HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Saçları, kaşları, kirpikleri dondu... Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 20'ye düştü, dışarı çıkan soğuğa şaştı: "İşte halimiz bu"

Saçları, kaşları, kirpikleri dondu... Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 20'ye düştü, dışarı çıkan soğuğa şaştı: "İşte halimiz bu"

07.01.2025 10:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yurdun bir kesiminde güneşli hava kendini gösterirken, diğer kesiminde ise soğuk hava etkisini artırıyor. Kar yağışı sonrası beyaz örtünün bir battaniye gibi kentin üzerini kapladığı Ardahan'da sıcaklıklar eksi 20 dereceye kadar düştü. İşine gitmek için evden çıkan bazı vatandaşların saçları, kaşları, kirpikleri dondu. Sabah saatlerinde şehirdeki birçok araç soğuktan çalışmazken; vatandaşlar "Halimiz bu" diyerek hem güldü, hem yaşadığı zorluğu anlattı.

Saçları, kaşları, kirpikleri dondu... Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 20'ye düştü, dışarı çıkan soğuğa şaştı: "İşte halimiz bu"

Soğuk hava Ardahan'ı adeta esir aldı. Kar yağışının ardından kentin adeta beyaz bir örtüyle kaplandığı Ardahan'da kar yağışının ardından bu kez soğuk hava yüzünü gösterdi. Sabah saatlerinde etkisini iyice artıran soğuk hava nedeniyle kentteki yaşam felç oldu.

AA-20250107-36679038-36679035-ARDAHANDA_SOGUK_HAVA

ARAÇLAR SOĞUKTAN ÇALIŞMADI

İşlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar soğuk havayla birlikte zor anlar yaşadı. Birçok araç, soğuktan çalışmadı.

KJ

SAÇLARI, KAŞLARI, KİRPİKLERİ DONDU

Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşların saçlarının, kaşlarının hatta kirpiklerinin donduğu görüldü.

AW365287_01

"HALİMİZ BU! YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sinan Yılmaz, Ardahan'da bu şekilde yaşamaya devam ettiklerini söyleyerek, "İşte halimiz bu, Ardahan'da eksi 20 derece ve üzerinde yaşamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kirpik ve kaşlarımız dondu" dedi.

AA-20250107-36679038-36679036-ARDAHANDA_SOGUK_HAVA

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19,8, Göle'de 25,5, Hanak'ta 18, Çıldır'da 18,5, Posof'ta 10,7 ve Damal'da 15 derece olarak kaydedildi.

AW365287_02

(İHA-AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Ardahan kış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Fakir yiyeceği' olarak bilinirdi! Artık yanına yaklaşılmıyor: Kilosu 1200 TL'ye yükseldi

'Fakir yiyeceği' olarak bilinirdi! Artık yanına yaklaşılmıyor: Kilosu 1200 TL'ye yükseldi

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

TFF'ye resmi başvuru! Kulüpten açıklama: Ligden çekiliyoruz

6 çocuk annesi eşini 'yasak aşk' nedeniyle öldürdü! Ardından İzmir'e gidip şüphelendiği kişiyi vurdu

6 çocuk annesi eşini 'yasak aşk' nedeniyle öldürdü! Ardından İzmir'e gidip şüphelendiği kişiyi vurdu

AF mı geliyor? Abdullah Öcalan çıkışı Türkiye'nin gündemini belirlemişti! MHP'den bu kez de af çıkışı! FETÖ'cüler de yararlanacak mı? sorusuna böyle yanıt verdi

AF mı geliyor? Abdullah Öcalan çıkışı Türkiye'nin gündemini belirlemişti! MHP'den bu kez de af çıkışı! FETÖ'cüler de yararlanacak mı? sorusuna böyle yanıt verdi

Tibet'te deprem! Onlarca ölü ve yaralı var

Tibet'te deprem! Onlarca ölü ve yaralı var

Kuzey Kore’den ‘hipersonik’ hamle! Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor!

Kuzey Kore’den ‘hipersonik’ hamle! Tüm dünya bu görüntüleri konuşuyor!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Ömürlük yatırım! Columbia'da sepette %25 indirim başladı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

Hafif, rahat, sıcacık tutuyor! Mont alacaklar bakmadan geçmeyin

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.