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Saç hücreleri yanan küçük kızın hayallerini gerçekleştirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:04 | Son Güncelleme

Samsun’un Terme ilçesinde, üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu saç hücreleri yanan ve saçları çıkmayan Zeynep İkra Kırcel’in (4,5) peruk hayali gerçekleşti.

Saç hücreleri yanan küçük kızın hayallerini gerçekleştirdi

Samsun’un Terme ilçesinde, üzerine kızgın yağ dökülmesi sonucu saç hücreleri yanan ve saçları çıkmayan Zeynep İkra Kırcel’in (4,5) peruk hayali gerçekleşti. Kuaför Hüseyin Alkan’ın aldığı özel peruk, Zeynep’in başına takıldı. Saçlarına kavuşan küçük kız, büyük mutluluk yaşadı.
Terme ilçesinde yaşayan Selma (26) ve Emrah Kırcel (27) çiftinin tek çocukları olan Zeynep İkra Kırcel’in üzerine 26 Aralık 2016 günü, komşularının evinde oynadığı sırada kızgın yağ döküldü.
Vücudunda derin yanıklar oluşan Zeynep İkra, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde 2 ay boyunca tedavi gördü. Yanan saç derisine 4 ameliyatla bacak ve kalça kısmından alınan deri nakledilen Zeynep İkra, sağlığına kavuştu. Ancak dökülen kızgın yağ nedeniyle deri kısmı yanan ve saç hücreleri ölen Zeynep İkra’nın saçları tekrar çıkmadı.
Zeynep İkra, peruk hayali kurmaya başladı. Ancak inşaatlarda günlük işlerde çalışan baba Emrah Kırcel, fiyatı 2 bin ile 6 bin TL arasında değişen peruğu maddi imkansızlıklar nedeniyle alamadı.

Yardımseverler devreye girdi
Zeynep İkra’nın hayali basında yer alınca Türkiye’nin dört bir yanından hayırsever, küçük kıza peruk yaptırmak ve estetik ameliyata destek olmak için sıraya girdi. Aileye ulaşan hayırseverlerden biri de Samsun’da kuaför olan Hüseyin Alkan oldu. Alkan, aldığı özel peruğu Zeynep’in başına taktı. Saçlarına kavuşan küçük kız, büyük mutluluk yaşadı.
Hüseyin Alkan’ın peruk getireceğini öğrendiklerinde çok mutlu olduklarını söyleyen anne Selma Kırcel, "Artık kızım çok mutlu. Çok sevindi" dedi.

’Düzenli takip edip, peruğu değiştireceğiz’
2 yıldır ihtiyaç sahiplerine peruk yardımı yaptıklarını anlatan kuaför Hüseyin Alkan da, "Zeynep için, binlerce kişi sosyal medyadan bana ulaştı. Elimizdeki perukları hemen hazırladık. Ailemizin yanına gelip Zeynep’i gördük ve oda dokunarak o duyguya ulaştık. Zeynep şu an çok mutlu. Kendi saçları gibi, boyasız orijinal saçlar. Çocuk saçları ile yapılıyor bu peruklar. Küçük çocuklar bana not yazarak, ’Benim saçım onun saçı olsun’ diyorlar. Zeynep’in bundan sonraki tedavi sürecinde de aileyle birlikte olup, sürekli takip edeceğiz. Peruklarını düzenli şekilde değiştireceğiz" diye konuştu.

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