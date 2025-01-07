Saçları, kaşları, kirpikleri dondu... Ardahan'da hava sıcaklığı eksi 20'ye düştü, dışarı çıkan soğuğa şaştı: "İşte halimiz bu"

Soğuk hava Ardahan'ı adeta esir aldı. Kar yağışının ardından kentin adeta beyaz bir örtüyle kaplandığı Ardahan'da kar yağışının ardından bu kez soğuk hava yüzünü gösterdi. Sabah saatlerinde etkisini iyice artıran soğuk hava nedeniyle kentteki yaşam felç oldu.

ARAÇLAR SOĞUKTAN ÇALIŞMADI

İşlerine gitmek için evden çıkan vatandaşlar soğuk havayla birlikte zor anlar yaşadı. Birçok araç, soğuktan çalışmadı.

SAÇLARI, KAŞLARI, KİRPİKLERİ DONDU

Dışarı çıkmak zorunda kalan bazı vatandaşların saçlarının, kaşlarının hatta kirpiklerinin donduğu görüldü.

"HALİMİZ BU! YAŞAMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Sinan Yılmaz, Ardahan'da bu şekilde yaşamaya devam ettiklerini söyleyerek, "İşte halimiz bu, Ardahan'da eksi 20 derece ve üzerinde yaşamaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi kirpik ve kaşlarımız dondu" dedi.

Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19,8, Göle'de 25,5, Hanak'ta 18, Çıldır'da 18,5, Posof'ta 10,7 ve Damal'da 15 derece olarak kaydedildi.

(İHA-AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır