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Saçını evde boyadı! Yıkadığında kör olmuştu

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
13.09.2024 17:07
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Son yıllarda ekonominin artmasıyla birlikte kuaförler de fiyatlarını güncelledi ve bu nedenle kimi kadınlar saçlarını evde boyamayı tercih ediyor. Evde saçını boyayan 61 yaşındaki Fransız kadın, saçını yıkadıktan birkaç gün sonra geçici körlük yaşadı.

Saçını evde boyadı! Yıkadığında kör olmuştu

JAMA Ophthalmology dergisinde yer alan olaya göre, ismi verilmeyen 61 yaşındaki Fransız kadın, alerjisi olup olmadığını kontrol etmen popüler bir saç markası boyasını saçına sürdü. Birkaç gün görmekte sorun yaşayan kadın soluğu hastanede aldı.

SAÇ BOYADAN SONRA RETİNASI ZARAR GÖRDÜ

Doktorlar kadının göz muayenesi esnasında retinasının zarar gördüğünü ve ciddi retinopati belirtileri olduğunu belirledi. Gözün arka kısmındaki ışığa duyarlı dokuyu besleyen kan damarlarının hasar görmesi nedeniyle bulanık gören kadın, geçici körlük yaşadı. Yapılan incelemeler sonucunda kadının Avrupa’da yasaklanan parafenilendiamin (PPD) içeren saç boyası kullanması nedeniyle retinasının zarar gördüğü ortaya çıktı.

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PPD’YE MARUZ KALMASI BİLE YETERLİ OLDU

Sağlık görevlileri kadının görme sorunlarının PPD’ye maruz kalmasıyla ilgili olduğunun, ürünün kullanımından kısa bir süre sonra semptomların ortaya çıkması nedeniyle şüphelendiler. Ancak ürünün göze kaçtığı bildirilmedi, bu da kimyasalın kan dolaşımına başka yollarla karıştığını gösteriyor.
Kadının görüşünün normale dönmesi dört ayı bulacağını söyleyen doktorlar, belirli aralıklara kontrol edilen hastanın PPD içermeyen saç boyasına geçmesinin ardından dört yıl boyunca herhangi bir sorun yaşamadığını ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Kuaför Saç boyası saç boyama
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