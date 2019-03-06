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Saçılacak 6 ton mesir paketlenmeye başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

MANİSA'da 479 yıldır kadınların ellerinden çıkan şifalı mesir macunları, bu yıl da saçım için hazırlanmaya başlandı.

Saçılacak 6 ton mesir paketlenmeye başladı

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da 479 yıldır kadınların ellerinden çıkan şifalı mesir macunları, bu yıl da saçım için hazırlanmaya başlandı. 15 kadın, 28 Nisan'da saçılacak 6 ton mesir macununu yetiştirmek için geceli gündüzlü çalışıyor.
Manisa'da bu yıl 479'uncu kez düzenlenecek Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, 23- 28 Nisan arasında yapılacak. Festivalde 6 ton mesir macunu, 28 Nisan'da Sultan Camisi'nin kubbe ve minarelerinden halka saçılacak. 479'uncu Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nde saçılacak mesirlerin paketlenmesine başlandı. Manisa'yı Mesir Tanıtma ve Turizm Derneği'nin atölyesinde çalışan 15 kadın, şifalı macunları üretiyor. 479 yıllık geleneği sürdüren kadınlar, şifa saçan macunları geleneksel yöntemlerle yapıp, saçıma hazır hale getiriyor. Mesir Festivali'nin heyecanını yaşadıklarını belirten Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, bu yıl da 6 ton mesir macununun saçılacağını söyledi. 28 Nisan'da saçımı yapılacak mesir macunlarının duasının da okunacağını kaydeden Tanık, "Mesir macunları yıllardır kadınlarımız tarafından yapılıyor. Geleneği kadınlar sürdürüyor. 1 ay boyunca gece- gündüz şifalı mesirleri hazırlamak için çalışıyorlar. 45 noktadan şifalı macunlar halka saçılacak. Saçım törenimize şehir dışından, yurt dışından misafirlerimiz gelecek. Onları burada en güzel şekilde ağırlayacağız. Her yıl gibi bu yıl da heyecanlıyız. İnşallah kazasız belasız güzel bir şekilde bu mesir festivalimizi de atlatacağız. Ben herkesin o gün orada olmasını o duyguyu yaşamasını tavsiye ediyorum" dedi.
Saçım için gece- gündüz çalıştıklarını anlatan kadınlar ise geleneği sürdürmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. 1 ay boyunca 6 ton mesiri üreteceklerini ifade eden kadınlar, gece saatlerine kadar çalıştıklarını söyledi. 32 yıldır mesir macunu yapan Serpil Özevcil, şeker ve suyu kaynattıktan sonra macunu 1 gün dinlendirdiklerini, ardından 41 çeşit baharatla buluştuğunu anlattı. Özevcil, "Mesir macunları tek tek kesilip ardından paketlenmesi için kadınların önüne gidiyor. Şifalı mesir macunlarını 6 renkteki kağıtlarla sarıyoruz. Ardından çuvallarımıza doldurup saçım haline hazır şekile getiriyoruz" dedi.

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Saçılacak 6 ton mesir paketlenmeye başladıSaçılacak 6 ton mesir paketlenmeye başladıSaçılacak 6 ton mesir paketlenmeye başladıSaçılacak 6 ton mesir paketlenmeye başladı

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