Saç Gürleştirme İçin Uygulayabileceğiniz Etkili Doğal Yöntemler

Gür ve sağlıklı saçlara sahip olmak hem kadınların hem erkeklerin ortak isteğiyken, saç dökülmesi sık karşılaşılan problemlerden biridir. **Saçları gürleştirmek için düzenli bakım yapmak ve saçların seyrekleşmesine neden olan etkenlerin ortadan kaldırılması gerekir **. Yaz aylarında havuz, deniz, güneş gibi unsurlar saçların yıpranmasına neden olur. Günlük yaşam içerisinde dengesiz beslenmek de saçların ihtiyaç duyduğu besin değerlerinden uzak kalmasına ve bu durum sonucunda da dökülmesine yol açar. **Sık yıkamak saçın nem dengesini bozar **. Yanlış tarama ise saç gövdesinde hasara yol açar. Saç derisini doğrudan etkileyen mantar, egzama, kepek gibi hastalıklar da saçların dökülmesi üzerinde etkili olabilir. Bazen de genetik olarak saçlar seyrek olabilir. Saç bakımı denildiğinde deri ve saçlar birlikte düşünülür. Bakım programları da bunun üzerine oluşturulur. Saç derisinde hastalık sorunu varsa öncelikle derinin iyileştirilmesi gerekir. Ardından saç gürleştiren kürleri uygulayarak saçların daha sağlıklı görünmesi sağlanır.

1. Zeytinyağı Saçların sağlıklı olması için E vitaminine ihtiyacı vardır. **Zeytinyağında bol miktarda E vitamini bulunur . Aynı zamanda saçların gelişimine destek olan A, D ve K vitaminlerini de içerir**. Saç diplerine doğru sürüldüğünde kan akışını hızlandıran, saçların daha parlak görünmesini sağlayan zeytinyağı sayesinde saçların daha gür olmasını sağlamak mümkün. Daha dolgun saçlara sahip olmak için **haftada iki ya da üç sefer saç diplerine de masaj yaparak tüm saçlara zeytinyağı yedirilir **. Ardından saçlar sıcak bir havlu ya da streç film ile sarılır. Yarım ya da bir saat arasında saçlar bu şekilde bekletilir. Ardından saçlar yıkanarak zeytinyağı arındırılır. 2. Argan yağı Cansız saçları güçlendiren, **içeriğinde bulunan E vitamini ile yeni saç köklerinin oluşmasını destekleyen argan yağı **, özellikle yaz dönemlerinde saçları beslemek için en ideal yağlardan biridir. Güçlü antioksidan özellikler gösteren yağlar arasındadır. Saç gürleştiren yağlar arasında öne çıkan argan yağı haftada iki kere kullanılabilir.

Avuç içlerinde hafifçe ovalanan argan yağı saçların diplerine masaj yaparak sürülür. Saçlar streç film ile kapatılır ve bir saat kadar bekletilir. Yağın etkisini artırmak için bu sırada fön makinesiyle saçlara ısı verilebilir. Bu sürenin sonunda saçlar ılık su ile yıkanır ve mümkünse kendiliğinden kuruması beklenir. 3. Badem yağı Sadece saçlar değil dökülen kirpik ve kaşların da gürleşmesi için kullanılan yağlardan biri olan **badem yağı, E vitami, demir, çinko, bakır, selenyum gibi mineraller açısından zengindir **. Bu maddelerin hepsi saçların sağlıklı olması için gereklidir. Aynı zamanda saç derisini besleyerek kan dolaşımını hızlandıran badem yağı seçerken tatlı badem yağı olmasına dikkat edilir. Badem **yağı saça haftada iki kere uygulanabilir **. İki şekilde uygulama yapılır. Saç diplerine kadar badem yağı ile güzelce saçlara masaj yapılır, bir süre yağın saç ve saç derisi tarafından tamamen emilmesi için beklenir. Ardından saçlar yıkanır. Bir başka uygulama yöntemi ise banyo sonrası ıslak saça az miktarda badem yağı sürmektir. Bu yöntemin ardından durulama yapılmaz. Bu yüzden yağlı yapıdaki saçlar için uygun değildir.

