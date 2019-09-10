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"Saç ekiminin tam dönemi"

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, sonbahar aylarına girilmesi ve havaların serinlemesi ile birlikte saç ekiminin mevsimsel olarak dönemi olduğunu söyledi.Erkeklerin iki önemli sorunu olduğunu kaydeden İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Bu sorunlardan birisi fazla kilo sonucu oluşan göbek, diğeri ise saç dökülmesi ve kelliktir.

Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, sonbahar aylarına girilmesi ve havaların serinlemesi ile birlikte saç ekiminin mevsimsel olarak dönemi olduğunu söyledi.
Erkeklerin iki önemli sorunu olduğunu kaydeden İzmir Özel Gazi Hastanesi Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, "Bu sorunlardan birisi fazla kilo sonucu oluşan göbek, diğeri ise saç dökülmesi ve kelliktir. Kellik artık erkeklerin sorunu olmaktan çıkıyor. Hastane ortamında yapılan başarılı ekimlerle kellik artık sorun olmaktan çıkıyor” dedi.
Uygun hastalara uygun tekniklerle yapılan saç ekiminin oldukça başarılı ve yüz güldüren sonuçlar verdiğini belirten Gülgör, “Yaz aylarında havaların sıcak olmasından dolayı hastaların başları terliyor, hastalar teri silmek istiyorlar ve zor durumlar yaşıyorlar. Mevsim değişikliği nedeniyle insanların kan dolaşımlarında da değişikler oluyor. Saç ekiminden sonra saç kökünü kan dolaşımı besler. Bu mevsimde kan dolaşımı daha hızlı olduğu için mevsimsel olarak saç ekiminin tam dönemi. Havaların serin olması başa doğal klima etkisi sağlıyor ve hastaların başarısı daha da artıyor” diye konuştu.

Safir Perkutan tekniği
Teknolojideki yaşanan sürekli ilerlemelerin saç ekimine de yansıdığını belirten Gülgör, şu bilgileri verdi:
"Saç ekimi tekniklerinde de günümüzde sürekli yeni gelişmeler yaşanmaktadır. Günümüzde genel olarak kabul görmüş ve sık uygulanılan fue yöntemi ile elde edilen doğal sonuçlar, bu başarısını safir fue saç ekimi yöntemine de yansıtmış ve safir uçlu özel aletler kullanarak saç köklerinin ekileceği bölgede daha da küçük mikro kanallar açılmasını sağlıyor. Ayrıca deride kabuklanma oluşumu ve iyileşme sürecini hızlandırıyor. Artık özel anestezi sistemleri ile saç ekimi iğnesiz ve ağrısız yapılabilmektedir. Bu özel sistemler, anestezik maddeleri basınçlı bir püskürtme sistemiyle cildin altına ulaştırmaktadır.”

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