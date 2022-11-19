Saç yağlanmasına çözüm bulmak için çuvalla para harcamayın! Çözümü evinizde

Saç yağlanması çözümsüz bir konu değil. Kış aylarında saçları uzun kadınlar için can sıkıcı bir hale gelen saç yağlanması, cilt problemi yaşadığınız anlamına gelebilir. Saçların yağlanmasının birden fazla nedeni olabilir. Bu yüzden saçınızı tanımanız, ona göre çözümler uygulamanız gerekir.

SAÇLAR NEDEN YAĞLANIR?

Yağlı saç, saçların tellerinin yağlanmasından çok aslında saç derisinin yağlanmasıdır. Yağlanma saç diplerinden başlar. Yağlanma en çok düz saçlarda görülür. Çünkü yağ, saç tellerine daha kolay ulaşır.

Düz mantık olarak düşünebilirsiniz; yağlı yemekler eşittir yağlı saç demektir. Yağlı yiyecekler, saç yağlanmasını da etkiler. Saçlara sık dokunmak, sürekli taramak da saç derisindeki yağı, saça dağıtmanıza neden olur.

Saçların çok sıcak suyla yıkanması da yağlanmayı hızlandırır. Olabildiğince ılık veya soğuk suyla yıkanmalıdır. Saçın ihtiyacına göre şampuan, krem ve bakım ürünleri seçilmelidir.

SAÇLARIN YAĞLANMASI NASIL ÖNLENİR?

İlk olarak beslenme alışkanlıklarınızı değiştirin ve sağlıklı yiyecekler tüketmeye özen gösterin. Saç kuru olduğu zaman saç derisi, saçın nemlendirilmesi için daha fazla yağ üretir. Bu nedenle derinin ısınmasına sebep olan saç şekillendiricilerini kullanmayın.

SUYUN ISISI DA ÇOK ÖNEMLİ

Saç derisini çok fazla kuruttuğu için duş alırken aşırı sıcak su kullanımından kaçının. Sıcak su yerine ılık su ile saçlarınızı yıkayın.

Eğer saçlarınızın yağlanması oldukça fazlaysa ve bu durumdan çok rahatsızsanız öncelikle market şampuanlarını kullanmayı bırakın. Saçınıza uygun, bitkisel şampuan kullanmaya özen gösterin. Şampuanınızı ve saç kreminizi seçerken yağlı saçlar için özel olarak üretildiklerinden emin olun.

Saçlara dokunmak yağlanmayı hızlandırdığı için gün içerisinde saçlarınızla oynamamaya dikkat edin. Saç taramak, derideki yağın saçlara ulaşmasını hızlandırır. Bu nedenle saçlarınızı sık sık taramayın. Saç kremini diplere sürmemeye dikkat edin. Eğer saçlarınız gün içinde yağlanıyorsa, kuru şampuanla anlık çözümler sağlayabilirsiniz.

YAĞLI SAÇLARIN ÖNLENMESİNİN DOĞAL YÖNTEMLERİ

Saçlarınız için uygulayabileceğiniz bitkisel çözümleri deneyebilirsiniz.

ELMA SİRKESİ YÖNTEMİ

Sirkelerin içinde bulunan ve sirkeye hem keskin tadını hem de kokusunu veren asetik asit, saç derisindeki pH dengesinin sağlanmasında önemli roller üstleniyor. Tıpkı saça uygulanan bir tonik gibi su ile karıştırarak saçınıza uyguladığınızda hem daha uzun süreler yağlanmadan kalan hem de daha yumuşak ve parlak saçlara sahip olabiliyorsunuz. Önerilen genel olarak elma sirkesi olsa da dilerseniz üzüm sirkesiyle de aynı uygulamayı yapabilirsiniz.

LAVANTA YÖNTEMİ

Aktarlardan kolayca temin edebileceğiniz kurutulmuş lavanta yapraklarını alın, yaklaşık 2-3 bardak suyun içine bir tutam atın ve 10 dakika kaynatın. Elde ettiğiniz suyun ılımasını bekleyin. Soğuğa yakın haldeyken kuru saçlarınıza dipten uca sürüp 30 dakika bekletin. Ardından her zamanki gibi saçlarınızı yıkayıp güzelce durulayın. Bu uygulamayı haftada 1 kez yağlanma sorununun azaldığını görene dek uygulayabilirsiniz.

KARBONAT YÖNTEMİ

Tıpkı sirke gibi birçok temizlik işleminde adından söz ettiren karbonat, saçların yağlardan arınması konusunda da tam bir uzman. Saç derisinin pH dengesini düzenleyen karbonatı kullanmak için 3 bardak suya yaklaşık 1 çay bardağı kadar bolca karbonat ilave edin. Güzelce karıştırıp sprey şişesine aktardığınız bu karışımı temiz suyla ıslattığınız saçlarınıza dipten uca uygulayıp 5 dakika bekletin. Ardından her zamanki saç yıkama işlemlerinizi eksiksizce tamamlayın.



