HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

09.07.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saç dökülmesi, zayıflayan saç telleri, sık sık yapılan fön, boya gibi işlemler veya genetik olarak ortaya çıkabilir. Bu faktörleri her zaman kontrol altına alamasanız da bazı önlemler alabilirsiniz. Saç uzatmak için saça bazı uygulamalar yapmak yerine beslenme programını değiştirmeyi düşündünüz mü hiç? İşte beslenme programınıza dahil ettiğiniz zaman saç uzamasını hızlandırabilecek 3 süper besin!

Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

Saçlarınızın uzaması aniden durduysa panik olmayın. Zayıflayan saç telleri, ilerleyen yaş ve genetik nedenlerden ötürü saçlar dökülebilir. Saçların uzaması da yaş, genetik, hormonal değişiklikler veya stres nedeniyle yavaşlayabilir veya durabilir.

iStock-1054468034

Bazı durumlarda, insanlar saçlarının belirli bir noktada uzamanın durduğunu veya bir tarafın diğerine kıyasla daha yavaş uzadığını fark edebilir.

Uzamayan saçları coşturuyor! Mayonez saç maskesi ile kuru, kırık ve uzamayan saçlara veda edinUzamayan saçları coşturuyor! Mayonez saç maskesi ile kuru, kırık ve uzamayan saçlara veda edin

Saç uzamasını hızlandırmak için saç bakım uygulamaları yerine beslenme planınızı değiştirmeyi düşündünüz mü? Chia tohumu, keten tohumu gibi tohumların yanı sıra süper gıdalar saç uzamasını destekleyebilir.

iStock-937852512

E vitamini, çinko ve selenyum gibi vitaminler de saç uzamasını hızlandırabilir. Saç bakım uzmanı Cherry Francis, "Tükettiğiniz vitamin, besin ve amino asit miktarını en üst düzeye çıkarmak için birkaçını bir araya getirmeli ve bunları hem diyetinizin hem de saç bakım planınızın düzenli bir parçası haline getirmelisiniz." Diyor.

KARPUZ ÇEKİRDEKLERİ

Saç bakım uzmanı Francis, karpuz çekirdeklerinin çok yakın tarihte ana akım haline geleceğini tahmin ediyor. Uzmana göre, karpuz çekirdekleri güçlü antioksidan özelliklere sahip. Karpuz çekirdeği yağı ile saç derisine masaj yaparak hem saçları nemlendirir hem besler hem de saç uzamasını teşvik edebilir.

iStock-1048873292

DENİZ TOPALAĞI

Avrupa ve Asya’da bulunan deniz topalağı aslında bir bitkidir. Uzun yıllardır yaprakları, çiçekleri ve tohumu ilaç olarak kullanılır. Francis'e göre deniz topalak yağı hem cilt hem de saç için 190 besin ve bitki besleyici içerir ve kafa derisine masaj yapılabilir. Deniz topalak yağında bulunan A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra Omega 3, 6, 7 ve 9, kafa derisindeki dolaşımı artırır ve doğal saç büyümesini hızlandırabilir.

iStock-1337990988

PAPAYA

Papaya, A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra papain ve kimopapain gibi proteolitik enzimler içerir ve ayrıca antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir. Saç uzmanı Francis’in saç uzamasını hızlandırmak için bir tarifi var. Yarım papaya ve bir fincan hindistancevizi yağını karıştırıp saçınıza sürebilirsiniz. Saç bakım maskesini 20 dakika kadar beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

Kanseri önler, iltihabı söker, kabızlığı giderir, cildi kusursuzlaştırır... A, C ve E vitamini dolu!Kanseri önler, iltihabı söker, kabızlığı giderir, cildi kusursuzlaştırır... A, C ve E vitamini dolu!

Papayadaki A vitamini, saç derinizin sebum üretmesine yardımcı olarak ve saçı korur. Papaya, saç ve sağlık için olduğu kadar kalp için de harika olan ekstra bir antioksidan desteği sağlar.

Dünyanın yarısı bu sorunu yaşıyor! Bu belirtiler varsa alarma geçme zamanı geldi demektirDünyanın yarısı bu sorunu yaşıyor! Bu belirtiler varsa alarma geçme zamanı geldi demektir


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalp krizi ve felç riski! Fark ettiğinizde çok geç olabilirKalp krizi ve felç riski! Fark ettiğinizde çok geç olabilir
Suriye'ye BM yardımına Rusya'dan vetoSuriye'ye BM yardımına Rusya'dan veto
Hastanede iki doktoru rehin alıp darbetmişti! Flaş kararHastanede iki doktoru rehin alıp darbetmişti! Flaş karar
Anahtar Kelimeler:
saç uzatma saç uzatma yöntemleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

EYT için flaş hamle! Takvim belli oldu…

EYT için flaş hamle! Takvim belli oldu…

Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı

Motorine zam geldi! Savcı Sayan video paylaşıp isyan etti: Hesabı sorulmalı

Akaryakıtta önce indirim sonra zam!

Akaryakıtta önce indirim sonra zam!

Şifreli konuşmalar şoke etti! "Kasanın üzerinde Kur'an var"

Şifreli konuşmalar şoke etti! "Kasanın üzerinde Kur'an var"

Bahçeli'den sert tepki: Anarşist kılıklı...

Bahçeli'den sert tepki: Anarşist kılıklı...

Manzara yine değişmedi! Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

Manzara yine değişmedi! Acemi kasaplar soluğu hastanede aldı

İlginizi Çekebilir

Dünyanın yarısı bu sorunu yaşıyor! Bu belirtiler varsa doktora koşun

Dünyanın yarısı bu sorunu yaşıyor! Bu belirtiler varsa doktora koşun

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Yeni imajını siyah bikinisiyle tanıttı! Dekoltesi olay yarattı

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Sizi yormadan bütün evinizi köşe bucak temizleyecek en iyi robot süpürgeler

Havada ilginç anlar! Uçak yönünü değiştirdi, yolcular isyan etti

Havada ilginç anlar! Uçak yönünü değiştirdi, yolcular isyan etti

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

Köpek gibi davranarak dört ayağının üzerinde yürüyor

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

"Hem bütçeme uysun hem kullanışlı olsun" diyenlere uygun vantilatör önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.