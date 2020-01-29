Saçını kestiği tüm müşterilerinden fotoğraf alıyor

Sivas’ın Zara ilçesinde bir berber, müşterilerinin fotoğraflarından albümler oluşturuyor.

İlçe merkezinde 30 yıldır erkek kuaförlüğü yapan Rıdvan Şener (44), babasından devraldığı mesleği ve dükkanında tıraş ettiği müşterilerinin fotoğraflarından albümler oluşturuyor.

1990 yılından bugüne dükkanına gelen müşterilerinden vesikalık fotoğraf toplayan Şener, fotoğraf çekme özelliği olan cep telefonlarının çıkmasıyla birlikte müşterilerinin fotoğraflarını çekerek oluşturduğu albümde bin kişinin fotoğrafına yer verdi.

Konu hakkında açıklama yapan Şener, “Yaklaşık 1990’dan beri berberlik mesleğini yapmaktayım. Babam Mustafa Şener, 1959 yılında dükkanı ilk açtığı zaman, o dönemin şartlarına göre fotoğraf albümünü siyah beyaz yapıyormuş. Kendisine tıraş olanlardan aldığı vesikalıklardan siyah beyaz fotoğraf albümleri yapıyordu. 1990 yılından 2006 yılına kadar babamla birlikte berberlik yaptık. Daha sonra dükkanı ben devralınca berberlik mesleği ile birlikte babamın bu hobisini de devam ettirmeye başladım” dedi.

Zara’dan başka illere göç edenlerin seneler sonra ilçeye gelerek, kendisini ziyaret ettiklerinde yakınlarının, eş, dostlarının, vefat etmiş kişilerin fotoğraflarını ya da kendi fotoğraflarını gördüklerinde duygulandıklarını belirten Şener, “Gurbetten gelenlerin kendilerine ait hatıratlar bulmaları onları duygulandırırken, bu durum bize de ayrı bir güzellik sunuyor dükkanımız için de, bizim için de. Aynı mutluluğu yaşıyoruz müşterilerimizle beraber” diye konuştu.

Geçmişte yapılan siyah beyaz albümlerin babası tarafından günümüzde de muhafaza edildiğine değinen Şener, “Kuaförlük dükkanını devraldığımdan bugüne, yaklaşık 30 yılda albümlerde bin müşterimin fotoğrafı oldu. Bunların çoğunu kendimiz çektik. Bir kısmını da müşterilerimizden istedik. Albümümüzde bini aşkın fotoğraf arşivimiz oldu” dedi.

Kuaför salonunun daimi müşterilerinden olduğunu ifade eden Ufuk Şenol ise, “40 yıldır, çocukluğum dönemimden itibaren geldiğim, çayından kuşburnu çayına her türlü ikramın olduğu ortamda tıraş olmaya geldiğimizde ya da yolumuzu hususi olarak uğrattığımızda sohbet eder, albümlere bakarak eskileri ve rahmetli olan arkadaşlarımızı yâd ederiz. Bu dükkana sadece tıraş olmak için değil, arkadaşlarımızla burada toplanarak albüme bakıp anılarımızı ve arkadaşlıklarımızı, tanıdıklarımızı konuşuruz” dedi.