4. Karanfil kürü Karanfilin birçok faydasının yanında saçları besleme özelliği de bulunur. Düzenli uygulandığı takdirde **saçların hacim kazanmasına ve gürleşmesine yardımcı olan karanfil kürü kısa sürede etkisini gösterir **. Yarım litre klorsuz suyun içerisine 20 adet karanfil atılır ve on dakika kadar kaynatılır. Saçlar yıkanıp temizlendikten sonra bu su ile saç diplerine masaj yapılır ve saçlar durulanmaz. 5. Yumurta ve bal **Her ikisi de saçların güçlenmesi konusunda ayrı ayrı özelliklere sahip bu iki doğal ürün birleşince saç gürleştiren maskeler arasında en ideal olanlardan biri ortaya çıkar **. Bir tam yumurta güzelce çırpıldıktan sonra içine bir yemek kaşığı bal ilave edilir. Bu karışım güzelce saçlara ve saç diplerine yedirilir. Yarım saat kadar bekledikten sonra saçlar maskeden arındırılır. Bu maske ile ilgili en büyük şüphe saçlarda yumurta kokusu kalmasıdır ancak saçlar yıkandıktan sonra rahatsız edici bir koku söz konusu olmaz. 6. Isırgan Otu Saç köklerini uyararak yeni saçların oluşmasına yardımcı olan ısırgan otu kürü için hem otun kendisi hem de yağı kullanılabilir.

Isırgan otu yağı ile saç diplerine masaj yapıldıktan sonra saçlar yıkanır. Diğer yöntemde ise doğrudan **ısırgan yapraklarından elde edilen çay, saç diplerine sürülür **. Bir saat kadar sonra saçlar yıkanır ya da yıkanmaya gerek duyulmuyorsa bu şekilde bekletilir. Haftada iki ya da üç sefer uygulanabilecek bu yöntem ile saçların kısa sürede gürleştiğini görmek mümkündür. 7. Soğan Suyu Her derde deva soğan saç gürleştiren bitkiler arasında da önemli bir yere sahiptir. Soğanın içinde kükürt bulunur ve kükürt saç derisinin sağlığının korunmasına yardımcı olur. Aynı zamanda kollejen üretimine katkıda bulunan soğan, seyrek saçları gürleştirmek için yüzyıllardır kullanılan ürünlerden biridir. Büyükse bir, küçükse iki adet soğanın suyu çıkartılır. Kokusundan rahatsız olanlar soğan suyunun içerisine lavanta, hindistan cevizi gibi esansı kuvvetli yağlardan ekleyebilir. Soğan suyu saç diplerine masaj yaparak uygulanır. Bone gibi bir malzeme ile saçlar kapatılır. Bir saat bekletildikten sonra saçlar yıkanır. Bu kür haftada iki kere uygulanabilir.

8. Maydanoz tohumu Çeşitli yağlar ile karıştırılan maydanoz tohumu **saçlar nasıl gürleşir ve uzar ** diyenler için en ideal yöntemlerden biridir. Bu kür aynı zamanda saçların uzama hızını da artırır. 1 yemek kaşığı maydanoz tohumu, bir yemek kaşığı zeytinyağı, bir yemek kaşığı defne tohum yağı, 1 yemek kaşığı çörek otu yağı ile karıştırılır. Saç diplerine masaj yapılarak uygulanan bu karışım iki saat kadar bekletilir ve bu sürenin sonunda saçlar güzelce durulanır. Bu kür haftada bir kez uygulanmaya müsaittir. 9. Aloe vera Aloe vera cilde olduğu kadar saça da faydalıdır. **Saç uzatmada, saçları gürleştirmede ve daha parlak görünmelerinde etkili olan aloe vera bu özellikleri nedeniyle günümüzde çoğu insanın evinde yetiştiriliyor **. Bitkinin yaprak kısımları ikiye kesildikten sonra içinden bir jel çıkar. Bu jel bir kaşık yardımı ile bir kaba alınır. İçerisine bir çay kaşığı bal, bir çorba kaşığı kadar da limon suyu eklenir. İyice karıştırıldıktan sonra saçlara sürülen bu karışımı yarım saat bekletmek yeterlidir. Haftada iki kere uygulanan karışım sayesinde saçlar kısa bir süre sonra gürleşir ve daha sağlıklı görünür.

