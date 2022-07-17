HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Saçları döküyor, odaklanmayı zorlaştırıyor! Zararları saymakla bitmiyor...

Saçları döküyor, odaklanmayı zorlaştırıyor! Zararları saymakla bitmiyor...

17.07.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüz şartları altında dünya çapında milyonlarca birey stres ile mücadele ediyor. Hafife alınmayacak ruhsal sorunlardan biri olan stres, cinsel hayatı da olumsuz yönden etkiliyor.

Saçları döküyor, odaklanmayı zorlaştırıyor! Zararları saymakla bitmiyor...

Stres yalnızca bireyin hayat kalitesini düşürmekle kalmıyor, yol açtığı manevi sorunlar bir yana fizyolojik problemleri de beraberinde getiriyor. Yıllar içerisinde ciddi yıpranmalara neden olan stres libidoyu düşürüyor, odaklanmayı zorluyor. İşte stresin zararları...

SAÇ DÖKÜLMESİ

Sık sık hastalanmaya da yol açan stresin saç dökülmesi sorununu ortaya çıkardığı, bilim adamları tarafından tespit edildi. Saçlarınız dökülüyor ve vitaminler işe yaramıyorsa, bu durumun nedeni stres olabilir.

Libidoyu düşürüyor, odaklanmayı zorlaştırıyor! Zararları saymakla bitmiyor...

BAŞ AĞRISI

Osteokondroz, düşük veya yüksek tansiyon, sinüzit, uyku sırasında yanlış pozisyon, gebelik gibi birden fazla sebebe bağlı olabilen baş ağrısı stresle de ortaya çıkabilir. Bu durumda bir uzmandan yardım alınmalıdır.

Libidoyu düşürüyor, odaklanmayı zorlaştırıyor! Zararları saymakla bitmiyor...

CİLT SORUNLARI

Yapılan araştırmada stresin sivilce, sedef hastalığı ve diğer cilt hastalıklarına yol açabildiği saptandı.

Libidoyu düşürüyor, odaklanmayı zorlaştırıyor! Zararları saymakla bitmiyor...

LİBİDOYU DÜŞÜRÜYOR

Strese maruz kalmış bireyin libidosu oldukça düşük oluyor. Eşinizle uzun süre seks yapmadıysanız ve bu durum stresten kaynaklanıyorsa, durumun kötüleşeceği uzmanlar tarafından ifade ediliyor. Bunun çözümü ise stresten uzak durmak, tatile çıkmak, meşgul olmak olabilir.

Libidoyu düşürüyor, odaklanmayı zorlaştırıyor! Zararları saymakla bitmiyor...

ODAKLANMADA ZORLUK

Stres yaşayan kişiler odaklanma konusunda güçlük çeker. Odaklanma konusunda eskisi kadar iyi olmadığınızı düşünüyorsanız biraz ara vermeyi, dinlenmeyi, yoga veya spor yapıp stresinizi azaltmayı deneyebilirsiniz.

Libidoyu düşürüyor, odaklanmayı zorlaştırıyor! Zararları saymakla bitmiyor...

UYKU SORUNU

Hem psikolojik hem fiziksel açıdan bireye zarar veren stres, uyku sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzun süre stres yaşadıysanız uykusuzluk sorunlarınız başlayabilir. Bu durumda bir doktora danışmanın faydası bulunuyor.

Libidoyu düşürüyor, odaklanmayı zorlaştırıyor! Zararları saymakla bitmiyor...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkutan açıklama! 'Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız'Korkutan açıklama! 'Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız'
"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt"Selde neredeydi?" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ekrem İmamoğlu'ndan yanıt
SON DAKİKA: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı! Bahçeli'nin Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çektiSON DAKİKA: 15 Temmuz hain darbe girişiminin 6. yılı! Bahçeli'nin Erdoğan için kullandığı ifadeler dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığı

Şahan Gökbakar'la Haluk Levent arasında 'sokak röportajındaki kadın' anlaşmazlığı

''Sana yakışmadı Yusuf...'''

''Sana yakışmadı Yusuf...'''

Parayı sahte zannetti! Gerçek bambaşka çıktı

Parayı sahte zannetti! Gerçek bambaşka çıktı

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi!

Kayseri'de otobüs şarampole devrildi!

Alkollü kaymakam kazaya karıştı! 1 ölü...

Alkollü kaymakam kazaya karıştı! 1 ölü...

Hamile kadın banyoda doğurdu! Açıklama geldi

Hamile kadın banyoda doğurdu! Açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Moda kalıplarına meydan okudu! “Kilo vermelisin” dediler ama...

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Tam 3 gün boyunca tuvaletini yapamadı! Makatından çıkan şaşırttı

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

Yağ derdine son! Mutfaktaki kurtarıcınız olacak!

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

50 yaşında yıllara meydan okuyor! Sırrını açık açık anlattı

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Ünlü futbolcunun kız kardeşi beyaz bikinisiyle tatilini bitirdi

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.