Saçlara doğal ve şık bir dokunuş için evde şampuan yapmanın püf noktaları

Şampuanım hem istediğim özellikte olsun hem de içeriği temiz olsun diyorsanız bu tarifler tam sizin için.
Temelde zeytinyağı ve defne bitkisinden hazırlanan ve tamamen doğal bir temizleyici olan kastilya sabunu, temiz içerik arayanlar için bulunmaz bir nimet. Şampuanınız için öncelikle sıvı kastilya sabunu elde edebilir sonra da dilediğiniz malzemeleri ekleyerek farklı amaçlar için şampuanlar hazırlayabilirsiniz.
MALZEMELER
1 kalıp doğal kastilya sabunu
YAPILIŞI
Sabunu rendeleyin.
Tencerede kaynattığınız 4 bardak suyun içerisine ekleyin.
Güzelce karıştırın ve 1 saat bekleyin.
MALZEMELER
100 ml distile su
100 ml sıvı kastilya sabunu
100 ml aloe vera jel
1 çay kaşığı gliserin
Yarım çay kaşığı avokado veya jojoba yağı
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri şişenin içerisinde karıştırın.
Her kullanım öncesi mutlaka çalkalayın.
MALZEMELER
50 ml distile su
50 ml sıvı kastilya sabunu
Yarım çay kaşığı jojoba veya üzüm çekirdeği yağı
Yarımyemek kaşığı elma sirkesi
2 yemek kaşığı elma suyu
3 tane iyice dövülmüş karanfil
YAPILIŞI
Tüm malzemeleri bir karıştırıcı içerisinde düşük devirde karıştırın.
Islak saça uygulayın ve güzelce durulayın.
Kalan şampuanınızı ağzı kapalı bir şekilde buz dolabında bekletin.
MALZEMELER
100 ml distile su
100 ml sıvı kastilya sabunu
1 çay kaşığı jojoba veya üzüm çekirdeği yağı
3 yemek kaşığı biberiye
1 yemek kaşığı limon otu
2 çay kaşığı çay ağacı yağı
1 çay kaşığı vanilya yağı
YAPILIŞI
Distile suyu kaynatın. İçerisine biberiye ve limon otunu ekleyin. Yaklaşık 30 dakika kokuları çıkana kadar kaynatın.
Karışımı süzün ve soğumasını bekleyin.
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