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Saç saça kavga etmişlerdi! Para cezasını görünce...

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2020 17:43 | Son Güncelleme

Antalya'da sosyal mesafe kuralına uymayan 3 gün önce kavga eden kadınlar bugün yine dilenirken yakalanınca para cezasından kaçamadı. Polisin ceza yazdığı 3 dilenci kadından biri, "Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım" dedikten sonra makbuzu yırtıp attı.

Manavgat'ın Antalya Caddesi'nde pazartesi günü saç saça kavga ederken polisin biber gazı sıkmasıyla ayrılan 3 dilenci kadın, bugün yine dilenirken polise yakalandı. Polis, Belkıs Ö., Selda A. ve Funda D.'ye Kabahatler Kanunu'na göre 192'şer TL para cezası uyguladı. Dilencilerden 18 yaşındaki Funda D.'ye, koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma yasağını ihlal etmesi nedeniyle ayrıca 392 TL idari para cezası kesildi.

MAKBUZU YIRTIP ATTI

Funda D., ceza tutanağını ödemeyeceğini, koronanın kendisine bir şey yapmayacağını belirterek, "Allah isterse hepimizin canını 5 dakikada alır" dedi.

Polislerin ikazlarına rağmen tutanağa imza atmayan Funda Demir, “Bunu çerçeveletip duvarıma asacağım" dedikten sonra makbuzu yırtıp attı. Demir, polisin ikazı üzerine yırttığı makbuzu alıp uzaklaştı. (DHA)

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dilenci Antalya

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