10. Avokado Saçları nemlendiren, **içeriğindeki E vitamini ile saçların daha gür olmasını sağlayan avokado sayesinde daha güzel saçlara ulaşmak mümkün **. Bir adet olgun avokado güzelce püre haline getirilir. Avokadonun içerisine yine püre haline getirilmiş muz ve zeytinyağı eklenir. Saç derisine masaj yapılarak bu karışım güzelce uygulanır. Yarım saat sonra saçlar güzelce yıkanır. Benzer bir karışım yulaf ezmesi kullanılarak da hazırlanabilir. İki çorba kaşığı buğday gevreği içine yine bir adet ezilmiş avokado püresi karıştırılır. Bu karışım da diğeri gibi saçlara uygulandıktan sonra yirmi dakika kadar bekletilir ve ardından saçlar güzelce durulanır. Her iki kür de haftada bir sefer uygulanabilir. 11. Hint bektaşi üzümü **Hint bektaşi üzümü anti-enflamatuar, antioksidan, antibakteriyel ve peeling özellikleri gösterir. Bu özellikleri ile saç derisini temizler, saçların daha güzel görünmesini sağlar ve gürleşmesine yardımcı olur **. Bir avuç hint bektaşi üzümü bir bardak sıcak su içerisine atılır. Bir süre bekletilir ve karışım püre haline getirilir. Ardından bu karışımın tamamı saçlara uygulanır. Bir saat kadar bekletildikten sonra saçlar durulanır ve kendi kendine kuruması beklenir.

Hint bektaşi üzümünü kullanmanın bir başka yöntemi ise hindistan cevizi yağı ile karıştırmaktır. Yine bir avuç hint bektaşi üzümü püre haline getirilir. Ardından içerisine bir yemek kaşığı kadar hindistan cevizi yağı eklenir. Güzelce karıştırılır ve süzülür. Elde edilen sıvı saç diplerinden başlayarak saçın tamamına sürülür. Sıcak havlu ile saçlar sarılır. Bu karışımı saçta bir saat kadar bekletmek yeterlidir. **Her iki kür de saçlara haftada bir sefer uygulanabilir **. 12. Elma sirkesi **Saç derisini temizleyen ve derinin pH seviyesini dengelemeye yardımcı olan elma sirkesi ile saçların daha sağlıklı olması ve gürleşmesi sağlanabilir **. Zengin bir vitamin ve mineral kaynağı olan **elma sirkesi saçlara banyo sonrası uygulanır **. Banyonun ardından saçlar içerisine elma sirkesi katılmış su ile durulanır. Haftada bir iki kere yapılabilecek bu uygulama sonrasında aynı zamanda saçların daha parlak görünmesi de mümkündür. Saçlarda elma sirkesi kullanmak çok kısa sürede etkisini gösterir. **Saçlara elma sirkesi uygulaması yapmanın bir başka yolu ise elma sirkesi ve balı karıştırmaktır

**. Bir yemek kaşığı bal ve bir yemek kaşığı kadar elma sirkesi güzelce karıştırılır. Saç diplerine bu karışım ile masaj yapılır ve yarım saat sonra saçlar durulanır. Haftada iki kere yapılacak bu kür sonrası saçlar bir süre sonra kendisini yenilemeye başlar. 13. Çam Terebentin Yağı Saç köklerini besleyerek saçın daha güzel uzamasını ve gürleşmesini sağlayan **çam terebentin yağının içerisinde kokofan, piren ve reçine asidi bulunur **. Çam ağacının gövdesinden süzülen baldan elde edilir. Çam terebentin yağı saçlara doğrudan uygulanmaz. Yaklaşık 200 ml ölçüsündeki şampuanın içerisine 25 damla kadar çam terebentin yağı eklemek yeterlidir. Her banyoda saçlar bu şampuan ile yıkanır. Yıkamadan önce şampuanın güzelce çalkalanması gerekir. Kısa bir süre sonra saçlardaki gürleşme gözle görülür hale gelir. 14. Çemen Tohumu Akdeniz civarlarında yetişen bir bitki olan** çemen otunun tohumları saç dökülmesini engellemek ve saç büyümesini hızlandırmak için kullanılır **. Üç yemek kaşığı hafifçe ezilmiş çemen tohumu bir bardak su içerisinde on saat kadar bekletilir. İsteğe bağlı olarak bu karışıma bir yemek kaşığı kadar hindistan cevizi sütü eklenebilir. Saçların tamamına bu karışım uygulanır ve saç diplerine özenle masaj yapılır.