Sacha Boutros, CRR'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Albümleri Grammy’e aday gösterilen, 2017’de yılın en iyi caz vokalisti seçilen Sacha Boutros, hayranlarıyla bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonunda sahne alan Boutros'a piyanoda Franck Amsallem, kontrabasta Viktor Nyberg ve davulda Klemens Marktl eşlik etti.

"The Best is Yet to Come", "Historie d'un amour", "Poor Butterfly", "Due Imagination" ve "Sa Cha Cha" gibi şarkıların seslendirildiği konserde dinleyiciler bazı eserleri Boutros ile birlikte söyledi.

AA muhabirine açıklama yapan Boutros, "Beni güzel ülkenize davet ettiğiniz ve burada olduğunuz için teşekkür ederim. Dünya tarihinin en eski kültürlerinden birini ilk kez görmek ve bunun bir parçası olmak çok güzel." dedi.

Kaliforniyalı olduğunu fakat Paris'te yaşadığını belirten Boutros, yarı profesyonel futbol oyuncusuyken sakatlandığını ve 21 yaşında müziğe geri döndüğünü söyledi.

İstanbul'a geldiğinde caddelerde yürüyerek sokağın sesini dinlemeye çalıştığını ifade eden Boutros, "Sokaklarda yürürken çalan ve söyleyen insanları gördüm. Türkçe, İngilizce ve Arapça şarkı söyleyenler vardı." dedi.