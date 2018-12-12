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Saç ekiminde mega seans uygulaması

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.12.2018 13:42 | Son Güncelleme

Op. Dr. Güncel Öztürk denetimindeki Hairneva Saç Ekim Merkezi Uzmanları, saç ekimi süresi ve ekilen greft sayısı hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için anlattı. Saç ekiminde operasyonlarında kullanılan tekniği ilerletmek, ekilen saç köklerinin sayısını ve canlılığını artırmak, iyileşme sürecini kısaltmak için çok sayıda çalışma yapılmaya devam ediliyor. Mega seansta bu teknikler arasında yer almaktadır.

Saç ekiminde mega seans uygulaması

Mega seans tek bir saç ekimi ameliyatında alınan saç kökü sayısının belli bir sayının üzerine çıkartılması işlemidir. FUE ve DHI gibi saç köklerinin teker teker alınarak ekildiği saç ekimi tekniklerinde mega seans yöntemi rahatlıkla uygulanabilmektedir. Bu yöntem ile saç ekiminde tek seansta alınan saç kökü sayısı ortalama 7.000 greftin üzerine artık çıkarılabilmektedir. Kellik derecesi geniş ve saç sıklığı fazla olan kişiler için çok daha uygun bir yöntemdir. Bu sayede saç ekimi operasyonu kişinin ihtiyacına göre tek bir seansta tamamlanabiliyor.

DHI SAÇ EKİMİ TEKNİĞİ İLE MEGA SEANS UYGULAMASI

DHI saç ekim tekniği ile mega seans uygulamasının avantajları şöyle sıralanabilir: Çizik, yara ya da kanal/delik oluşmaz. İşlem sonrasında ağrı kesici vb. ilaç kullanımına gerek kalmaz. Alınan saç kökleri DHI Ekici ile yerleştirildiğinden operasyon sırasında saç kökü kanalı açılmasına gerek olmaz. Operasyon tamamen saç ekim cerrahı tarafından gerçekleştirilir makine kullanılmaz. Saç köklerine herhangi bir işlem yapılmaz. Mikroskobik inceleme ile vakit kaybedilmez ve saç kökleri yoğun ışık ve ısıya maruz kalmadığı için canlılığını yitirmez. Saç sayımı için ekstra bir işleme gerek olmaz. Alınan saç greftleri ekstra bir işleme tabi tutulmadığı için ekilen saç köklerinin tutunma oranı % 90 oranında artar. Greftlerin kafa derisinin dışında kalma oranı azaldığı için kuruma oranı azalır. Daha az anestezi ve ilaç kullanımı sağlar. Ekilen saç köklerinin canlılığını, tutunma oranını ve kalitesini artırır. Ekilen saç köklerinin büyük çoğunluğu hemen büyüme evresine geçer, bu sayede saçlar da erkenden büyür. DHI saç tekniği ile hayal ettiğiniz saç yoğunluğuna ve % 100 doğal bir görünüme kavuşmanız mümkün. Tüm bu avantajlar başarılı bir saç ekim için son derece önemlidir, bu sayede yeni ekilen saçların hayatta kalma şansı artırılabilir.

guncel_ozturk_sac_ekimi


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saç ekimi saç

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