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Saça nasıl kına yakılır

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Kına deyince pek çok kadının aklına kına geceleri gelir. Kına gecelerinin vazgeçilmezi olan kına aslında pek çok zaman güzellik için de kullanılır. Mesela saç ya da kaş boyamak! Kızıl rengi elde etmek istediğinizde başvurabileceğiniz tek şey çeşitli markalara ait boyalar değil. Doğal bir ürün olan kına ile saçınızın rengini değiştirmeniz mümkün. İşte kına ile saç boyama yöntemi...

Saça nasıl kına yakılır

Saçları hem renklendiriyor hem de besliyor! Saça kına yakarken...

Kına, bir ağacın yaprakları kurutularak elde edildiğinden yüzde yüz doğal bir ürün. Ancak çeşitli zamanlarda içerisine boya katılarak rengi değiştirilir. Gerçek kına turuncu ya da kırmızı tonlarında olur. Peki ya bu kına sadece ele mi sürülür? Hayır! Kına ile saçınızı beslerken boyamanız mümkün. Kına market ya da herhangi bir kozmetik mağazasından alacağınız paketli boyaların saçınıza vereceği zararı vermez. Gelin, hep birlikte kınanın saça nasıl uygulandığını öğrenelim...

KINA İLE SAÇ BOYAMA YÖNTEMİ

Saça kına yakma işlemi renk değiştirmek için yapılabileceği gibi beyazları kapatmak için de yapılabilir. Saça kına yakmanın pek çok kişisel sebebi olabilir. Tercihiniz ne olursa olsun, kına yakmak kurtarıcınız olacak!

KINA BOYA HALİNE NASIL GETİRİLİR?

Kınayı elinize yakarken nasıl yapıyorsanız aslında saç için de aynı şekilde hazırlamalısınız.

  • Kullanacağınız boya miktarına saçınızın uzunluğuna ve tellerinin kalınlığına göre siz karar vermelisiniz. Eğer saçınız uzunsa ve fazla boyaya ihtiyacınız olacağını düşünüyorsanız, kına miktarını da fazla tutmalısınız.

  • Öncelikle boyayı hazırlayacağınız kabı seçerek işe başlamalısınız. Kabın içerisine koyacağınız iki şey var, su ve kına. Koyduğunuz kına miktarına göre yavaş yavaş sıcak su eklemelisiniz.

  • Sıcak suyu ekledikçe çözünen kınanın hazır boyalar gibi bir kıvam aldığını göreceksiniz.

  • Hazırladığınız karışımı akşamdan sabaha yaklaşık 10 saat kadar beklemeye bırakın. Bu şekilde kına daha güzel bir kıvama sahip olur.

    • KINA SAÇA NASIL UYGULANIR?

    Öncelikle saça uygulama yapabilmek için ihtiyacınız olan bazı ürünler var:

    • Poşet eldiven

    • Boya fırçası

    • Saç bonesi

    • Havlu

    Şimdi adım adım boyayı saça nasıl uygulayacağınıza bakalım:

    • Öncelikle saçınızı birkaç gün yıkamayın. Unutmayın ki, kirli saça boya her zaman daha iyi tutar.

    • Elinize poşet eldivenleri geçirin. Ardından kabın içerisine hazırladığınız kınayı fırça yardımı ile saçınızın her yerine iyice uygulayın. Dalgalı bir renge sahip olmamak için boyayı saçınızın her yerine eşit miktarda uyguladığınızdan emin olun. Boyanın değmediği saç teliniz kalmasın.

    • Boya uygulama işlemini tamamladıktan sonra saç bonesini saçınıza geçirin ve 1 saat kadar bekleyin.

    • Saçınızda beklettiğiniz boyayı su ile güzelce durulayın. Birkaç yıkama boyunca saçınızdan rengin aktığını göreceksiniz. Ortalama 2-3 yıkamada saçın rengi tamamen oturur.

  • Saçınızı kurutarak renginizi görebilirsiniz. İşte bu kadar kolay bir yöntem!

    • Kaynaklar:

    https://www.yasemin.com/guzellik/haber/2855478-kina-ile-sac-nasil-boyanir-kinayla-sac-boyama-teknikleri
    https://www.youtube.com/watch?v=4inqREPP0oI

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