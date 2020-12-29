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  4. Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan şahıs yakalandı

Saç tıraşını beğenmeyince 2 kişiyi bıçaklayan şahıs yakalandı

29.12.2020 15:38 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde saç tıraşını beğenmediği için kendisini tıraş eden berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan 19 yaşındaki şahıs, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanındaki berberde meydana geldi.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde saç tıraşını beğenmediği için kendisini tıraş eden berber kalfasını ve arkadaşını bıçaklayan 19 yaşındaki şahıs, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Körfez Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi üzerinde bulunan bir iş hanındaki berberde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B.(19) adlı şahıs, Ağadere Caddesi’ndeki iş hanında bulunan berberde yaptırdığı tıraşı ve çekilen fönü beğenmeyince berber Hakan K.’ya ve berber kalfası Ramazan M.’ye (21) tepki gösterdi. Berberden küfürler ederek çıkan A.B., kendisini uyaran berber kalfası Ramazan M. ve esnaf arkadaşı Oğuzhan Ç.’yi (17) bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Olayın ardından polis ekiplerince yakalanan A.B., adliyeye sevk edildi.

Saldırganın kaçma anı kamerada
Saldırganın 2 kişiyi bıçakladıktan sonra kaçma anı ise pasajdaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kimliği belirlenemeyen saldırganın pasajdan koşarak çıktığı ve olayı gören esnafın kendisini kovaladığı görülüyor.

Yaralıların tedavileri sürüyor
Öte yandan olayda belinden yaralanan Ramazan M. ve ellerinden yaralanan Oğuzhan Ç.’nin ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

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