Saçları görünen kadın hakem ülkesine dönemiyor!

Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonası hakemlerinden Shohreh Bayat, Çin'in Şanghay kentindeki turnuvada başörtüsünü boynuna doladığı fotoğraflarının yayımlanmasından sonra gözaltına alınabileceği endişesiyle ülkesine dönemediğini söyledi. İran Satranç Federasyonu'nun özür dilemesi gerektiğine yönelik talebini reddeden Bayat, tepkilerin ardından turnuvanın ikinci ayağı Vladivostok'ta, "Artık kaybedecek bir şeyim yok" diyerek başörtüsü takmadı. Bayat, "Bu çok zor bir karar. Çok üzülüyorum. Çünkü ailemi özleyeceğim. Fırsatım olsa, tabii ki ülkeme dönmek isterim. Ama şimdi ne olacağını bilmiyorum" dedi. BBC'nin sorularını yanıtlayan Bayat, "Cep telefonumu açtığımda her yerde [İran medyası] fotoğraflarımı gördüm. Başörtüsü takmadığımı ve başörtüsünü protesto ettiğimi iddia ediyorlardı. Oysa başörtüsü takıyordum" dedi. Bayat, kuralları onaylamamasına rağmen her uluslararası turnuvada başörtüsü taktığını belirterek "İnançlarıma aykırı. İnsanların istedikleri gibi giyinme hakları olmalı. Bu size dayatılmamalı. İran'da kurallara uyuyordum. Çünkü İran'da yaşıyorum ve başka seçeneğim yoktu".

32 yaşındaki Bayat, dünyanın az sayıdaki satranç kadın baş hakeminden biri. Asya'nın da tek kadın baş hakemi. 'ÖZÜR YAZISI' İran medyasının yer verdiği ve Şanghay'da çekilen fotoğraflarda Bayat'ın başörtüsü saçlarının üzerinde değil omuzlarındaydı. Aynı gün çekilen başka fotoğraflarda Bayat'ın -saçlarının bir kısmı açıkta olsa da - başörtüsü taktığı görülüyor. Fotoğrafların yayımlanmasından sonra İran Satranç Federasyonu'nun tepkilere yanıt olarak kendisinden "bir şeyler yazmasını" istediğini belirten Bayat, bunu "bir özür ve başörtüsü yasağını savunma talebi" olarak gördüğü için reddettiğini belirtti. İran'daki ailesinin yanına dönmenin çok riskli olduğunu ifade eden Bayat, şöyle devam etti: "İran'da başörtüsü yüzünden hapiste olan birçok insan var. Çok ciddi bir mesele. Belki beni başkalarına karşı bir örnek olarak kullanacaklardı." 'İRAN SATRANÇ FEDERASYONU BASKI ALTINDA' Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) tartışmalarda sessiz kaldı. Ancak FIDE'nin başkan yardımcısı, İngiliz büyük usta Nigel Short, Twitter'da yayımladığı bir fotoğrafta Bayat'ın baş hakem olarak sergilediği performansı övdü.