemi anlatarak dikkat edilecek hususlara değiniliyor. Ve hastalarımız yeni yıla saçları çıkmış ve yepyeni bir görünümle giriyorlar."

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