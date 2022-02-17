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Saç ektirmeden önce bunları bilin! Hayati önem taşıyor

17.02.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç birçok etkenden dolayı dökülebiliyor. Kaybedilen saçları geri kazandırmak için saç ekimi yapılıyor. Oldukça yaygın bir operasyon olan saç ektirmenin ardından yapılacak bakımlar merak ediliyor. Saç ektirdikten önce ve sonra ekimin başarılı olması adına bazı kurallara dikkat etmek gerekiyor. Bu kuralları uygulamak hayati önemler taşıyabiliyor. İşte o kurallar…

Saç ektirmeden önce bunları bilin! Hayati önem taşıyor

Saç dökülmesi ve kellik birçok insanın ortak sorunu arasında yer alıyor. Dünyanın dört bir yanından tercih edilen saç ektirme ile kelliğe çözüm bulunabiliyor. Saç ekimi operasyonları sonrasında hem fiziksel hem de psikolojik olarak olumlu sonuçlar alınıyor. Saç ekimi operasyonu kadar saç ekiminden önceki ve sonraki süreçte çok önemli, hastanın bu süreçlerde dikkatli ve özenli olması gerekiyor.

İLK 48 SAAT ÇOK ÖNEMLİ

Saç ektirme operasyonu hakkında bilgi veren GlobalHair Medikal Direktörü Berkant Dural, saç ekimi yaptıran kişilerin ilk 48 saat işlem yapılan bölgeye kesinlikle temas edilmemesi gerektiğini söylüyor. GlobalHair Medikal Direktörü Berkant Dural, ‘’Saç ektirmek isteyen kişilerin operasyon öncesinde olduğu gibi sonrasında da birtakım kurallara dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ilk 48 saat içerisinde saç kökleri hassas olduğu kadar kolay bir şekilde zarar görebiliyor. Bu yüzden ilk 48 saat operasyonlu bölgenin her türlü temastan korunması gerekiyor’’ diye belirtti.

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SAÇ HASSAS BİR ŞEKİLDE YIKANMALI

Saç ekimi operasyonu sonrası bölgenin korunması amacıyla takılan bandajın hekim gözetiminde çıkarılmasının en sağlıklı olduğunu belirten GlobalHair Medikal Direktörü Berkant Dural; “Bandajlar operasyondan 48 saat içerisinde çıkarılır, saç köklerinde terleme yapmaması içinse tekrar bir bandaj uygulanması yapılmaz. Bu noktada bandaj sonrası ilk yıkamada çok önemlidir. Mikro cerrahi de olsa saç köklerine yapılan işlem saç derisinde belli bir hassasiyet oluşmasına neden olacağından dikkatli ve hassas bir şekilde yıkama yapılmalıdır. Uygun bir şampuanla saç köklerine zarar vermeyecek şekilde saç yıkanmalı ve kurutulmalıdır. Bir iki yıkamadan sonra hassasiyet azalacağından sonraki süreçlerde normal yıkama metodu da kullanılabilir” dedi.

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İLK 15 GÜN EKSTRA DİKKAT ETMEK GEREKİYOR

Saç ekimi sonrasını takiben devam eden 15 günlük süreçte dikkat edilmesi gereken noktalara değinen Berkant Dural sözlerine şu şekilde devam etti, ‘’ Özellikle ilk 2 hafta ekim yapılan bölgede iltihaplanma ve olası darbeleri korumak için birçok aktivitenin de dikkatli uygulanması gerekir. Hamam, sauna, yüzme gibi yoğun terlemelerin yaşanacağı yerler ilk 15 günlük süreçte saç köklerine zarar vereceğinden uzak durulması gerekir. 15 günün sonunda ise saçları kazıtmamak şartıyla kişiler herhangi bir saç işlemi için kuaföre gidebilir. Kafaya darbe almaya müsait olan sporlar içinse süremizi 45 güne kadar uzatabiliyoruz. 2 haftalık süre zarfında kişiler aynı zamanda cinsel ilişkiye de ara vermeleri gerektiğini unutmamalı. Tüm bunlara ek olarak verilen ilaçlar aksatılmadan tüketilmeli ve normal olmayan bir durumla karşılaştığında mutlaka operasyon yaptırdığı yere ulaşılmalıdır” dedi.


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