Saç uzatmayı hızlandıran için 3 süper besin

Saçlarınızın uzaması aniden durduysa panik olmayın. Zayıflayan saç telleri, ilerleyen yaş ve genetik nedenlerden ötürü saçlar dökülebilir. Saçların uzaması da yaş, genetik, hormonal değişiklikler veya stres nedeniyle yavaşlayabilir veya durabilir.

Bazı durumlarda, insanlar saçlarının belirli bir noktada uzamanın durduğunu veya bir tarafın diğerine kıyasla daha yavaş uzadığını fark edebilir.

Saç uzamasını hızlandırmak için saç bakım uygulamaları yerine beslenme planınızı değiştirmeyi düşündünüz mü? Chia tohumu, keten tohumu gibi tohumların yanı sıra süper gıdalar saç uzamasını destekleyebilir.

E vitamini, çinko ve selenyum gibi vitaminler de saç uzamasını hızlandırabilir. Saç bakım uzmanı Cherry Francis, "Tükettiğiniz vitamin, besin ve amino asit miktarını en üst düzeye çıkarmak için birkaçını bir araya getirmeli ve bunları hem diyetinizin hem de saç bakım planınızın düzenli bir parçası haline getirmelisiniz." Diyor.

KARPUZ ÇEKİRDEKLERİ

Saç bakım uzmanı Francis, karpuz çekirdeklerinin çok yakın tarihte ana akım haline geleceğini tahmin ediyor. Uzmana göre, karpuz çekirdekleri güçlü antioksidan özelliklere sahip. Karpuz çekirdeği yağı ile saç derisine masaj yaparak hem saçları nemlendirir hem besler hem de saç uzamasını teşvik edebilir.

DENİZ TOPALAĞI

Avrupa ve Asya’da bulunan deniz topalağı aslında bir bitkidir. Uzun yıllardır yaprakları, çiçekleri ve tohumu ilaç olarak kullanılır. Francis'e göre deniz topalak yağı hem cilt hem de saç için 190 besin ve bitki besleyici içerir ve kafa derisine masaj yapılabilir. Deniz topalak yağında bulunan A, C ve E vitaminlerinin yanı sıra Omega 3, 6, 7 ve 9, kafa derisindeki dolaşımı artırır ve doğal saç büyümesini hızlandırabilir.

PAPAYA

Papaya, A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra papain ve kimopapain gibi proteolitik enzimler içerir ve ayrıca antibakteriyel, antifungal ve antiviral özelliklere sahiptir. Saç uzmanı Francis’in saç uzamasını hızlandırmak için bir tarifi var. Yarım papaya ve bir fincan hindistancevizi yağını karıştırıp saçınıza sürebilirsiniz. Saç bakım maskesini 20 dakika kadar beklettikten sonra durulayabilirsiniz.

Papayadaki A vitamini, saç derinizin sebum üretmesine yardımcı olarak ve saçı korur. Papaya, saç ve sağlık için olduğu kadar kalp için de harika olan ekstra bir antioksidan desteği sağlar.



