HABER

Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.09.2018 15:41 | Son Güncelleme

Saç denince akla ilk gelen problem saç dökülmesi oluyor. Buna sebep olan en büyük etkenlerden biri de saç yaşlanması. Peki saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanmasına ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir? Saç yaşlanması belirtileri nelerdir? Saç dökülmesi gibi saçta renk değişimi de saç yaşlanması ile ilgili midir? İşte saç yaşlanması ile ilgili merak ettiğiniz tüm sorular...

Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanması ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?

Yaşlanma, cildin olduğu kadar saçlar için kaçınılmazdır. Saçların zamanla değişim göstermesi yaşlanmayı belli eden en dikkat çekici etken. Saçlar, yaşlanmaya bağlı olarak zaman içerisinde renk değişimi yaşar. Bu saçlarda meydana gelen en gözle görülür değişimdir. Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, yaşlanmayla birlikte artan saç kaybını önlemek için yapılabilecekleri anlattı.

YAŞLANDIKÇA SAÇ NASIL DEĞİŞİR?

Güzellikte yaşlanma hakkında konuştuğumuzda, genellikle cilt hakkında konuşuruz. Yaşlandıkça lekeler ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Genelde duymadığımız şey, yaşlanan saçlardır. Deriye benzer şekilde, saçlar kademeli değişimlere uğrar.

Bu süreçte saçlarda genetik faktörlerinde etkili olduğu bir beyazlama yaşanır. Saçların beyazlamasının genetik faktörler dışında başka nedenleri de bulunmaktadır. Bunların başında stres, sağlıksız beslenme, uyku eksikliği gelmektedir. Saç rengini veren melaninin belirli bir yaştan sonra üretiminin olmaması nedeniyle saçlarda beyazlar çıkmaya başlar.

Yaşlanan saçlarda yaygın olarak bilinen bir başka değişiklik de, daha ince hale gelmesidir. İlk olarak, saç yoğunluğu azalır. İkincisi, saç daha ince büyür.

Çoğu insan yaşlanma ile birlikte saç dökülmesi sorunu yaşayabilir. Bu süreçte saç büyüme hızı da yavaşlar. 50’li yaşlardan sonra kadın ve erkeklerde saç telleri incelir ve saç dökülmesi yaşanır.

SAÇLARINIZIN YAŞLANMASINI ENGELLEYİN

Her saç telinin kendi yaşam evresi bulunmaktadır. Saçlar belirli aralıklarla dökülür ve 3 ay dinlenen saç kökü yeni saç çıkarır.

Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni bulunmaktadır. Bunların başında mevsim değişikliği, stres, hormonal değişiklikler, genetik faktörler, menopoz sonrası yaşanan sıkıntılar, tiroid hormonları ve yanlış beslenme yer alır. Kişinin saçının dökülmesindeki doğru nedeni bulup tedaviye başlaması bu süreçte önemlidir.
İnsanların doğal yaşlanma süreçlerinde saç telleri eski kalınlığını kaybeder ve daha çabuk kırılır.

Bu süreçte artan saç kaybını önlemek için;

Dengeli ve sağlıklı beslenin.

Stresten kaçının.

Uyku düzeninize dikkat edin; günde en az 8 saat uyumaya özen gösterin.

Saçlarınızı bakım kremleri ve maskelerle dışardan beslerken içerden beslemeyi de unutmayın. Çinko, B12 ve folik asit içeren besinleri tüketmeye özen gösterin.

serapozturkniya

PARTNERTarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...Tarihin acımasız yüzü! Ayaklarını görünce...
“Çok partnerli cinsel yaşam baş boyun kanserine neden olabiliyor”“Çok partnerli cinsel yaşam baş boyun kanserine neden olabiliyor”
İngiltere'de İşçi Partisi'nden çağrı: Kandan bebek cinsiyet testi yasaklansınİngiltere'de İşçi Partisi'nden çağrı: Kandan bebek cinsiyet testi yasaklansın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saç saç yaşlanması

En Çok Okunan Haberler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Fransa’da Türk babaya saldırı! Çocuklarının önünde döverek öldürdüler

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Karısının görüntülerini gizli çekerek sosyal medyada yayınladı!

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Merkez Bankası'ndan yeni döviz hamlesi

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı evlilik yıldönümlerini böyle kutladı

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

İsrail Rusya'dan özür diledi, sorumluluğu başkalarına yıktı

İlginizi Çekebilir

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Bu hastalık Türkiye'de ilk kez görüldü! Sigortalar poliçe yenilemedi, aile yardım istiyor

Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Tüm antibiyotiklere dirençli süper bakteri keşfedildi

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Aile sağlığı merkezlerinde devrim gibi yenilik

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Tütün tüketiminde korkunç rakamlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Farenjite ne iyi gelir? Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer? Farenjit neden olur? Farenjit tedavisi nasıl olur?

Farenjite ne iyi gelir? Farenjit nedir? Farenjit belirtileri nelerdir? Farenjit nasıl geçer? Farenjit neden olur? Farenjit tedavisi nasıl olur?

Egzema düğün zamanı kabusu oldu

Egzema düğün zamanı kabusu oldu

İşte en tehlikeli seks pozisyonu!

İşte en tehlikeli seks pozisyonu!

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Kırmızı etten sonra bir uyarı da balık için! Aynı tehlike

Bilgisayar kullanmak göz sağlığını bozar mı? Bilgisayarda göz koruyucu ekran kullanmak olumlu etki sağlar mı?

Bilgisayar kullanmak göz sağlığını bozar mı? Bilgisayarda göz koruyucu ekran kullanmak olumlu etki sağlar mı?

Menopoz nedir? Menopoz yaşı ne zaman başlar? Menopoz belirtileri nelerdir?

Menopoz nedir? Menopoz yaşı ne zaman başlar? Menopoz belirtileri nelerdir?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.