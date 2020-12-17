Saç ekimine destek uygulamalar nelerdir?

Saç ekimi kişinin doğal görünümlü saçlara sahip olmasını sağlasa da saç ekimi sonrası gerçekleştirilen destek uygulamaları ile saç kökleri beslenebilir, saç telleri kalınlaşabilir, saçlar gürleşip saç ekimi sonrası duyulan memnuniyet artırılabilir.

SAÇ MEZOTERAPİSİ

Saç mezoterapisi saç ekimi ve sonrası süreçte hem koruyucu hem de güçlendirici niteliğindeki bir destek uygulamasıdır. Saç ekimi yaptıranların saçlarını güçlendiren ve daha sağlıklı saçlara sahip olmalarını kolaylaştıran saç mezoterapisi uygulamasında saçlı deriye A vitamini, C vitamini, B5 vitamini, B7 vitamini, Biotin, bakır, sülfür, magnezyum gibi vitaminler ve minerallerle damar genişletici özellikteki ilaçlar karıştırılarak enjekte edilir. Saç mezoterapisi uygulaması esnasında saçlı

deriye enjekte edilecek serum içerikleri hastaların ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir.

Saç mezoterapisi sayesinde saç foliküllerinin ihtiyaç duyduğu maddeler doğrudan bölgeye enjekte edildiği için oldukça kısa bir süre zarfında destek tedavisinin etkisi hissedilebilir. Başarı oranı çok yüksek olan, seans süreleri kısa olan ve ağrı ya da acı gibi şikayetlere neden olmayan saç mezoterapisi saçlara yoğunluk ve canlılık da kazandırmaktadır.