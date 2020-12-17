Saç ekimine destek uygulamalar nelerdir?

Saç ekimi kişinin doğal görünümlü saçlara sahip olmasını sağlasa da saç ekimi sonrası gerçekleştirilen destek uygulamaları ile saç kökleri beslenebilir, saç telleri kalınlaşabilir, saçlar gürleşip saç ekimi sonrası duyulan memnuniyet artırılabilir.
Saç mezoterapisi saç ekimi ve sonrası süreçte hem koruyucu hem de güçlendirici niteliğindeki bir destek uygulamasıdır. Saç ekimi yaptıranların saçlarını güçlendiren ve daha sağlıklı saçlara sahip olmalarını kolaylaştıran saç mezoterapisi uygulamasında saçlı deriye A vitamini, C vitamini, B5 vitamini, B7 vitamini, Biotin, bakır, sülfür, magnezyum gibi vitaminler ve minerallerle damar genişletici özellikteki ilaçlar karıştırılarak enjekte edilir. Saç mezoterapisi uygulaması esnasında saçlı
deriye enjekte edilecek serum içerikleri hastaların ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterebilmektedir.
Saç mezoterapisi sayesinde saç foliküllerinin ihtiyaç duyduğu maddeler doğrudan bölgeye enjekte edildiği için oldukça kısa bir süre zarfında destek tedavisinin etkisi hissedilebilir. Başarı oranı çok yüksek olan, seans süreleri kısa olan ve ağrı ya da acı gibi şikayetlere neden olmayan saç mezoterapisi saçlara yoğunluk ve canlılık da kazandırmaktadır.
Saç ekiminden yaklaşık 6 hafta sonra uygulanması önerilen saç mezoterapisi kliniklerde uygulanır ve hasta seans sonrası hemen günlük hayatına dönüş yapabilir. Saç mezoterapisi seansları yaklaşık 10-15 dakikada tamamlanır ve verimli sonuçların alınabilmesi için 3-6 seans uygulanması önerilir. Seans sayısı hastanın ihtiyaçları doğrultusunda değişiklik gösterebilir.
Saç ekimine destek uygulamaları arasında PRP de oldukça etkili olan tedavilerden biridir. Kişinin kendisinden alınan kanın santrifüj edilmesi sonucu elde edilen trombosit bakımından zengin plazma saçlı deriye enjekte edilir. Bu plazma büyüme faktörleri bakımından oldukça zengin bir özellik taşıdığı için ekilen saç köklerinin kuvvetlenmesini sağlar.
Saç ekimi sonrası PRP uygulaması saçların döküldüğü ilk ayda ve altıncı ayda güvenle uygulanabilir.
Özellikle saç ekiminden yaklaşık 3 hafta sonra PRP uygulamasının yapılması tavsiye edilmektedir.
Genellikle 3 seans şeklinde uygulanan PRP tedavisinin seans sayısı kişi özelinde değişiklik gösterebilir.
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