Saç mezoterapisi nedir ve nasıl uygulanır? 3 haftada saç dökülmenizi durduracak yöntem

Saç mezoterapisi oldukça uzun geçmişi olan, öncelikle saç dökülmelerinde kullanılan bir tedavi yöntemidir. Bir çok insanın bazı sebeplere bağlı olarak saçları dökülebilir, bu erkek ya da kadın fark etmeksizin uygulanabilir.

Saç mezoterapisi yaklaşık 1952'de mezoterapinin bulunmasından bir süre geçtikten sonra saç bölgelerine de uygulanmaya başlandı. Türkiye'de yaklaşık 25 yıldır kullanılan bir tedavi yöntemi oluşan saç mezoterapisinde amaç, dökülen saçların daha sıklaşmasını sağlamaktır. Ancak öncelik saçların dökülmesini önlemek ve bir miktar dökülen yerlerden saçların tekrar çıkmasını sağlamaktır.

Uygulama şekli olarak, saç mezoterapisi çok ince iğnelerle özel bir mezoterapi tabancası yardımıyla saçlı deriye mikro enjeksiyonlar uygulaması halinde gerçekleştirmektedir. Saç mezoterapisinde insanlara saç köklerini canlandırıcı ilaçların, vitaminlerin ve antioksidanların karışımı enjekte edilmektedir.

Saç mezoterapisi son yıllarda yeni gelişen PRP tedavisiyle kombine edildiğinde daha güçlü bir saç çıkarıcı etki elde etmektedir. Tek başına saç mezoterapisi uygulandığı insanlarda saç çıkma oranı yüzde 10-15'lerde iken, PRP tedavisiyle kombine olarak yapıldığı zaman bu oran yüzde 40-45'lere kadar çıkmaktadır.