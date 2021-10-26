Saçınızda ve cildinizde mucizelere hazır olun! Avokadonun cilt ve saç bakımında kullanımı

Yıpranmış saçlara ve kuru bir cilde sahipseniz, avokadoyu bakım ve onarım aşamasında kullanabilirsiniz. Saç ve cilt bakımı rutininizde avokadoyu kullanarak farklı maskeler yapabilirsiniz. Avokadonun neminden ve onarıcı özelliğinden faydalanarak saçlarınızı ve cildinizi yenileyebilirsiniz. İşte sizin için derlediğimiz avokado maskeleri...

CİLDİNİZE UYGULAYABİLECEĞİNİZ AVOKADO MASKELERİ

1 tane olgunlaşmış avokadoyu ve 1 çorba kaşığı balı maske için hazırlayın. Avokadonun çekirdeklerini ve kabuğunu çıkarıp içerisindeki yumuşak bölümü ezmeye başlayın. Neredeyse bir püre kıvamına gelen avokadoyla balı karıştırın. Yüze sürebileceğiniz kıvama gelene kadar karıştırın ve yüzünüze uygulayın. Masaj yaparak maskeyi yüzünüze yedirmeye özen göstermelisiniz. Avokado maskesini yaklaşık 15 dakika beklettikten sonra ılık bir suyla durulayabilirsiniz.

Akne sorunu için de avokado maskesi yapabilirsiniz. Yarım avokado, yarım çay kaşığı bal ve 1 çay kaşığı yoğurdu karıştırarak püre kıvamına getirip yüzünüze uygulayabilirsiniz. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla temizlediğiniz avokado maskesi akneli bölgeleri onarmaya başlar. Düzenli bir şekilde avokado maskesini uyguladığınızda leke ve sivilcelerin iyileşmeye başladığını gözlemleyebilirsiniz.

Avokado kullanarak yaptığınız maskeleri haftada 1 defa cildinize uygulayabilirsiniz.

Avokado maskeleri cildinizin nemini dengeler ve daha ışıltılı bir cilt görünümü sağlar.

SAÇ BAKIMI RUTİNİNİZE AVOKADOYU DAHİL EDEBİLİRSİNİZ