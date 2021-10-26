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Saçınızda ve cildinizde mucizelere hazır olun! Avokadonun cilt ve saç bakımında kullanımı

26.10.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahvaltıda ya da farklı öğünlerde salatalarla ve çeşitli yemeklerle birlikte tüketilen avokadonun faydaları saymakla bitmez. Kendine has kıvamı ve yağı sayesinde avokadoyu bakım rutininize de dahil edebilirsiniz. Özellikle kuru ciltler ve kuru saçlar için avokadonun nemlendirme özelliğinden faydalanabilirsiniz. İşte detaylar...

Saçınızda ve cildinizde mucizelere hazır olun! Avokadonun cilt ve saç bakımında kullanımı

Yıpranmış saçlara ve kuru bir cilde sahipseniz, avokadoyu bakım ve onarım aşamasında kullanabilirsiniz. Saç ve cilt bakımı rutininizde avokadoyu kullanarak farklı maskeler yapabilirsiniz. Avokadonun neminden ve onarıcı özelliğinden faydalanarak saçlarınızı ve cildinizi yenileyebilirsiniz. İşte sizin için derlediğimiz avokado maskeleri...

CİLDİNİZE UYGULAYABİLECEĞİNİZ AVOKADO MASKELERİ

  • 1 tane olgunlaşmış avokadoyu ve 1 çorba kaşığı balı maske için hazırlayın. Avokadonun çekirdeklerini ve kabuğunu çıkarıp içerisindeki yumuşak bölümü ezmeye başlayın. Neredeyse bir püre kıvamına gelen avokadoyla balı karıştırın. Yüze sürebileceğiniz kıvama gelene kadar karıştırın ve yüzünüze uygulayın. Masaj yaparak maskeyi yüzünüze yedirmeye özen göstermelisiniz. Avokado maskesini yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra ılık bir suyla durulayabilirsiniz.

  • Akne sorunu için de avokado maskesi yapabilirsiniz. Yarım avokado, yarım çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı yoğurdu karıştırarak püre kıvamına getirip yüzünüze uygulayabilirsiniz. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla temizlediğiniz avokado maskesi akneli bölgeleri onarmaya başlar. Düzenli bir şekilde avokado maskesini uyguladığınızda leke ve sivilcelerin iyileşmeye başladığını gözlemleyebilirsiniz.

  • Avokado kullanarak yaptığınız maskeleri haftada 1 defa cildinize uygulayabilirsiniz.

  • Avokado maskeleri cildinizin nemini dengeler ve daha ışıltılı bir cilt görünümü sağlar.

SAÇ BAKIMI RUTİNİNİZE AVOKADOYU DAHİL EDEBİLİRSİNİZ

  • Kuru saçlara sahipseniz; yarım avokado, 1 tatlı kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırın. Krem kıvamına getirdiğiniz bu karışımı saç maskesi olarak kullanabilirsiniz. Saçlarınıza sürdüğünüz karışımı 20 dakika beklettikten sonra şampuanlayıp durulamanız gerekir.

  • Saçlarınız yıpranmış ve bakımsız duruyorsa canlandırıcı özelliğe sahip avokado maskesini yapabilirsiniz. Yarım avokado ve 2 tatlı kaşığı kremayı karıştırarak krem kıvamına getirin. 10 dakika bekletmiş olduğunuz maskeyi saçlarınıza uygulayabilirsiniz. Saçınızda yarım saat beklettiğiniz maskeyi şampuanlayıp kurulayarak saçınızdan arındırabilirsiniz.

  • Yıpranmış saçlar için onarıcı özelliğe sahip olan avokado, yumurta sarısı ve zeytinyağı maskesini uygulayabilirsiniz. 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 tane avokado ve 2 adet yumurta sarısını karıştırarak homojen bir hale getirmelisiniz. Ardından saçınıza sürdüğünüz maskeyi 15 dakika bekletip, şampuanlayıp yıkayabilirsiniz. Maskenin içerisindekiler sayesinde saçlarınız daha canlı bir görünüme kavuşur.
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Anahtar Kelimeler:
saç bakımı cilt bakımı
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