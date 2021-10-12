Saçlara doğal ve şık bir dokunuş için evde şampuan yapmanın püf noktaları

Şampuanım hem istediğim özellikte olsun hem de içeriği temiz olsun diyorsanız bu tarifler tam sizin için.

DOĞAL ŞAMPUAN BAZI OLARAK SIVI KASTİLYA SABUNU NASIL YAPILIR?

Temelde zeytinyağı ve defne bitkisinden hazırlanan ve tamamen doğal bir temizleyici olan kastilya sabunu, temiz içerik arayanlar için bulunmaz bir nimet. Şampuanınız için öncelikle sıvı kastilya sabunu elde edebilir sonra da dilediğiniz malzemeleri ekleyerek farklı amaçlar için şampuanlar hazırlayabilirsiniz.

MALZEMELER

1 kalıp doğal kastilya sabunu

4 bardak su

YAPILIŞI

Sabunu rendeleyin.

Tencerede kaynattığınız 4 bardak suyun içerisine ekleyin.

Güzelce karıştırın ve 1 saat bekleyin.

Soğuduktan sonra istenilen kıvama gelene kadar ılık su ekleyerek karıştırın, şişeye alın.

ALOE VERALI NEMLENDİRİCİ ŞAMPUAN NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

100 ml distile su

100 ml sıvı kastilya sabunu

100 ml aloe vera jel

1 çay kaşığı gliserin

Yarım çay kaşığı avokado veya jojoba yağı

Kapaklı şampuan şişesi

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri şişenin içerisinde karıştırın.

Her kullanım öncesi mutlaka çalkalayın.

En iyi etkiyi görmek için uygulamadan sonra 1-2 dakika saçınızda bekletin ve durulayın.

KEPEĞE SON! EVDE KEPEK ŞAMPUANI NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

50 ml distile su

50 ml sıvı kastilya sabunu

Yarım çay kaşığı jojoba veya üzüm çekirdeği yağı

Yarımyemek kaşığı elma sirkesi

2 yemek kaşığı elma suyu

3 tane iyice dövülmüş karanfil

Kapaklı şampuan şişesi

YAPILIŞI

Tüm malzemeleri bir karıştırıcı içerisinde düşük devirde karıştırın.

Islak saça uygulayın ve güzelce durulayın.

Kalan şampuanınızı ağzı kapalı bir şekilde buz dolabında bekletin.

3-4 günden uzun bekleyen şampuanı kullanmayın.

HER SAÇ TİPİNE UYGUN ÇAY AĞACI ve BİBERİYELİ ŞAMPUAN NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

100 ml distile su

100 ml sıvı kastilya sabunu

1 çay kaşığı jojoba veya üzüm çekirdeği yağı

3 yemek kaşığı biberiye

1 yemek kaşığı limon otu

2 çay kaşığı çay ağacı yağı

1 çay kaşığı vanilya yağı

Kapaklı şampuan şişesi

YAPILIŞI