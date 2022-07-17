Saçları döküyor, odaklanmayı zorlaştırıyor! Zararları saymakla bitmiyor...

Stres yalnızca bireyin hayat kalitesini düşürmekle kalmıyor, yol açtığı manevi sorunlar bir yana fizyolojik problemleri de beraberinde getiriyor. Yıllar içerisinde ciddi yıpranmalara neden olan stres libidoyu düşürüyor, odaklanmayı zorluyor. İşte stresin zararları...

SAÇ DÖKÜLMESİ

Sık sık hastalanmaya da yol açan stresin saç dökülmesi sorununu ortaya çıkardığı, bilim adamları tarafından tespit edildi. Saçlarınız dökülüyor ve vitaminler işe yaramıyorsa, bu durumun nedeni stres olabilir.

BAŞ AĞRISI

Osteokondroz, düşük veya yüksek tansiyon, sinüzit, uyku sırasında yanlış pozisyon, gebelik gibi birden fazla sebebe bağlı olabilen baş ağrısı stresle de ortaya çıkabilir. Bu durumda bir uzmandan yardım alınmalıdır.

CİLT SORUNLARI

Yapılan araştırmada stresin sivilce, sedef hastalığı ve diğer cilt hastalıklarına yol açabildiği saptandı.

LİBİDOYU DÜŞÜRÜYOR

Strese maruz kalmış bireyin libidosu oldukça düşük oluyor. Eşinizle uzun süre seks yapmadıysanız ve bu durum stresten kaynaklanıyorsa, durumun kötüleşeceği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Bunun çözümü ise stresten uzak durmak, tatile çıkmak, meşgul olmak olabilir.

ODAKLANMADA ZORLUK

Stres yaşayan kişiler odaklanma konusunda güçlük çeker. Odaklanma konusunda eskisi kadar iyi olmadığınızı düşünüyorsanız biraz ara vermeyi, dinlenmeyi, yoga veya spor yapıp stresinizi azaltmayı deneyebilirsiniz.

UYKU SORUNU

Hem psikolojik hem fiziksel açıdan bireye zarar veren stres, uyku sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzun süre stres yaşadıysanız uykusuzluk sorunlarınız başlayabilir. Bu durumda bir doktora danışmanın faydası bulunuyor.



