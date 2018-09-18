Saçkıran Ezgi Sena'ya, okul hediyesi peruk

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, saçkıran (Alopesi Areata) hastalığı nedeniyle saçları dökülen lise öğrencisi Ezgi Sena Durdal (15) için hazırlanan peruk, okulların açılmasına bir gün kala, doğum gününde teslim edilince, büyük mutluluk yaşadı. Ezgi Sena, "Saçlarımın enseme değmesini özlemişim" dedi.

Karşıyaka'da yaşayan ve 3 yıldan bu yana 'saçkıran' olarak bilinen 'Alopesi Areata' hastalığı nedeniyle saçları dökülen Ezgi Sena Durdal'a doğum günü ve okul hediyesi olarak gerçek saçtan yapılan peruk hediye edildi. İzmir Kuaförler Odası Yönetim Kurulu Üyesi, Karşıyakalı kuaför Erdal Kutki'nin girişimi ile Kuşadası'nda peruk ustası Kenan Kaya'ya yaptırılan peruğu alan Ezgi Sena, büyük mutluluk yaşadı. İzmir'deki iki büyük üniversite ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'nde Alopesi Areata hastalığına çare bulunamayan genç kız, lisenin ilk gününe perukla başlamanın kendisine moral verdiğini söyledi. Doktorlar, Ezgi Sena'nın vücudundaki tüm kıllarının dökülmesinin saçkıran hastalarının yüzde 1'inde görüldüğünü söyledi.

HASTALIĞINA ÇARE BULUNAMIYOR

Kızı Ezgi Sena'nın otizm ve zihinsel engelli öğretmeni babası İlker Durdal, peruğun okul öncesi kendisine büyük moral olduğunu ifade etti. Durdal, "Ezgi'nin saçları ve vücut kıllarının tamamı üç yıl önce aniden dökülmeye başladı. Doktorlar, bağışıklık sisteminizin vücudumuza yanlışlıkla saldırdığı Otoimmun sistemden kaynaklanan Alopesi Areata hastalığı olduğunu söyledi. Bu hastalık aşırı üzüntü ve stresle başlıyormuş. Ancak biz kızımızın üzerine titriyoruz ve onu üzecek hiçbir olay olmadı. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Atatürk Araştırma hastanelerinde kızımın hastalığına çare bulunamadı. Yaklaşık 1 yıl önce Dokuz Eylül Üniversitesi'nde, 'Onaylamıyoruz ama isterseniz deneyelim' diyerek kortizon tedavisi önerdiler. Yan etkilerini göz önüne alarak kabul ettik. Kortizon tedavisi ile kızımızın saçları tekrar çıktı. Ancak tedaviyi kesince çıkan saçlar tekrar döküldü" diyerek, bu sürecin Ezgi Sena'yı çok üzdüğünü belirtti.

TEK UMUT CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Bu sene liseye başlayan kızı Ezgi Sena'nın hiçbir sonuç alamadığı hastane süreçlerinden bıktığını, psikolojik danışmanlık aldığını söyleyen baba Durdal, "Kızım hastane hastane gezmekten yoruldu. Tedavilerden sonuç alınmaması psikolojisini bozdu. Öğrendiğimize göre Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde saç bölümü açılmış. Tek tedavi umudum orası kaldı. Ezgi yorulduğu ve okulu başladığı için oraya gidemedik. Okula başlamasından bir gün önce doğum gününde gelen gerçek saçtan yapılan peruk ona moral verdi. 'Baba, saçlarımın enseme değmesini özlemişim' dedi. Peruk için emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kuşadası'nda kanserli hastalara ücretsiz peruk vermesi ile sık sık gündeme gelen Kenan Kaya, önerinin Karşıyakalı Kuaför Erdal Kutki'den geldiğini belirterek, "Erdal Bey beni arayarak durumu anlattı. Ezgi Sena Durdal'a okul öncesinde bir sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Kendisinde birikmiş saçlar ile Ezgi'ye bir peruk yapıp, yapamayacağımı ve okulların açıldığı güne yetiştirip, yetiştiremeyeceğimi sordu. Ben de kızımızın yüzü gülsün diye sıkı bir çalışma ile gerçek saçlardan yapılan peruğu yetiştirdim. Okulların açıldığı gün, doğum gününde, yüzünün gülmesi, mutlulukla okula gitmesinde emeğim olduysa ne mutlu bana" dedi.

ALOPESİ NEDİR?

Tıpta saç kaybı anlamına gelen Alopesi hastalığının halk dilindeki adı 'saçkıran'dır. Saçkıran, saçlarda ve sakallarda bir anda başlar. Çoğunlukla, kılsız saçsız yuvarlak alanlar oluşturur. Saçkıran bir bağışıklık sisteminin kendi hücrelerini yabancı olarak görüp, onlarla savaşmaya başlamasıyla ortaya çıkar. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Hastalık stres ve üzüntü karşısında başlayabilir, fakat bütün bu sebep olguların tamamında yoktur. Saçkıran hastalığından etkilenen hastaların yaklaşık yüzde 5'inde tüm saçların dökülebildiği gözlemlenmiştir. Saçkıran hastalarının yaklaşık yüzde 1'den azında da vücudundaki kılların tamamının döküldüğü gözlemlenmiştir. Bu hastalığa kesin çözüm olabilecek bir tedavi yöntemi henüz bulunamamıştır. Hastalık zaman içerisinde kendiliğinden iyileşebilir.