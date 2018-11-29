HABER

Saçını boyadı, yüzü tanınmaz hale geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2018 11:01 | Son Güncelleme

Fransız öğrenci, bir süpermarketten aldığı saç boyasının yol açtığı alerji yüzünden yüzünün ne hale geldiğini gösterdi.

Saçını boyadı, yüzü tanınmaz hale geldi

Le Parisien'in haberine göre, 19 yaşındaki Estelle, saç boyasını kullanmadan önce alerji testini yaptı ama test sonuçlarının 30 dakika değil 2 gün beklenmesi gerektiğine dikkat etmedi.
Estelle, "Bir aptallık yaptım ve diğerleri uyarmak istiyorum: benim gibi yapmayın" diye kaydetti.

LEPARISIEN-estelle-1120

Genç kız, hastaneye geldiğinde başının çevresi 56'dan 63 santime ulaşmıştı. Hastanede ilaç verilen ve eve gönderilen kadının alerjisi daha da gelişti, dili şişti ve Estelle boğulmaya başladı. Öğrencinin durumu ancak hastaneye yatırıldıktan sonra düzelmeye başladı.

leParisien-Estelle

Estelle, taburcu olduktan sonra saç boyasının yol açtığı halinin fotoğrafını yayınlayarak, "Az kalsın ölüyordum ve benzer durumun başkanın başına gelmesini istemiyorum" diye yazdı.

PARTNERFirst Lady noel için hazırFirst Lady noel için hazır
BM Genel Sekreteri Veliaht Prens ile görüşmek istiyorBM Genel Sekreteri Veliaht Prens ile görüşmek istiyor
ABD'de Suudilere desteği kesme tasarısı ilk oylamadan geçtiABD'de Suudilere desteği kesme tasarısı ilk oylamadan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saç boyası alerji Fransa

En Çok Okunan Haberler

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Trafik polisine çığlık atan kadın akademisyen yeni haber! Sessizliğini bozdu

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

Evinin önüne arabalarını park edenlere ceza mı geliyor? Flaş iddia

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

AK Parti ve MHP ittifakında 3 il krizi!

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Ölen eşinin kendisini aldattığını öğrendi! Astsubay sinir krizi geçirdi

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Devler Ligi'nde geceye damga vuran maç!

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Canlı yayında itiraf etti! 'Askerdeyken kocamı...'

Okuyucu Yorumları 3 yorum
photoshop sandım ya
son yüzyılda milyonlarca yapay kimyasal madde insanlar tarafından üretildi,bir çoğu doğada yoğun bulunmaz ve ulaşılması zordur.insanlığı büyük tehlike bekliyor.Bir çoğunun sonucu yıllar sonra ortaya çıkacak.herkes yaşayacak doğal ortam arayacak.
nasıl bır boyaymıs kı bu ustelık bunu bılıyordu kı alerjı testı yapmıs km sacını boyarken boyle bı test yapıyor kı
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Papa'nın zor anlar: Kim bu çocuk?

Papa'nın zor anlar: Kim bu çocuk?

Pentagon’un Türkiye raporundan ilk ayrıntılar

Pentagon’un Türkiye raporundan ilk ayrıntılar

Önce bayıltana kadar dövdü, sonra tecavüz etti!

Bayıltana kadar dövdü! Yere yığıldığındaysa üzerine çıkıp...

PKK'ya yakınlığıyla bilinen parti kapatıldı!

PKK'ya yakınlığıyla bilinen parti kapatıldı!

Savaş kapıda! NATO'ya çağrı: Savaş gemilerinizi yollayın!

Savaş kapıda! NATO'ya çağrı: Savaş gemilerinizi yollayın!

Suriyeli mülteci çocuğa saldıran yaşıtı tartışma yarattı

Suriyeli mülteci çocuğa saldıran yaşıtı tartışma yarattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.