Saçından sürüklenerek götürüldü! Boş arazide başı kesilerek katledildi... Türkiye'yi ağlayan Elif Irmak cinayetinde kahreden 'kürtaj' detayı

Denizli’de kocası tarafından saçından sürüklenerek götürüldüğü boş arazide bıçaklanarak öldürülen 18 yaşındaki Elif Irmak, son kez babaevine getirildi. Tekstil fabrikasında tanıştığı katiline aşık olan genç kadının ailesinin izniyle evlendiği ortaya çıktı.

BAŞINI KESEREK VAHŞİCE KATLETTİ

Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesi 144. Sokak’ta yaşanan olayda eşi Elif Irmak (18) ile tartışan Ahmet Emre Irmak (24), kavgayı ayırmaya çalışan babası Hikmet Irmak’ı bacağından bıçakladı. Anne ve babasının tüm çabalarına rağmen engel olamadığı Ahmet Emre Irmak, daha sonra saçından sürüyerek evden çıkarıp 100 metre ilerideki boş bir araziye götürdüğü karısını karın, göğüs ve boğazından bıçakladıktan sonra başını keserek öldürdü. Vahşi cinayetin ardından evine dönen koca, suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerine teslim oldu.

KÜÇÜK DİYE AİLESİNİN İZNİYLE EVLENMİŞ

Kadın cinayetlerinin son kurbanı olan Elif Irmak’ın tekstil işçisi olarak çalıştığı fabrikada Ahmet Emre Irmak'la tanışıp aşık olduğu ve o dönem yaşının küçük olması nedeniyle ailesinin izniyle geçtiğimiz yıl dünyaevine girdiği öğrenildi. PAÜ Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Elif Irmak’ın cenazesi, tekstil işçisi olan babası Adem Çimen’in Pınarkent Mahallesi’ndeki evine getirildi. Genç kadın için helallik alındığı sırada ailesi gözyaşlarına boğuldu.

ACILI ANNE BEDDUA ETTİ

Kızının katiline beddua eden acılı anne İpek Çimen, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Elif Irmak’ın cenazesi, daha sonra son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Afyonkarahisar’ın Çay ilçesine bağlı Koçbeyli köyüne uğurlandı.

KÜRTAJ YAPTIRDIĞINI ZANNETMİŞ

Elif’in katili olan kocası Ahmet Emre Irmak ise savcılık sorgulamasının tamamlanmasının ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Kürtaj yaptırdığını zannederek eşiyle tartıştıklarını, yaşanan arbedenin ardından kendini kaybettiğini ve neler yaşandığını hatırlamadığını ileri süren zanlı, ‘Kadına karşı kasten öldürme’ ve ’Üst soya karşı silahla kasten yaralama’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)



