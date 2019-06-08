Saçını boyattıktan sonra hastanelik olduğunu iddia etti

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA’nın Çınarcık ilçesinde bayram öncesi saçlarına röfle yaptırmak isteyen Sinem Güngör (37), gittiği kuaförün yaptığı işlem sonucu yüzünün ve gözünün şiştiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Boyama işlemini gerçekleştiren Nail Kaya ise kullandıkları malzemenin faturalı ve kaliteli olduğunu söyleyerek ticari itibarının zedelendiğini öne sürüp, Güngör'den şikayetçi oldu.

Çınarcık'ta yaşayan Sinem Güngör, 1 Haziran günü öğle saatlerinde saçlarını boyatmak için kuaföre gitti. Güngör'ün iddiasına göre kuaför Nail Kaya, saat 13.30 sıralarında röfle işlemine başladı. Güngör'ün saçlarındaki boya, yaklaşık 7 saat kaldı. İşlemin ardından evine giden Güngör'ün yüzü ve gözleri şişti. Hastaneye başvuran Sinem Güngör, tedavisinin ardından kuaför Nail Kaya'dan şikayetçi oldu.

Olayla ilgili adli süreç başlattığını belirten Güngör, "Cumartesi günü bayram dolayısıyla saçlarımı boyatmak için kuaföre gittim. Saçlarıma röfle yaptırmak istediğimi söyledim. Saat 13.30 civarı civarı saçlarıma röfle işlemi yapılmaya başlandı. Kuaförü, defalarca uyarmama rağmen boyayı saçımda tam 7 saat tuttu. Bugün bana olan yarın inşallah başkasının başına gelmesin. Olayla ilgili adli sürecimiz başlamıştır" dedi.

KUAFÖR DE KARŞI ŞİKAYETTE BULUNDU

Kuaför Nail Kaya ise iddiaları reddederek, ''Sinem Güngör marketten saç açıcı almış ve sürmüş. Sonrasında kuaförümüze gelmiş. Ben 12 yıllık kuaförüm. Kullandığımız tüm malzemeler kaliteli ve faturalı. Müşteriye böyle uzun işlem yapılmıyor. Ayrıca kullanılan malzemelerimizin böyle bir duruma sebebiyet vermesi mümkün değil. Öyle olmuş olsa bile hemen reaksiyon göstermesi gerekiyordu. Müşteri, 2-3 gün sonra hastaneye gitmiş. Röfle dediğimiz işlem saç uçlarına yapılıyor, cilde temas edilmeden yapılıyor. Kadının annesi olaydan sonra yanımıza gelip ‘Bize 3-5 bin lira ver, kızımı ben sustururum’ dedi. Biz de kadını kovduk. Ticari itibarımı zedelediler. Biz de avukat tuttuk ve kadın hakkında yargıya başvurduk" diye konuştu.