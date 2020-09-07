Saç ekiminde kök hücre dönemi

Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, konu hakkında tüm merak edilenleri anlatarak kök hücre tedavisinin detaylarını paylaştı.

Saçta kök hücre tedavisinin avantajları nelerdir?

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki; saç için kök hücre tedavisinde ana amaç zayıflayan saç köklerini güçlendirip canlanmalarını sağlamaktır. Saçta kök hücre tedavisi, saç ekimi operasyonundan sonra yapıldığında ekilen greftlerinin hızlı ve sağlıklı bir biçimde çıkmasını sağlamaktadır.

Kök hücre tedavisinde kullanılan hücreler kişinin kendi dokusundan olduğu için tamamen organiktir ve bu sebepten işlemin herhangi bir zararlı etkisi yoktur. Saça kök hücre tedavisi tek başına saç köklerini güçlendirip dökülmesini engellemek için yapılabileceği gibi, saç ekimi işleminden sonra ekilen saç köklerinin güçlenip hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzaması için de yapılabilir.

Kök hücre tedavisi nasıl ve kimlere uygulanır?

Saça kök hücre tedavisi işleminin ilk aşaması, plastik cerrahın ya da saç ekim uzmanının kişinin kendi vücudundaki bir bölgeden belirli bir miktar doku alınmasıdır. Alınan bu doku örneklerinin içerisindeki yağlar laboratuvar ortamında özel cihazlar ile işlemden geçirilerek kök hücreler ayrıştırılır. Daha sonra enjekte edilecek saç derisine lokal anestezi uygulanır ve kök hücreler saç diplerine enjekte edilir. Kök hücreler enjekte edildikleri deriye tutunur ve buradaki saç köklerini uyarır. Onarılan saç kökleri ise canlanarak dökülmeyi keser, parlar ve gürleşir.