Saç yaşlanması nedir? Saç yaşlanmasına ne iyi gelir? Saç yaşlanması nasıl önlenir?

Yaşlanma, cildin olduğu kadar saçlar için kaçınılmazdır. Saçların zamanla değişim göstermesi yaşlanmayı belli eden en dikkat çekici etken. Saçlar, yaşlanmaya bağlı olarak zaman içerisinde renk değişimi yaşar. Bu saçlarda meydana gelen en gözle görülür değişimdir. Saç Bakım Uzmanı Serap Öztürk Niya, yaşlanmayla birlikte artan saç kaybını önlemek için yapılabilecekleri anlattı.
YAŞLANDIKÇA SAÇ NASIL DEĞİŞİR?
Güzellikte yaşlanma hakkında konuştuğumuzda, genellikle cilt hakkında konuşuruz. Yaşlandıkça lekeler ve kırışıklıklar ortaya çıkar. Genelde duymadığımız şey, yaşlanan saçlardır. Deriye benzer şekilde, saçlar kademeli değişimlere uğrar.
Bu süreçte saçlarda genetik faktörlerinde etkili olduğu bir beyazlama yaşanır. Saçların beyazlamasının genetik faktörler dışında başka nedenleri de bulunmaktadır. Bunların başında stres, sağlıksız beslenme, uyku eksikliği gelmektedir. Saç rengini veren melaninin belirli bir yaştan sonra üretiminin olmaması nedeniyle saçlarda beyazlar çıkmaya başlar.
Yaşlanan saçlarda yaygın olarak bilinen bir başka değişiklik de, daha ince hale gelmesidir. İlk olarak, saç yoğunluğu azalır. İkincisi, saç daha ince büyür.
Çoğu insan yaşlanma ile birlikte saç dökülmesi sorunu yaşayabilir. Bu süreçte saç büyüme hızı da yavaşlar. 50’li yaşlardan sonra kadın ve erkeklerde saç telleri incelir ve saç dökülmesi yaşanır.
SAÇLARINIZIN YAŞLANMASINI ENGELLEYİN
Her saç telinin kendi yaşam evresi bulunmaktadır. Saçlar belirli aralıklarla dökülür ve 3 ay dinlenen saç kökü yeni saç çıkarır.
Saç dökülmesinin birçok farklı nedeni bulunmaktadır. Bunların başında mevsim değişikliği, stres, hormonal değişiklikler, genetik faktörler, menopoz sonrası yaşanan sıkıntılar, tiroid hormonları ve yanlış beslenme yer alır. Kişinin saçının dökülmesindeki doğru nedeni bulup tedaviye başlaması bu süreçte önemlidir.
İnsanların doğal yaşlanma süreçlerinde saç telleri eski kalınlığını kaybeder ve daha çabuk kırılır.
Bu süreçte artan saç kaybını önlemek için;
Dengeli ve sağlıklı beslenin.
Stresten kaçının.
Uyku düzeninize dikkat edin; günde en az 8 saat uyumaya özen gösterin.
Saçlarınızı bakım kremleri ve maskelerle dışardan beslerken içerden beslemeyi de unutmayın. Çinko, B12 ve folik asit içeren besinleri tüketmeye özen gösterin.
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