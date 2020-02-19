Saç ekiminde hangi yöntemi tercih etmeli?

"Şu an mevcut bilinen saç ekim teknikleri FUT ve FUE'dir, FUT yöntemi yavaş yavaş terk edilmiş bir yöntemdir, FUE ise saçlarda iz bırakmadan yapılan en son teknoloji saç ekimidir ve mevcut doktorlar ve kliniklerin uyguladığı bir yöntemdir, kalem tekniği ise yeni yeni uygulanmaya başlanan ve yaygınlaşan bir saç ekim metodudur, ve her klinikte yapılmayan sadece çok tecrübeli doktor ve kliniklerin yapabildiği bir saç ekim tekniğidir. Ülkemizde sadece birkaç doktorun yapabildiği bir yöntemdir" dedi. Bu tekniğin saç ekimindeki en son teknoloji olduğunu ifade eden Dr. Çinik, "Kalem tekniğinde(DHİ) FUE'nin aksine sadece iki aşama vardır, kalem tekniği iki aşamalı bir operasyondur, saç kökleri ense bölgesinden alınır ve kalemlere yerleştirilerek hemen saçsız bölgelere ekim yapılır, FUE yönteminde saç kökleri alındıktan sonra saatlerce dışarıda bekleyebiliyordu kalem tekniğinde böyle bir bekleme süresi yoktur, böylece saç kökleri canlılığını yitirmeden hemen ekim yapılmış olur. Kalem tekniğiyle saç ekimi (DHİ) yapılan saç ekiminin en önemli özelliği dikiş, iz ve kesiğe yola açmamasıdır, bu durum hastanın erken iyileşmesi ve sosyal hayatına dönmesi için çok önemlidir. Donör bölgeden ekilmek için alınan saç kökleri, saçların ekileceği alanlara herhangi bir delik ve kanal açılmadan özel kalemlerle direkt olarak ekilir" diye konuştu.

'SAÇ KÖKLERİ ÖZEL İĞNELERLE DİREKT OLARAK SAÇSIZ BÖLGEYE AĞRISIZ OLARAK YERLEŞTİRİLİR'

Ekim yapılacak bölgeye kanal açılmıyor olmasının, hastaya ekim yapılacak olan kök sayısını maksimuma çıkarmakta olduğunu kaydeden Dr. Çinik, "Daha yoğun ekim yapılabilmesini sağlar. Kalem yöntemi (DHİ) :bilinen FUE tekniğine kıyasla tecrübe gerektiren ve oldukça zahmetli bir tekniktir, öte yandan kesi olmadığı için iyileşme süreci de çok daha hızlı olmaktadır. Kalem tekniğiyle (DHİ) ile yapılan saç ekiminin en önemli özelliği, ekilmek üzere alınan saç köklerinin( Greft'lerin) dışarıda bulunduğu süreyi minimuma indirerek daha sağlıklı ve güçlü sonuçlar almamızı sağlar, Ekim yapılacak alanlara bölgelere hiçbir şekilde kesilerek delikler ve kanallar açılmaz ve saç kökleri özel iğnelerle direkt olarak saçsız bölgeye ağrısız olarak yerleştirilir" ifadelerini kaydetti.

SAÇ EKİMİNDE KALEM TEKNİĞİNİN AVANTAJLARI

Kalem tekniğiyle (Dhi) ile en büyük avantajın daha sık saçlara sahip olmak olduğunu belirten Dr. Çinik, "Sağladığı yoğunluk santimetre kare başına 60 - 80 greft ekilir, bu sayı FUE yönteminin iki katından daha fazladır. Bu yoğunluk saçsız bölgeyi kapatmak için muhteşem bir yoğunluktur. Saç ekimi yapılacak alanı, saçın doğal büyüme açısına bağlı olarak değişik açılarda saç ekimi imkanı sunan, özellikle ön saç çizgisi gibi hassa bölgeler için çok önemlidir ve son derece natürel sonuçlar alınır ve gerçekten başarılı sonuçlar elde edilir. Kalem (Dhi) saç ekimi tekniğinde kullanılan çok ince uçlu iğneler sayesinde hiçbir bir yara ve skar izi kalmamaktadır" açıklamalarında bulundu.