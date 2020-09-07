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Saç ekiminde kök hücre dönemi

SAĞLIK HABERLERİ  | 07.09.2020 12:45 | Son Güncelleme

Saç köklerindeki güçsüzleşme, cansızlaşma, incelme ve dökülmenin önlenmesi için uygulanan medikal bir yöntem olan kök hücre tedavisi birçok avantajıyla öne çıkıyor.

Saç ekiminde kök hücre dönemi

Saç Ekimi Medikal Direktörü İbrahim Çevik, konu hakkında tüm merak edilenleri anlatarak kök hücre tedavisinin detaylarını paylaştı.

Saçta kök hücre tedavisinin avantajları nelerdir?

Öncelikle şunu belirtmek gerekiyor ki; saç için kök hücre tedavisinde ana amaç zayıflayan saç köklerini güçlendirip canlanmalarını sağlamaktır. Saçta kök hücre tedavisi, saç ekimi operasyonundan sonra yapıldığında ekilen greftlerinin hızlı ve sağlıklı bir biçimde çıkmasını sağlamaktadır.

Kök hücre tedavisinde kullanılan hücreler kişinin kendi dokusundan olduğu için tamamen organiktir ve bu sebepten işlemin herhangi bir zararlı etkisi yoktur. Saça kök hücre tedavisi tek başına saç köklerini güçlendirip dökülmesini engellemek için yapılabileceği gibi, saç ekimi işleminden sonra ekilen saç köklerinin güçlenip hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzaması için de yapılabilir.

Kök hücre tedavisi nasıl ve kimlere uygulanır?

Saça kök hücre tedavisi işleminin ilk aşaması, plastik cerrahın ya da saç ekim uzmanının kişinin kendi vücudundaki bir bölgeden belirli bir miktar doku alınmasıdır. Alınan bu doku örneklerinin içerisindeki yağlar laboratuvar ortamında özel cihazlar ile işlemden geçirilerek kök hücreler ayrıştırılır. Daha sonra enjekte edilecek saç derisine lokal anestezi uygulanır ve kök hücreler saç diplerine enjekte edilir. Kök hücreler enjekte edildikleri deriye tutunur ve buradaki saç köklerini uyarır. Onarılan saç kökleri ise canlanarak dökülmeyi keser, parlar ve gürleşir.

Saça kök hücre tedavisinden yaklaşık 3 ay sonra kök hücreler çalışmaya başlar. Tedavinin etkisini tam olarak göstermesi 8 ayı bulabilir. Kök hücreler kendilerini düzenli olarak yenileyip onardıkları için saç kökleri de düzenli olarak onarılacaktır. Saçlarını canlandırmak ve güçlendirmek isteyen, 18 yaşından büyük herkes cinsiyet fark etmeksizin bu tedaviyi yaptırabilir.

Kök hücre tedavisinin süresi nedir?

Kök hücre tedavisine başlamadan önce işlem için gerekli olan yağın kişiden alınması ortalama 20 dakika sürer. Alınan yağların laboratuvar ortamında kök hücrelerine ayrılması ve zenginleştirilmesi ise yaklaşık 1 saat sürer. Ayrıştırılan bu köklerinin kişinin saç derisine enjekte edilmesi ise yalnızca 10 dakikadır. Kök hücre ile saç tedavisi işlemi toplamda 1 ila 1,5 saat içerisinde tamamlanmış olur. Kök hücre ile saç tedavisi işlemi için tek seans yeterlidir. Kök hücre tedavisi sırasında saça gerekli olan vitamin ve minerallerin tümü enjekte edildiğinden, ikinci bir seansa gerek yoktur. İşlem sonrası herhangi bir özel bakım gerekmediğinden günlük hayata hemen dönebilmek mümkündür.

Saç Ekimi Medikal Direktörü

İbrahim ÇEVİK
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