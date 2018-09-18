Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?

Yaşlanma, cildin olduğu kadar saçlar için kaçınılmazdır. Saçların zamanla değişim göstermesi yaşlanmayı belli eden en dikkat çekici etken. Saçlar, yaşlanmaya bağlı olarak zaman içerisinde renk değişimi yaşar. Bu saçlarda meydana gelen en gözle görülür değişimdir. Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, yaşlanmayla birlikte artan saç kaybını önlemek için yapılabilecekleri anlattı.

YAŞLANDIKÇA SAÇ NASIL DEĞİŞİR?



Güzellikte yaşlanma hakkında konuştuğumuzda, genellikle cilt hakkında konuşuruz. Yaşlandıkça lekeler ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Genelde duymadığımız şey, yaşlanan saçlardır. Deriye benzer şekilde, saçlar kademeli değişimlere uğrar.

Bu süreçte saçlarda genetik faktörlerinde etkili olduğu bir beyazlama yaşanır. Saçların beyazlamasının genetik faktörler dışında başka nedenleri de bulunmaktadır. Bunların başında stres, sağlıksız beslenme, uyku eksikliği gelmektedir. Saç rengini veren melaninin belirli bir yaştan sonra üretiminin olmaması nedeniyle saçlarda beyazlar çıkmaya başlar.

Yaşlanan saçlarda yaygın olarak bilinen bir başka değişiklik de, daha ince hale gelmesidir. İlk olarak, saç yoğunluğu azalır. İkincisi, saç daha ince büyür.