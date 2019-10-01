Saçlara şekil vererek geçen ömür

"Bu meslek babamın ve amcamın mesleği, ben de sürdürdüm ve oğlumun da bu mesleği sürdürmesini istedim. İlkokuldan çıktıktan sonra babamın yanında çırak olarak başladım ve halen devam ediyorum. Askerden geldikten sonra babamın izniyle Ankara'ya giderek berberliğe orada devam ettim. Birçok semtte iş yeri açtım. Yaklaşık 40 kişiyi usta olarak bu meslek için yetiştirdim ve onlar da bu mesleği sürdürdü."

Mehmet Türkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her sabah saat 07.00'de açtığı dükkanını temizleyerek güne başladığını söyledi. Mesleğini severek yaptığını ve bu işi ömrü yettiğince sürdürmek istediğini belirterek şöyle devam etti:

Türkoğlu, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğine olan sevgisini diri tutarak 66 yıldır elinden bırakmadığı makas ve tarakla müşterilerinin saçlarına şekil veriyor.

Mesleğe 1953 yılında babasının yanında çırak olarak başlayan Mehmet Türkoğlu, askerden geldikten sonra kendi berber dükkanını açtı. Ankara'da çeşitli semtlerde berber dükkanı açarak hizmet veren Türkoğlu, 1983'te baba ocağı Çubuk'a dönerek mesleği sürdürmeye devam etti.

Eskiden berber sayısının az, müşteri sayısının fazla olduğunu dile getiren Türkoğlu, "İş yerinde 4 usta çalıştırıyordum, çıraklar hariç. Buna rağmen iş yetiştiremezdik. Sabah işe geldiğimde kapının önünde sırada bekleyenler olurdu. Akşam da geç vakitte zor kapatırdık. Şimdilerde o kadar müşteri yok. Eskiden berberlerde sabit bir ücret yoktu. Durumu olmayandan para alınmazdı." ifadelerini kullandı.

Türkoğlu, sabit müşterileri olduğunu anlatarak "Yaşları 50'nin üzerindekiler özellikle bende tıraş olur. Beni görmezlerse tıraş olmazlar, beni beklerler tıraş olmak için." dedi.

İlçe dışından da müşterilerinin olduğunu aktaran Türkoğlu, "İşimi severek yaptım bugüne kadar. Bu mesleği halen zevk alarak yapıyorum. Beni bugüne kadar hastalık veya iş yıkmadı, bezdirmedi. Beni 2 yıl önce kaybettiğim eşimin vefatı yıktı. Onun gidişine çok üzüldüm. Hiç aklımdan çıkmıyor." diye konuştu.

Erdoğan Türkoğlu da baba mesleğini babasının yanında sürdürdüğünü dile getirerek "Küçüklüğümden beri babamın yanında çalışıyorum. Titiz ve disiplinlidir, uyum içerisinde çalışıyoruz. Sabah erkenden babam iş yerini açar, ben de geç vakitte kapatırım." dedi.

