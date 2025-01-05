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  4. Saç saça baş başa kavga! Trafikte başlayan tartışma bir kadının diğerini ezmeye çalışmasıyla devam etti...

Saç saça baş başa kavga! Trafikte başlayan tartışma bir kadının diğerini ezmeye çalışmasıyla devam etti...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
05.01.2025 13:51
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Bursa’da park yeri yüzünden başlayan tartışma, sokak ortasında hararetli bir kavgaya dönüştü. İngiltere vatandaşı turist kadın, park yeri yüzünden diğer kadınla saç saça kavga etti. Kavgada, diğer sürücü kadını ezmeye çalıştı. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından şaşkınlıkla izlendi. Olayın sonunda, kavga eden kadınlar birbirlerinden şikayetçi oldu ve "Burası Türkiye!" tepkisi yükseldi. Trafik kaosa dönerken, herkes yaşananlara tanıklık etti.

Saç saça baş başa kavga! Trafikte başlayan tartışma bir kadının diğerini ezmeye çalışmasıyla devam etti...

Olay, Ali Kuşçu Mahallesi'nde 1 Ocak Çarşamba günü öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede bir aracın girebileceği park yeri nedeniyle, iki sürücü arasında tartışma çıktı. Araçlardan inen kadınların tartışması bir süre sona kavgaya dönüştü.

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Kadınlar sokak ortasında park yeri nedeniyle uzun süre saç saça baş başa kavga etti. Kavgada İngiltere vatandaşı olduğu öğrenilen turist kadın, diğer kadın tarafından darbedildi. Diğer aracın sürücüsü ise kadını ezmeye çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar kadınları ayırmakta güçlük çekti.

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BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Kavganın sona ermesinin ardından İngiliz turist kadın olay yerinden ayrıldığı sırada vatandaşlar "Burası Türkiye" diyerek duruma tepki gösterdi. Kavga eden tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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'KADINI EZMEYE ÇALIŞTI'

Görgü tanıklarından Ömer Aslan, "Çarşamba günleri burada pazar olduğu için, pazar trafiği ve insan kalabalığından millet park yeri bulmak için can atıyor. Burada araba boşluğu oldu. O boşlukta önce gelen gri araba 'Ben park edeceğim', arkadaki turuncu araçtaki 'Yok ben park edeceğim' derken, turist kadın park yerine geçip kendisini etten duvar yaptı. Gri aracın geçmesine izin vermedi. Gri araçtaki sürücü geri vitese alıp kadını dinlemedi hatta ezmeye çalıştı. O hengamede, adamın eşi ve turist saç saça baş başa kavga etti. Kavgadan dolayı trafik oldu. Tartışma yarım saatten fazla sürdü. Tartışmadan dolayı itfaiyeye kadar trafik uzadı. Biz araya girdik ama kadın olduğu için fazla müdahale de edemedik. Buradaki halk tepki gösterdi. Turist kadın sanırım gri arabanın sürücüsü adama bir hareket yaptı sanırım. Adam hep alttan alıyordu ama kadın hareket yapınca, adam kadının arabasına yumruk vurdu. Daha sonra kadın gitti" diye konuştu.

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(DHA)

Anahtar Kelimeler:
İngiltere trafik kavga turist
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