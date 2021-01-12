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Saç mezoterapisi nedir ve nasıl uygulanır? 3 haftada saç dökülmenizi durduracak yöntem

12.01.2021 16:15 | Son Güncelleme:
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Saç mezoterapisi erkek-kadın fark etmeksizin uygulanabilen bir yöntemdir. Saç dökülmesi tedavisi olarak tercih edilen bu yöntem, dökülme sebepleri fark etmeksizin kullanılabilmektedir. Peki saçların dökülmesi önlenerek yeni saçlar çıkmasının sağlandığı saç mezoterapisi nasıl uygulanır?

Saç mezoterapisi oldukça uzun geçmişi olan, öncelikle saç dökülmelerinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bir çok insanın bazı sebeplere bağlı olarak saçları dökülebilir, bu erkek ya da kadın fark etmeksizin uygulanabilir.

Saç mezoterapisi yaklaşık 1952'de mezoterapinin bulunmasından bir süre geçtikten sonra saç bölgelerine de uygulanmaya başlandı. Türkiye'de yaklaşık 25 yıldır kullanılan bir tedavi yöntemi oluşan saç mezoterapisinde amaç, dökülen saçların daha sıklaşmasını sağlamaktır. Ancak öncelik saçların dökülmesini önlemek ve bir miktar dökülen yerlerden saçların tekrar çıkmasını sağlamaktır.

Uygulama şekli olarak, saç mezoterapisi çok ince iğnelerle özel bir mezoterapi tabancası yardımıyla saçlı deriye mikro enjeksiyonlar uygulaması halinde gerçekleştirmektedir. Saç mezoterapisinde insanlara saç köklerini canlandırıcı ilaçların, vitaminlerin ve antioksidanların karışımı enjekte edilmektedir.

Saç mezoterapisi son yıllarda yeni gelişen PRP tedavisiyle kombine edildiğinde daha güçlü bir saç çıkarıcı etki elde etmektedir. Tek başına saç mezoterapisi uygulandığı insanlarda saç çıkma oranı yüzde 10-15'lerde iken, PRP tedavisiyle kombine olarak yapıldığı zaman bu oran yüzde 40-45'lere kadar çıkmaktadır.

Saç mezoterapisi erkek veya kadın fark etmeden bütün cinsiyetlerde kullanılmaktadır. Kadınlardaki saç dökülmesi erkeklerden biraz daha farklı sebeplere bağlıdır, ancak alttaki sebepleri düzeltecek tedavilerle beraber saç mezoterapisi kullanıldığında hem erkeklerde hem de kadınlarda oldukça başarılı neticeler alınmaktadır.

SAÇ MEZOTERAPİSİ NE KADAR SÜREDE SONUÇ VERİR?

Saç mezoterapisi yaklaşık olarak 6 seanslık bir kürdür. 6 seanslık kür, haftada bir veya 15 günde bir uygulamalar şeklinde yapılır.

Neticeler seanslar bittikten 3 hafta sonra istenilen hale gelmektedir. Ancak saç çıkma süresi uzun ayları buluyor. Saçların dökülmesi 3 haftalık süre içerisinde durmaktadır.

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