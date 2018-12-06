MAGAZİN

Sacit Aslan kendisine 'Bitik' diyen Bülent Ersoy'u topa tuttu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 06.12.2018 14:35 | Son Güncelleme

Magazin yorumcusu Sacit Aslan, katıldığı magazin programında kendisine "Bitik" diyen Bülent Ersoy'a "Benimle karşı karşıya geldiğinde ağzını açamaz, hayatının yarasını veririm ona." dedi.

Sacit Aslan kendisine 'Bitik' diyen Bülent Ersoy'u topa tuttu!

Aylar önce katıldığı magazin programında Bülent Ersoy'la tartışan magazin yorumcusu Sacit Aslan, Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Geçtiğimiz aylarda Bülent Ersoy ve Muazzez Abacı'nın verdiği konser sonrası saz ekibine hak ettikleri parayı vermediği yönündeki haberlerden dolayı tartışan Aslan, kendisine "Bitik" diyen Bülent Ersoy'un adını duyunca sinirlerine hakim olamadı.

"BÜLENT ERSOY PARASIZ KALIP NAZAN ŞOAY'IN ELBİSESİNİ GİYDİ"

Tartışma sırasında kendisine "Bitik insan" diyen Bülent Ersoy'a sitem eden Sacit Aslan şöyle konuştu: "O birçok kelimeyi cümle içinde nerede kullanacağını bilmediği için hepsini birden bir yerde kullanıyor. İşin acı tarafı esas bitikliğine baştan ben şahidim. Ondan zaten bu rahatsızlık. Yani birinin tahta bavulla Bebek Maksim'in kapılarına geldiği, birinin terlikle benim ofisimde oturduğuna şahidim. Bu arkadaş (Bülent Ersoy) bu bitikliği söylerken öyle anlar vardır ki hayatında elbisesiz kaldığı için Nazan Şoray'ın elbisesini giydi.

"8-10 MİLYONUM OLSA BENİMLE BÖYLE KONUŞAMAZ"

Düşmez kalkmaz bir Allah vardır. İnsanın ne olup ne olmayacağını Allah bilir. Benim şu an bankada 8-10 milyon param olsa bu benimle böyle konuşabilir mi? Yine de konuşamaz. O televizyonlar ekranlarda o fiyakayı yapıyor.

"BANA BİR ŞEY DEDİĞİNDE HAYATININ YARASINI VERİRİM ONA"

Sizi şerefimle temin ederim karşı karşıya caddede gelelim 'a' deme şansı yok, diyemez. Dediği zaman hayatının yarasını veririm ona. Kapalı odaya onunla gireriz konuşuruz. Oradan çıkarken de yiğit olan ne konuşulduğunu kendi söyler."


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