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Saçınız günde 100 tel dökülüyorsa dikkat

03.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acıbadem Adana Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, günde 100 telden fazla saç dökülmesinin önemsenmesi gerektiğini söyleyerek, “Dökülmenin başlıca nedenlerini vitamin eksiklikleri, sıkı diyet, ilaçlar, yüksek ateş, enfeksiyon, doğum sonrası ve menopoz döneminde ortaya çıkan hormonal faktörler ile strestir” dedi.

Saçınız günde 100 tel dökülüyorsa dikkat

Dermatoloji Uzmanı Dr. Deniz Çetinkünar, saç kaybının her yaştaki kadın ve erkeği etkileyebilen bir durum olduğunu kaydederek, “Saç dökülmesinin tedavisi için doğru tanı koymak gerekir. Bunun için detaylı hikaye, fizik muayene, laboratuvar tetkikleri ve deri gerekir ise biyopsisi yanında saçın mikroskobik değerlendirilmesi önem taşır. Tedavinin kişiye özel planlanması gerekir” dedi.

Saçlarda seyrelme ve incelme ya da uzama hızında düşüş olarak kendini gösteren dökülme sorununun doğumsal olabileceği gibi sonradan da gelişebildiğini belirten Dr. Deniz Çetinkünar, “Günde 100 telden fazla saç dökülmesinin önemsenmesi gerekir. Dökülmenin başlıca nedenlerini vitamin eksiklikleri, sıkı diyet, ilaçlar, yüksek ateş, enfeksiyon, doğum sonrası ve menopoz döneminde ortaya çıkan hormonal faktörler ile stres” diye konuştu.

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Genel saç dökülmesi veya ön bölgelerde açılma, tepede seyreklik şeklinde görülen erkek tipi dökülmenin androjen hormonlara bağlı kalıtsal yatkınlıkla ilişkili bir bozukluk olduğunu kaydeden Dr. Deniz Çetinkünar, “Saçkıran tipi dökülmede ise keskin sınırlı, yamasal saç kaybı yaşanır. Altında sıklıkla psikolojik stres yatar. Bir diğer stres kaynaklı saç dökülmesi trikotillomani yeni saç çekmeye bağlı oluşan saç dökülmesidir” şeklinde konuştu.

Türü ya da şiddeti ne olursa olsun saç dökülmesinin tedavi planlamasından önce kan tetkikleri yapıldığını bu sonuçlara göre altta yatan vitamin eksikliğinin giderilmesi, hormonal bozuklukların ortadan kaldırılması, psikolojik destek sağlanması gibi yolların işe yaradığını kaydeden Dr. Deniz Çetinkülar, şöyle konuştu:

“Tedavide, saçlı deride mikrodolaşımın artmasını sağlayan solüsyon ve şampuanlar kullanılabiliyor. İçeriğinde aminoasitler, E vitamini, pantenol içeren bu ürünlerin yanı sıra jojoba yağı, badem yağı, buğday özütü gibi bitkisel ürünler ansistatik, nem tutucu özellikleri ile işe yarayabiliyor. Vitamin ve aminoasit kombinasyonları içeren multivitamin tabletler de saç uzaması ve güçlenmesinde etkili olabiliyor.”

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KÖK HÜCRE YÖNTEMİ DE KULLANILIYOR

Kişiye özel tedavilerden birinin de fibroblast yani kök hücre tedavisi olduğunu ifade eden Çetinkünar, “Kulak arkası gibi güneş görmeyen bölgeden alınan biyopsi ile fibroblast hücreleri çoğaltılıyor ve saç dökülmesi olan bölgeye enjekte ediliyor. Enjeksiyonla uygulanan bir diğer yöntemin de mezoterapi. Saç için gerekli olan vitamin, mineral ve aminoasit karışımlar, saçlı deriye uygulanır. Bu yöntem ile incelmiş olan saçlar kalınlaşır, dökülmeler durabilir ve saçın daha canlı, parlak hale gelmesi sağlanır. Özellikle saçkıran tedavisinde ise steroit enjeksiyonundan yararlanılır” dedi.

İHA

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