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Saçınızı sıkı sıkı örmeyin çünkü bakın neye neden oluyor...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Baş ağrısına farklı nedenler neden olabilir. Stres, yüksek tansiyon, yaralanma ve hatta hava durumu tetikleyebilir. Saçınızı bağlama şekliniz de baş ağrısına neden olan önemli bir faktör olabilir. Saç derinize baskı uygulayan bazı saç stilleri acı verici bir his yaratabilir.

Saçınızı sıkı sıkı örmeyin çünkü bakın neye neden oluyor...

Baş ağrısına neden olabilecek 4 saç modelini bir araya getirdik.

AT KUYRUĞU

Saç köklerinizin altında ve saç derinizde ağrıyı hissedebilen çok hassas sinirler vardır. At kuyruğu, aynı anda birçok sinirde gerginlik hissini tetikleyebilir ve bu da baş ağrısına neden olabilir. Bu durum oldukça yaygındır ve at kuyruğu baş ağrısı sendromu olarak bilinir.

SAÇ BANTLARI

Sıkı saç bandı takan kişiler de baş ağrısı çekebilir. Bu, kompresyon baş ağrısı olarak kabul edilir ve başınıza takılan bir şey alnınıza veya kafa derinize sürekli baskı yaptığında ortaya çıkabilir. Bu tür baş ağrısı genellikle orta, sabit basınç olarak tanımlanır ve en çok nesnenin başınıza baskı yaptığı bölgede ağrır.

SIKI ÖRGÜLER

Aşırı sıkı örgüler de baş ağrısına neden olabilir. Saçınız çok sıkı örüldüğünde, saç derinize ek baskı uygular ve saçınıza zarar vermenin yanı sıra baş ağrısına da neden olabilir. Tıp uzmanları, bazı kişilerin altta yatan faktörler nedeniyle dış kompresyon baş ağrılarından diğerlerinden daha fazla etkilendiğine inanmaktadır. Örneğin, bazı kadınların adet döngüsü sırasında daha hassas bir kafa derisi olabilir.

SAÇ UZANTILARI

Saçlarınızın daha uzun ve hacimli görünmesi için taktığınız saç uzantıları aynı zamanda güçlü bir baş ağrısına da yol açabilir. Saçınıza bu kadar ağırlık eklemek başınızda gerginlik yaratır ve kafa derisini ve saç köklerini aşırı çekme, kafa derisindeki sinirlerin hassaslaşmasına neden olabilir.

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