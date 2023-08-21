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  4. Saçılan paraların sırrı çözüldü! Görüntülerdeki anne kızın gelip paralarını alması bekleniyor

Saçılan paraların sırrı çözüldü! Görüntülerdeki anne kızın gelip paralarını alması bekleniyor

21.08.2023 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'nın Polatlı ilçesinde yolda yürüyen bir vatandaş kaldırımda saçılmış halde 500 lira buldu. Çevre esnaflardan yardım isteyen vatandaş paranın sahibini bulamadı. Çevredeki dükkanların kameralarını inceleyen vatandaşlar kaldırımda yürüyen anne kızın parayı düşürdüğünü tespit etti. Görüntülerdeki anne kızın gelip paralarını alması bekleniyor.

Saçılan paraların sırrı çözüldü! Görüntülerdeki anne kızın gelip paralarını alması bekleniyor

Ankara’da kaldırımda yürüyen anne ile kız çocuğunun para düşürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

PARAYI DÜŞÜRDÜĞÜNÜ FARK ETMEDİ

Polatlı ilçesi Atatürk Caddesi’nde annesiyle birlikte yürüyen kız çocuğu, elindeki paranın 500 lirasını düşürdü. Elindeki paraların yola saçıldığını fark etmeyen çocuk, yürümeye devam etti. Yoldan geçen bir vatandaş, paraları bulmasının ardından sahibini bulmak için çevredeki esnafa başvurdu. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyen vatandaşlar, kız çocuğunun yürürken parayı düşürdüğünü gördü. Parayı sahibine ulaştırması için esnafa teslim eden vatandaş, küçük kızın düşürdüğü parayı gelip almasını ümit ettiğini ifade etti.

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Ankara kayıp para

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