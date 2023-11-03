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  4. Saçından sürüklediği kadını dakikalarca darp etti! İşte o anlar...

Saçından sürüklediği kadını dakikalarca darp etti! İşte o anlar...

03.11.2023 01:30 | Son Güncelleme:
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Sivas'ta bir kişinin, eşi olduğu düşünülen kadını sokak ortasında saçından tutarak sürükleyip tekme- tokat attığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Saçından sürüklediği kadını dakikalarca darp etti! İşte o anlar...

Olay, saat 23.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi’nde yaşandı. Sokakta, kimlikleri henüz belirlenemeyen kadın ile erkek arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası kadın, iddiaya göre, eşi olduğu düşünülen kişi tarafından uzun süre darbedildi. O anlar ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde; elinde bıçak olduğu görülen kişinin, kadını saçından tutarak sürükleyip, tekme- tokat atması, sokak üzerindeki apartmandan olayı izleyen bazı vatandaşların konserve atarak şüpheliyi engellemeye çalışması, vatandaşlar tarafından ikna edilen şüphelinin bir süre sonra ise kırmızı bir otomobile binerek olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı.

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Öte yandan, darbedilen kadının, 'yardım edin ne olur' diye bağırdığı da görüntüye yansıdı.

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(DHA)

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Sivas darp eşi

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